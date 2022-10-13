跨地企劃：蒐羅設計品 打造星洲共享工作間

空間佈置--Vermillion為新加坡的共享工作空間The Great Room包辦策劃設計，當中選用了Julie & Jesse的花瓶（右圖），並委託atinymaker度身製作手做擺設。（品牌提供）

【明報專訊】去年底Vermillion與室內設計工作室Joyce Wang Studio合作，為新加坡共享工作空間The Great Room包辦策劃設計。「空間主題為Afro-Asia，我們根據工作室提供的資料、平面圖、圖樣及mood board，推薦我們現有的設計如Julie & Jesse的花瓶，以及蒐羅能增加質感的合適復古物品，亦委託韓國及新加坡設計師度身手工製作單品，確保比例與空間匹配。」

期間限定店 實體展示襯搭可能

Krizia團隊亦剛獲一個香港珠寶品牌委託協助開設旗艦店，挑選藝術品點綴空間，為他們安排工作坊及協助送禮服務。

早陣子Vermillion在中環太平地氈舖面開設首間期間限定店，邀來4名藝術家及設計師以平台的單品籌劃不同風格的空間。Krizia說：「大家也渴求認識亞洲優秀設計。將設計一件一件實體展露大家眼前，無疑讓品牌變得立體。品牌承載着溫暖的故事，如果了解背後的掙扎、一路走來的挑戰，自然讓人更有親切感。實體空間也展示出襯搭設計的可能，例如原來素靜的地氈跟中式椅具如此搭配。未來我們也會嘗試不定期開設實體店，引領大家藉五官體驗亞洲設計及工藝的魅力。」 ●