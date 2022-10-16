「市民冇心機睇施政報告」 江玉歡：如果我來寫……

【明報專訊】選舉制度「完善」了之後，大家對立法會議事堂的人事都比較陌生，可能你都好耐冇乜留意，查實《施政報告》周三就出爐，都係時候catch up下今天的議政風氣和態度，找誰了解最適合？阿歡應該幫到你。在免針紙一役，立法會議員江玉歡斥醫務衛生局長盧寵茂做法「專橫」，再回應同事吳秋北「耍猴戲」評論，隨後她的地區辦事處與工聯會分家，史稱「北歡而散」。花邊嘢唔講住，先問問敢言的她對施政報告有何觀望。

觀察本職為律師的阿歡臉書，除了緊張法治之外，最近亦出了一份關注居家安老的報告作施政建議，並預告將有另一份房屋報告，不過她在愁，「你知呢幾排個焦點去咗防疫，疫情太耐，市民都冇乜心機，唔好話對立法會冇乜興趣吖，對於所有嘢都冇乜興趣」。她認為市民最大心願與心結都繫於防疫政策，「所以施政報告裏面呢，我期望政府一定要好着力，因為我哋個經濟重傷，就要咩呀？落重~藥」。她聲線響亮，用字簡單，沿自己的條理侃侃逐點說明，不時在重點拖一拖尾音，有點聽《十八樓C座》的感覺。

第一章：重啟經濟+生活復常

「如果施政報告係我寫呢，我第一章一定就係咩呀，重啟經濟！生活復常，若無很具體的計劃去做，如果我係市民呢，就未必覺得係最滿意囉。」你會寫什麼上去？「第一，怎樣幫助受影響行業；第二，如何令香港去番做國際金融中心，鞏固我們的地位，好重要呀呢個。」她形容是要香港「回復番3年前嘅我」，她議政風格是不忌諱批評政策，「說什麼stamp duty」，近日有風吹政府有意放寬非本地買家印花稅規定，「唉，stamp duty個effect市民大眾有排都睇唔到啦，啱唔啱呀？」

阿歡不是只會講防疫，提出居家安老須「社會、政府、家庭配合，缺一不可」，政策建議已在其報告詳列，「政府唔能夠淨係去睇院舍安老，一定要好大力度，令老人家有條件有尊嚴做居家安老，我哋政府咁多年得個講字，要有實質行動，真係要set KPI」。至於房屋，「我估實有公屋減租」，不過她認為要有更多援助，給出「房屋券」的建議，向住在不適切房屋如劏房的一群發放，「可能（每個月）資助一二千蚊，有3年時間。稍後下禮拜我會公布呢個報告，留待其時去講，這樣會更清楚，費事啲人斷章取義，你知𠵱家出面啲人」。她安慰記者，「唔係你，出面啲人」。

語氣如此激動，是否不太滿意特首表現？「冇~」阿歡答得快，「做咗3個月之嘛，我又唔可以話佢哋做唔到㗎噃」。她也不顧忌話會否說得太盡，認為多次去信政府部門未得回應時，繼續講亦很合理。「有人願意強硬少少去問，唔係一件錯事吖，倒過來我只是小小捽下你，你覺得今日會有呢個後果咩？」

「批評唔算係反對」

政府冇反應所以落力，會否開始覺得與昔日反對政策的議員有共鳴？她強調千祈唔好叫佢做反對派，「喂何謂反對派？逐件逐件事嚟睇㗎嘛，我係用理性、用民意去追求進步，點解個社會唔可以係咁？」是不是視乎事件，有時會反對？「如果一件事是錯，當然要指出啦，指出同反對兩樣嘢嚟，有時反對係為反對而反對，我絕對唔會係咁……」指出政策不對，不是反對聲音嗎？「是批評，批評又唔算係反對，呢樣好重要，有時他們做對，我也會讚。我唔鍾意用『反對』那個詞，我覺得是批評。」

從年頭當上議會新丁到現在，她謙虛說自己逐漸熟悉程序，有小小進步，也不覺得被其他議員視為異類，「我同我隔籬左右好老友，君子和而不同」。何以又與吳秋北強硬對碰？「因為他觸及我的底線，雖然人家說我對號入座（吳事後聲明「猴戲論」沒針對任何事件或人物），但話我唔愛國呢，對我來說是好嚴重的指控。」她不擔心顯得不合群，「係咪一定乜嘢都一齊就係最好呢？立法會最重要是為民改善施政、為民發聲」，並解釋每個post言必自稱「阿歡」，是不想市民覺得律師就高高在上，定位自己「比較傾向基層，也沒政黨包袱」。多次說到「急市民所急」的她，會否想有一日由市民投票選你出來？「嗯，呢個要睇個制度啦，咁𠵱家新選舉制度之下都有嘅，我冇去諗咁多。」

新形勢下議政，有什麼心得與市民共勉？阿歡說就是「和而不同」。以往反對派的聲音是否包括在內？她勸勉：「點解要成日講過去呢，不如睇將來？」剛才提到想回3年前，她澄清：「係經濟同回復市民生活，並唔係話社會所有嘢。坦白講，老百姓最關心係咩？經濟~經濟好就所有嘢都好，經濟唔好就所有嘢都唔好，吓嘛？」香港好，大家好，聽上去有點熟口熟面，對今天的議政精神似乎有點頓悟了。阿歡最後叮囑「幫我平反呀」，「唔好覺得我係一個反對派，何來反對派啫，我不知有時幾支持政府，幫忙幫忙，費事畀人冠以不必要的罪名，唔該晒﹗」

文˙曾曉玲

編輯•王翠麗

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