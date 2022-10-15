維也納設計周 滲入日常與眾同樂 古城創意 慢工出細貨

【明報專訊】談到奧地利和維也納，大多人想起的是音樂之都、Sigmund Freud、Art Nouveau與Baroque風格建築，較少與設計掛鈎。自2007年開始，策展人Lilli Hollein、Tulga Beyerle及Thomas Geisler創辦了維也納設計周，加入這個歐洲設計展戰團。到2021年，Gabriel Roland於疫情期間獲任設計周總監，延續了設計走入城市的傳統。

維也納設計周與其他家品展、設計周最大不同之處，在於「城市化」。自創辦開始，維也納設計周便以游擊的方式舉行，每年均在城內不同地方作展覽場地，而非局限單一地區或展場。它也不像其他地方的設計展般設有貿易展，少了商業包袱，反而多了與眾同樂的元素，與近年各地設計周發展「城中展」的取向相比，更佔先機；加上每年不同的展區場地，大都是原本鮮作開放的地點，善用了大眾對展場的好奇心來吸引觀眾。例如今屆集中在潮流區Mariahilf，並在GASSE、GEWÖLBE及GSTÄTTN 3個地方成立主要展覽據點。

無主題框框 點子融入生活

維也納設計周另一與別不同之處，在於其「無主題」。不少設計周都運用年度主題來統一陣營，維也納卻反其道而行，只是簡單地呈現設計如何與社區及可持續連結。「年度主題對不少觀眾而言都不是重點，反而參展單位能在沒有主題包袱下，創作出最具創意、最瘋狂的作品，成為最吸引觀眾的地方。當中不少作品，也不是很實在，只是一些十分觸手可及的念頭。但最重要是設計師能有一個發揮空間，展出他們心目中最想做的事。這種發揮空間，正是當下設計師最缺乏的東西。同時，由於我們每年展場地點也不同，我們希望參展設計師能以展場為靈感，設計出貼合城市的作品。」設計周總監Gabriel Roland分享。

按Gabriel Roland理解，奧地利設計在20世紀經歷了多重變化，但一直受兩大元素影響。一是國家本身的王室風格及效力王室的工藝，二是國家後來興起的民主價值觀。受到政治氣候影響，不少建築及設計風格都以解決社會問題為切入點，成為設計之於社會的重要責任。「在這種風氣下，設計成為最有力的工具來塑造未來生活。維也納相比起其他設計城市的步伐較慢，讓設計師能有更多時間深思，發展出多元化的設計風格，很難一概而論。如要為風格或共通點下一個定論，該是對素材的執著，如何將之化為日常用品，輔助日常生活。形態上則按照原有設計，如建築師Hermann Czech為Gebrüder Thonet Vienna設計的家具，便按品牌的工業歷史抽取設計元素，另一些則以鄉郊工藝作靈感，各具特色。另外亦着墨於新科技及新素材方面。」

為裝飾元素賦予功能意義

隨着全球化，設計周除了需要呈現本地設計，亦身兼引入外地設計的重任。今屆維也納設計周是最國際化的一屆，不少國際品牌如IKEA、Polestar等都有參與；同時亦加入重點展覽系列FOKUS，並以Ornament作為頭炮展題，邀請Collectible Fair的策展人Liv Vaisberg作客席策展，讓整個設計周成為了本土與國際設計交流的平台。

「主題展Ornament是我們的新嘗試。Ornament即無實用功能，只起美化作用的物品，在設計界是一個具爭議的題材，而新一代設計師則走出了兩極的取態，嘗試為設計中的裝飾元素加入功能或傳意上的意義。FOKUS的展品則以非工業設計品為主，整個取向，亦與今屆選址暗合。Mariahilf即本地人所指的第6區，是商業化購物區，當中亦有不少小店。今屆以此為據點，是希望能透過設計周來發掘在商業以外，帶來不同類型的交流。在一個社區空間（social space）中，有哪些設計交流能夠發生，或如何以金錢以外的方式交易。」Gabriel Roland說。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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