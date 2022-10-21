結構精良成就好戲 演繹奇案思辨正義真相

【明報專訊】《香港電影王國：娛樂的藝術》一書評價香港電影「盡皆過火、盡是癲狂」，被人引用無數。如今香港電影過火不再、癲狂漸退，反倒湧上一股滿載人文關懷的電影浪潮。《正義迴廊》用思辨、邏輯探究一單既過火又癲狂的弒親肢解案，填補香港律政電影的空缺。好作品並非偶然，別具匠心才能築出好作品。《正義迴廊》演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華和林海峰娓娓道來，揭示好電影的一點一滴。

改編弒親肢解案 聚焦法庭審訊

《正義迴廊》由新進導演何爵天執導，改編自2013年大角嘴弒親肢解案。劇中主角張顯宗（楊偉倫飾）與好友唐文奇（麥沛東飾）被控謀殺張氏雙親，並共同肢解屍體。《正義迴廊》在奇情中不追求羶色腥，反而集中審訊過程，在法庭上求問真相。資深大律師吳冠峰（林海峰飾）和游嘉莉（蘇玉華飾）分別為張顯宗和唐文奇辯護，引導法官、陪審團從不同理據中尋找「真相」。肅穆的法庭恍如舞台，各人扮演好自己的角色，爭取最大權益。

劇情聚焦於法庭長時間審訊卻不見沉悶。畫面上，角色時而超越時空，穿上二戰時納粹德軍的制服與裝扮，描繪角色當時心境；辯護律師和陪審團時而走進兩名疑犯的犯案場景，即時梳理各人觀點和理據。畫面相較豐富之餘，同時為觀衆營造投入感，感覺自己是陪審團的一份子，恍似一同經歷審訊。

林海峰和蘇玉華雖同演資深大律師，但角色取態截然不同。林海峰分析其角色：「他未至於去到『老屎胐』，又不是新人。剛剛去到人生最光輝的時候，對一些事有執著，或者一些事沒有磨蝕。」蘇玉華則認為其角色的工作「就是為client（客戶）辯護」，「誰站在公義、正義的一方很難說」。她舉例：「究竟第二被告唐文奇有沒有殺人呢？他有沒有參與這件事呢？其實只有他（和第一被告）知道。」孰是孰非？真相何在？似乎不容易說。

楊偉倫︰演員跨媒介沒衝突

至於飾演主角的楊偉倫曾獲第24屆香港舞台劇獎最佳男主角（喜/鬧劇），他對當初獲邀演出大感驚訝，後來發現自己與原型人物貌似：「找一個貌似原型人物的演員，我只能夠說如果不找我飾演，還可以找誰呢？」麥沛東早前憑藉在《正義迴廊》的演出，勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）——最佳男演員」，豈料他並非角色首選。《正義迴廊》曾因疫情而延期拍攝，本來人選無法參與，於是導演何爵天向楊偉倫打探適合人選，楊偉倫就介紹麥沛東試角，最終落實一併起用兩人。

優先場接連上映，不少好評迴響——電影調度絲毫不像新導演手筆，演員演出出色，歸功於不少舞台劇演員參與演出。近來似乎愈來愈多舞台劇演員參與演出電影，記者亦問起這個趨勢。林海峰甫聽到就反問：「倒轉問他們『今次作品好特別，有一個非舞台劇演員參與，你怎看？』」隨即引來全場大笑。他覺得演員跨界演出並非什麼新鮮事，「其實『遠古』就已經有」。至於楊偉倫就覺得演員參演舞台劇和電影沒有衝突，「只不過是兩種不同的媒介」，所以不必刻意劃分兩者。他指外國有許多既拍電影又做舞台劇的演員，雖然「演技執行上要有一些調整，但作為一個演員，內裏的底蘊是一樣」。楊偉倫雖然在劇場所向披靡，但銀幕經驗始終尚淺，他不諱言：「我們（楊偉倫和麥沛東）邊拍邊學，即是怎樣拍電影，究竟在鏡頭入面怎樣演戲，跟舞台有些不同，我們一路都在調節、學習中。」

麥沛東︰盼吸引更多人看舞台劇

雖然舞台劇演員參與演出電影，與舞台劇觀衆增加與否無關，但至少讓大衆認識到具實力的香港演員。對麥沛東來說，「最簡單就是工作機會多了」，他覺得「舞台劇演員好多都好有實力，他們很願意與大家溝通」。當大家認識多了舞台劇演員時，麥沛東盼望多些人來看舞台劇，「其實舞台有它的魅力之處」。就楊偉倫和麥沛東觀察，近年都多了舞台劇的觀衆。楊偉倫解釋，「事實上因為市場上多了不同娛樂公司投資一些大型舞台劇」，資源相應較多，理所當然地在宣傳及製作上投放更多資源，比較容易吸引大衆觀賞舞台劇。他續補充：「這是一件好事，讓多些人了解這個媒介。」麥沛東表示認同：「其實現在相對多了一些阿祖（梁祖堯）、風車草他們，會吸引多了人看舞台劇。」除了不應該劃分不同演員外，他更盼電影和舞台劇兩種媒介，可以百花齊放。

蘇玉華︰精彩作品不是「符籙」

香港電影曾經盛世，但往往給予人一種印象——「飛紙仔」、臨場發揮。然而周全準備才能穩定地孕育出好作品。蘇玉華早前看了有關《上流寄生族》劇本和製作紀錄的書，劇本固然預備好，拍攝之前導演奉俊昊甚至畫好每一場的分鏡圖，並且與每一個演員都溝通好，「那麼精彩的一套戲，原來是這樣產生的，不是『撞棍』，不是『符籙』，是真的well-structured（結構良好）」。她覺得《正義迴廊》正是「結構好精良的一個劇本」，更加應該讓整個劇組清楚了解發生什麼事，因此《正義迴廊》劇組也圍讀了一次。她認為：「有圍讀、有拍攝之前的互相切磋、討論或者互相磨合，我都覺得是一件好有益、好有用的事。」而且她感覺「演員和運動員好相似」，因為演員的記憶訓練和運動員的肌肉訓練是同樣道理，但是「去到演出階段，我不管你訓練了多少，我只看你最後的表現」。

麥沛東亦十分欣賞《正義迴廊》拍攝前的準備工夫：「你知電影好少會排戲，但我們（麥沛東和楊偉倫）拍攝之前有兩個月跟編劇、導演和主要對手讀劇本，討論每一樣細節、角色是怎樣，這件事與我們舞台很相似。」麥沛東留意到《正義迴廊》正式拍攝時，「有時不太分鏡，有時都會一鏡過，然後我們兩個（麥沛東和楊偉倫）在講台詞時，阿Jan（林海峰）同蘇玉華就會入來講台詞」。楊偉倫覺得何爵天因應不少舞台劇演員參與演出，故盡量順住一次過拍攝一場戲。在討論演出的時候，楊偉倫記得何爵天說過：「你們可能慣性會這樣，這件事會幫到你們做整件事。」因此，他們拍攝時會重複做同一場戲好幾次，何爵天就會從中找出最好的一次，然後再做分鏡。楊偉倫感覺何爵天因應他們的習慣而拍攝，從而令他們發揮更佳。

林海峰︰香港沒可能一直拍同類作品

上世紀70年代末至80年代初，香港電影湧現一股新浪潮——電影熱切關注香港社會，戲種多元，香港電影不止武俠、功夫片。近年，這股浪潮似乎回潮，諸如《濁水漂流》、《手捲煙》等，香港電影不止警匪片。蘇玉華認為電影本該如此：「戲劇藝術或者電影，即是去反映現實或者提供一個讓你思考的渠道……可以藉住作品去啟發觀眾的思考空間，我覺得這是電影一個好基本的功能。」林海峰則先反問：「如果那些類型片繼續做、繼續發展下去，我們會怎樣？」他認為香港電影潮流終有一日會改變，沒可能一直拍同類型作品，「所有事都有時限」。

2022年的香港電影百花齊放，小品如《緣路山旮旯》，娛樂如《飯戲攻心》，就連《明日戰記》這種機甲科幻片也有，後兩者甚至佔據香港華語電影歷史票房頭兩位。蘇玉華覺得《正義迴廊》「正正是未有出現過的戲種，將欠缺的一部分都填滿」。林海峰觀察到，香港人現在對香港事物的投入和熱度是前所未有地高，但他認為那種反常的熱度差不多去到「尾水」，估計通關之後有可能打回原形。他認為大環境促使這種極端——宣傳戲分比電影戲分還重、謝票場多不勝數、一齣戲可能要看4或5次等，但他並無貶意且解釋道：「大家都想令這些事變好，我們已經沒有好多事好好。有份的我可以做，我要令它變好。」●

《正義迴廊》

上映日期：10月27日

預告片：bit.ly/3S2y9Nv

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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