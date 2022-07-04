e新品：Antipodes Audio Oladra高階音樂「大腦」 享受發燒級串流音樂

【明報專訊】現今聽音樂已走向數碼化，一些高階音響發燒玩家為了在新時代追求極致靚聲，都會在家中添置音樂伺服器（music server），並配合高級音響播放。來自新西蘭、專門製作高級音樂伺服器及播放器的Antipodes Audio，早前在香港推出新一代旗艦音樂伺服器Oladra。機內由3個獨立設置且互相隔離的V7H運算引擎組成，集音樂伺服器、播放器、時鐘（Reclocker）3個功能於一身，並採用3層交換式電源供電，這個設計不僅避免了電源變壓器帶來的電磁和電子干擾，也實現了比任何線性電源都更低的噪聲表現和更高的瞬態響應，換來更大、更深、更開揚的音場。

集合伺服器、播放器、Reclocker

Oladra透過V7H運算引擎來執行串流應用程式，如Squeeze Server、Roon Server、HQPlayer Server、Plex Server等。由於運算引擎的效能提升，配合專屬的64GB記憶體及直接網路串流界面，就算要運算大量應用程式也完全沒有問題。V7H運算引擎能同時執行多個播放應用程式，如Squeeze（Squeezelite）、Roon（Roon Ready）、HQPlayer NAA、MPD等；加上生產商改良了線路調整，又提供8GB記憶體用作運算播放應用程式，為用家提供穩定的播放效果。

Oladra另一個重要功能是Reclocker，由於串流音樂時樂曲會被分拆為多條不同的信號，接收時要將不同信號重新「對齊」及配合正確的播放速度，才能完美地還原樂曲。Oladra為此內置一個由兩組具FPGA管理、溫度控制功能組合而成的時鐘，不但有專屬的電源供應，還使用石墨烯超級電容，大大提升聲音表現。

一體成形機箱 減少諧振

容量方面，用家可安裝3顆共24TB的SSD。至於機體外形上，廠方特別以整塊特殊合金經CNC一體切削成形，單一結構的箱體具有更好的抑振效果，加上機身重達21公斤，進一步減低諧振。機後設有S/PDIF（RCA及BNC）、I2S（RJ45及HDMI）、AES3（3-pin XLR）等多種專為高階音響而設的數碼輸出插槽，在經過數碼模擬轉換器（DAC）之前先以時鐘校正，可提供更優質的輸出效果。●

售價：待定

查詢：3188 0767（ECT）

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