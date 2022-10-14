演繹「生仔無……」的詛咒 甄拔濤詰問後人類科技

掙扎——在《後人類狀况》中，陳秄沁（左）飾演從事科技公司的母親Jane，後因工作與信念違背而陷入掙扎；麥靜雯（右）則一人分飾兩角，分別飾演少年得志的女強人Priscilla及管家Kate。（再構造劇場提供）

後人類命運——單看劇中角色便得知人類因科技而命運多舛。陳湛文（前）飾演用遙控無人機轟炸他國國土的父親Frank，梁浩邦（後右）則飾演安裝了機械屁股的兒子Another，而趙伊禕（後左）飾演頭上長出了一棵樹的女孩。（再構造劇場提供）

【明報專訊】科技是人類的祝福，還是人類的災難？劇場人甄拔濤挾着《後人類狀况》劇本從德國回到香港，他認為科技與人類的關係愈來愈密不可分，科技分分鐘決定人類文明的走向。香港人與科技更為融合，更加「後人類」——生活依賴科技，卻鮮詰問科技。有見及此，甄拔濤搬出《後人類狀况》於亞洲首演，幽默地向香港觀衆發問這個嚴肅的科技議題。

《後人類狀况》講述遙控無人機師Frank安坐家中就可以轟炸他國國土；然而其子Another一出世卻沒有屁股，妻子Jane指這是一個來自東方的傳說……因此Frank決定造訪被他轟炸的地方；Another則安裝了機械屁股保命，卻快速成長，並獲得了一項異能。故事雖從家庭而起，但父親Frank在兒子出生未幾就出走家門，家庭關係並非劇目處理之事。反而家庭中的3人——父親Frank、母親Jane和兒子Another，各自如何與科技對話，才是劇情方向。

安坐家中炸毀國家

甄拔濤談起劇中角色時，彷彿真有其人。他覺得戲中情節對父親Frank衝擊甚大，本來安穩的生活，從生了一個沒有屁股的兒子起，才驟覺生活既不受保障，又不穩定。正因為價值觀受衝擊，Frank才想前往被他遙距轟炸的地方去觀察。甄拔濤說：「其實他不知道這場戰爭是怎樣，這是一個虛擬世界……他在家中操控無人機而已。他其實不知道死人是怎樣，直到他去看的時候，才知道戰爭是這樣的一回事。」另一邊廂，Another因為有一個機械屁股——海量數據存取和連結令到他快高長大，「恰恰令到Another的生命變得奇妙」。至於母親Jane擁有收集大數據的能力，後來加入了一間科技頂尖的公司，從事於一些科技計劃。但Jane後來發現那些計劃與她的一些信念相違背，「對於Jane來說，她需要面對這個信念與做這件事的衝突」。

甄拔濤過去一年在德國曼海姆國家劇院擔任駐院作家，並完成多套作品於劇院首演，當中包括「未來三部曲」終章《宇宙到處的聲音》。「未來三部曲」透過劇場探討未來世界，三部曲劇情並不相連，但都與德國別具淵源。首章《未來簡史》在2016年入選了德國柏林戲劇節「劇場相遇」的「劇本市集」5個劇作之一，同年於香港上演。至於次章《後人類狀况》在2016年獲德國多蒙特劇院邀請參與投案環節，去年在德國法蘭克福劇院首演，本月底終與香港劇迷見面。

反思科技對戰爭影響

《後人類狀况》的意念開展於思考科技對未來戰爭的影響，隨後才發展到思考科技對人類命運的影響。回溯到8年前，在柏林的博物館，甄拔濤遊歷一個講述未來戰爭的展覽——其中提到遙控無人機師可遠離戰場操控無人機作戰。這一幕對他十分震撼：「原來未來戰爭可以發展到這樣。現在可能覺得沒什麼大不了，去到俄羅斯攻打烏克蘭，雙方都使用了不少無人機。但當時我就開始思考，這樣會引伸出什麼問題呢？」他追溯到兩次世界大戰，由於兩場戰爭所運用的科技處於不同面向，導致兩者的作戰心態亦有不同，於是他問道：「如果我們再有戰爭的話，其實是一件怎樣的事？」他一邊思考，一邊就寫成《後人類狀况》的開頭部分。

從思考科技對未來戰爭的影響，擴展到思考對人類命運的影響，理由卻油然而生，因為科技影響人類這件事「已經發生在我們身上」。「後人類」的定義繁多，甄拔濤則取了一個相對簡單的定義放進《後人類狀况》：「（我們）不止依靠身體，還需要依賴科技來生活，這種人與科技的結合，就是『後人類』。」他舉例，當他沒有戴眼鏡時，在500幾度近視下所有事物變得模糊，根本沒辦法好好生活。甚或生活上許多事依附着手機，當我們沒有了手機，在生活上就會變得徬徨。然而，「科技就等於好？大家經常說『科技進步』，科技是否等於進步呢？還是科技令到我們產生更加多問題呢？科技對文明、對人類有沒有更加大的影響呢？」甄拔濤一連拋出數個問題詰問科技，只因他觀察到「在我們喜用科技的時候反而好少思考種種問題，但這些問題其實影響着整個人類文明的走向」。

未來主義式暗黑喜劇

《後人類狀况》跟隨甄拔濤的步伐，從德國飛回香港。然而香港討論科技議題的氣氛未算熾熱，是否不合時宜？甄拔濤就認為思考科技是一道全球議題，無分德國、香港。他甚至認為香港較德國更加迫切需要思考科技議題，因為香港人與科技的接觸面更為廣泛，「習慣了便宜、快捷、方便的科技，反而更加少去思考究竟科技帶來什麼影響」。但他强調，不代表德國人不受科技影響，只是他們更加為意科技對自身的影響，有時更會刻意數碼解毒，暫時遠離一下數碼產品。

《後人類狀况》出發點一本正經，但有報道形容該劇為未來主義式的暗黑喜劇（futuristic dark comedy），甄拔濤默默點頭同意。他覺得「每一件事，我們都可以選擇認真對待或輕鬆應對」，即使劇目牽涉到嚴肅的科技議題，但「我們可以選取一個不同的態度，有時笑代表着想像力」。他發覺「有時好認真、嚴肅講一件事，大家都未必領悟到」，這個科技議題剛好可以透過幽默的方向來述說。

劇情簡介有一處描述到：「然而有天兒子Another出世，卻沒有屁股！太太 Jane告訴他這是一個來自東方的傳說……」香港人看見，自然會心微笑，聯想起「生仔無屎胐」這個歷久不衰的詛咒。但是德國人又如何理解這個「來自東方的傳說」？甄拔濤憶述：「德國人聽到的時候會覺得是一個詛咒……他好難明白廣東話的語境，但他明白那個業（karma）。」對甄來說，「生仔無屎胐」是語言背後許多意象之一，那些語言背後的意象某程度上更是一種語言的精髓。於是他就問道：「那些意象是否跨文化？」從這個問題起步，及後將「生仔無屎胐」的概念放入劇本裏，向國際觀衆求問「是否所有文化都可以聽得明、看得懂」？

神話與人類文明

其次「生仔無屎胐」作為一個詛咒，來自遠古、神話，恰好與科技相反。假若要談論人類文明，甄拔濤覺得單單思考科技並不足夠，還需要考慮到神話。他借用社會學家馬克斯．韋伯（Max Weber）的講法——工業革命前，人類處於魅惑（enchantment）的社會；工業革命後，人類處於解魅（disenchantment）的社會，神話與科技分別佔據了工業革命前後的人類社會。「人類雖然有許多科技，但其實不等於人類文明的全部。反而一些古老的思想資源，或者我們前人的智慧，都是重要的。」或許也不用將「生仔無屎胐」搞得那麼複雜，只要「（生仔無屎胐）一說出口，不單香港，全世界的人一聽到就覺得有趣」。

「低科技」也可演繹高科技故事

雖然劇目探討科技，但甄拔濤强調不會運用現時流行的藝術科技（Art Tech）來呈現，因為「問題在於這個故事反思科技，所以不一定要用科技，否則某程度上是自相矛盾」。再者，其藝術取向傾向運用傳統舞台效果來呈現科技，即是通過服裝、聲效、燈光、影片等。「不一定講高科技就要用高科技去講，反而我用另外一些方法也能表演。」觀乎以往的科幻片，諸如《2001太空漫遊》（1968）、《銀翼殺手》（1982），不少科幻片未必需要高科技，「即是你可以好low-tech（低科技）但做到high-tech（高科技）的事」。

至於《後人類狀况》想說什麼？甄拔濤貫徹劇場人一貫作風，留待觀衆詮釋。

■《後人類狀况》

日期及時間：10月28、29日晚上8:00 ／ 10月29、30日下午3:00

地點：香港大會堂劇院

票價：$200至$380

網址：bit.ly/3LH4rfu

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳

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