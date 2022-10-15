Sony HT-A5000測量空間高闊度 模擬全景聲效果

【明報專訊】除了B&O推出全新的soundbar之外，Sony早前亦都推出了一系列的新soundbar，其中配備5.1.2聲道的HT-A5000十分適合香港中型家居使用。機內設有Vertical Surround Engine技術，也支援Dolby Atmos和DTS:X等音頻格式，在前置揚聲器和2個向上發射揚聲器結合下，毋須安裝天花揚聲器亦能模擬出全景聲效果。為了提升環迴立體聲效果，機內配備聲場優化功能，利用內置的收音咪，測量房間的高度和闊度，以及額外選配低音揚聲器和後置揚聲器的位置，從而提升音效輸出。

長方形喇叭增聲壓 補償遺失音域

HT-A5000兩側配有樑形高音揚聲器，利用側面牆壁反射聲音從而加強環迴立體聲效果，而內置的雙重低音揚聲器、向上發射揚聲器和前置揚聲器，都採用X-Balanced Speaker技術製作而成，其獨特的長方形外形，能用盡揚聲器振膜區域的面積並增加聲壓，令輸出音效更清晰。另具有S-Force PRO Front Surround功能，能產生更寬闊水平聲場，也設有DSEE Extreme數碼音質提升技術、Edge-AI人工智能，能把已壓縮的數碼音樂檔案中遺失了的高音域音效恢復，就算用來聽音樂，音質也有保證。為了方便連接，除了支援HDMI eARC及光纖外，也支援Chromecast built-in和Apple Airplay 2，能夠直接使用手機無線播歌。現已接受預訂，於11月初正式發售。●

Sony HT-A5000規格

聲道：5.1.2

輸出功率：450W

連接：HDMI eARC、光纖、USB、Wi-Fi、藍牙

體積 / 重量：1210×140×67mm / 6.1kg

售價：$7990

查詢：2833 5129

[E潮]