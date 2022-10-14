香港亞洲電影節 光影下看荒謬世道

【明報專訊】世界荒誕，不少人從電影裏找到重生的力量。為回應荒謬世道，香港亞洲電影節選擇了不同亞洲地區的電影，借他山之石啓發出路；與此同時，期望拓寬香港觀衆的眼界，放眼東亞以外的亞洲電影。且聽香港亞洲電影節影展總監徐匡慈和影展節目策劃鄭宇成娓娓道來。

香港亞洲電影節不經不覺19載，影展總監徐匡慈認為電影節19年來使命不變，「着重令香港觀衆看到不同地方的電影，不是集中在較普及的地區，例如韓國、日本、台灣」，希望打破既定印象，發掘電影在不同地區中的多元化，讓觀衆「了解其他亞洲國家的電影歷史」，其實每個地方都有不同片種。

事實與虛構撞擊

今年香港亞洲電影節特別想用電影回應荒謬世道。徐匡慈說：「社會發生好多事，大家都覺得不知怎樣面對，好像這兩年疫情……其實我們怎樣面對這個世界？」不少人選擇看電影來抒發不安、輕鬆一下，或者藉電影知道不同的事，大開眼界。徐匡慈問：「那麼電影是什麼？」他認為電影「是事實與虛構撞擊出來的一個產物，虛實交替素來會在電影中出現」，劇情片建基於現實，不完全虛構；紀錄片透過表達手法或藝術形式改變講現實的故事。徐匡慈解釋今次電影節想表達的效果，是「虛幻但又在現實世界發生……其實這是我們在電影裏想表達的一些事」。

悲觀中建世界觀

影展節目策劃鄭宇成指香港亞洲電影節的選片模式分為兩種：按專題和按片目。按片目即選擇近兩年亞洲較好、較有趣或切合主題的電影。今年劃分成三大主題：「理想國」、「破地獄」和「心上癮」。「理想國」講述不同電影人堅持自己夢想和理念，例如伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）新作《伊朗無熊無懼》（No Bears）在囚禁中拍成；「破地獄」則為「創作者用比較悲劇的角度去看這個世界，但亦講述在這個現實環境嘗試創出自己的價值或世界觀的人」，例如《阿美姨的時間碎片》（Anatomy of Time）是建基於泰國歷史或社會傷痕發展出來的一個故事；而「心上癮」關注「人與人的關係或人與事的關係」，兩者可能構成了世界的所有事物。

庫爾德不止戰爭電影

今年亦有三大專題。適逢台灣導演黃信堯新紀錄片《北將七》出爐，香港亞洲電影節亦藉機介紹黃信堯過往的紀錄片作品。其次，繼過往印尼、柬埔寨、阿富汗等地的電影專題，今年選擇了庫爾德電影，8套庫爾德電影橫跨30餘年，最舊一部追溯至上世紀80年代，最新則是2021年電影。礙於既定印象，人們很容易覺得庫爾德電影一定講述戰爭、難民，或採用紀錄片形式。但庫爾德電影亦可多元化，徐匡慈舉例：「庫爾德導演可以取材自西部電影、公路電影，以這些不同的形式去講自己的故事。」

菲國低成本作創高票房

另外，香港亞洲電影節也與亞洲地區內不同電影節合作，互相結盟、支援，今年則播出菲律賓Cinemalaya獨立電影節的作品。該電影節在2005年菲律賓電影業低谷時成立，電影節撥出種子基金予新導演拍攝獨立電影。其中《化糞池的女人》（The Woman in the Septic Tank）低成本卻成為當地票房冠軍；另外兩部放映電影亦在不同影展大放異彩。徐匡慈覺得香港可借鏡菲律賓的經驗，電影工業或可找到其他出路。●

香港亞洲電影節

日期：10月25日至11月13日

查詢：bit.ly/3rGKuw7

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安