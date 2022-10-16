【明報專訊】上任滿3個月的李家超今周將發表第一份《施政報告》，最大焦點還是在於防疫會否進一步放寬至「0+0」。平民大眾固然早已把渴求統統寫在臉上，專家發聲，商家發聲，近日也有議員在議會內外吵起來，其中以江玉歡vs吳秋北最為激烈，更進而割席；於是，很多久沒留意立法會的一般人便好奇了，這個突然冒起、敢於以法理挑戰醫務衛生局長盧寵茂的律師議員「阿歡」是哪路人馬？往後她要如何為民喉舌？記者於是邀約訪問，發現她具備街坊街里也能夠吸收聽明白的說理技巧（記者形容為遇見了《十八樓C座》），關於批評就是不愛國，且聽聽一個會說理的建制派怎麼說（另文）。 江玉歡說她關心房屋、安老和弱勢，恰好今期我們有不少適合她參考的文章，包括照顧者的故事，還有被名為「新窮人」的就業青年；新版「民間故官」主角便是一位90多歲的老人家，連同菜園村高婆婆的故事一起讀，會發現長者有很多值得我們學習和珍惜的情理，也是香港故事。

「無名周記」續寫BBC，下集談到些這個公營電台的黑歷史。葉蔭聰在讀張家偉的最新著作《英國檔案中的香港前途問題》，為英人治港下的「繁榮穩定」添上有檔案事實支持根據的一筆。臨近鬼節，紅眼急忙趕起了一篇真係有鬼的電影《猛鬼3寶》的導演訪問。最後，如果你也看了讓有「票房毒藥」之稱的「子華神」成功翻身的《飯氣攻心》，也許你也好奇電影裏那些刁鑽菜式和津津有味的食飯場口如何煉成，那就不要錯過今期達人謝偉強的訪問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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