我看見了，人們不再一樣的眼神

【明報專訊】「從人們的眼睛，

可以感受到這城市有很大改變，很多人想離開。」

居港13年的法籍攝影師Romain Jacquet-Lagreze

以帶法國口音的英文、懇切地說。

在他近月出版的攝影集《獅子山三十六景》中，

可見疫情前後的變化。

Romain Jacquet-Lagreze居於佐敦，因拍攝獅子山走訪山下屋邨，包括彩虹邨。明媚的下午，他見到夢幻的山嶺遠景，疫情下街上少了人，屋邨卻尚有生氣。兩個小伙子在打籃球，居民晾曬衣服的縱橫陣式，竟與平日強檢或封公園的紅白膠帶類同。斑駁陸離的彩虹邨，是遊客勝地，又是百姓起居之處，甚至將公園當衣架，模糊公共與私人空間。如同疫情前遊客青睞的香港，最引人入勝的往往是民生風景，如怪獸大廈、圓形公屋。

期盼「0+0」親友再來港

他另展示了在疫情前拍的城市照，繁華擁擠，稠密得喘不過氣（圖）。疫情令他不得已留在香港，他到街上拍照，最明顯的分別，固然是人們戴上口罩；商店、餐廳因失去遊客變樣。更深層的，是大家的眼神不再一樣。而他亦切身感受到，防疫限制對兒子身心成長和社交的影響，「對年輕人，尤其是小朋友來說限制太多，也不太公平」。身邊友人離開香港，他的女兒卻剛出生，暫時連「0+3」都沒法受惠，但他一家已有搬到法國的打算。疫情已是不太重要的因素，其他還因為政府表現、政局不穩等。以往，法國親友每年來港探望，如果能有「0+0」，他期盼再接待他們。

每年《施政報告》涵蓋不同層面，但他還是最期盼取消所有防疫限制，包括看來無甚用處的「安心出行」，甚至希望不用再於戶外戴口罩。沒了口罩，他的鏡頭會捕捉到更豐富細膩的情感。他提到，作品見到港人離情，卻同時勾起了很多海外港人的集體回憶，特別是攝下獅子山與天台生活的照片。不知道「0+0」或復常後的香港，他們可會再次踏足？

文˙梁雅婷

編輯•王翠麗、朱建勳

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