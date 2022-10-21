沙發薯：台慶文化 經典無限loop

【明報專訊】台慶其實是一個頗為古怪的概念。每5年、10年「自我祝賀」一番，這可以理解。但像TVB這樣每年樂此不疲地以「員工周年晚會/聚餐方式」處理台慶，真的有點吃不消。

當然，我們也要公道對待TVB，它搞台慶，也不是年年大搞。大慶和每年的小慶多少是有些分別的。不過，話雖如此，什麼台慶月，什麼台慶劇，什麼台慶重頭節目，以台慶作為宣傳而突顯有別於「平時」，仍然給人一種自我陶醉的感覺——我們只是普通市民、電視觀眾一名，啥有興趣管你55年前做過什麼好事？在這55年以來有過什麼偉大成就？台慶不應該是「當年今日」。今時今日，某個電視節目在第一季播放時反應良好，那才會有第二季、第三季，誰有心情理解它是否台慶重頭？誰管你以往有過些什麼傑作、佳績？只有即時就能夠拿出來的製作，才有意思。電視的製作模式早已發生重大的變化，而觀眾的心情和態度亦早就變得不一樣，誰有耐性聽你細數曾幾何時曾經怎樣風光？

不過，TVB偏偏就喜歡以台慶作為全年節目編排的中心，並以那兩三個月作為核心，由重到輕逐個層次安排填妥整份節目表。現實中，TVB也未至於笨得將精力只集中於台慶季度；以今年行情而言，最有壓場氣勢的可能是《白色強人II》，這到了台慶頒獎時，自有分曉。這就是問題之所在，最終依然要還原基本步，回到台慶這個題目。在很大程度上，在TVB的世界裏面一年到晚都有台慶這個主題。作為旁觀者，這其實是「有病」，太過自我中心，以為很多事情都是圍繞着它來發展。今天，我作為電視觀眾，大可在整個晚上都不按一次81台，而在生活質素上毫無損失。

跨代分享還是「趕客」？

出於抓緊它的基本觀眾的考慮，TVB覺得搞台慶能夠在觀眾圈中引起反應。在半夜重播電視劇，會揀到重播《楊家將》。沒有觀眾嗎？不是。觀眾是有的，但問題是那批觀眾年齡已屆退休前後的歲數，屬「電視汁撈飯」的一代。他們對重溫TVB的光輝歲月有共鳴，也因此而絕不介意——甚至欣賞——電視台以毫無新意的手法來回顧自己的經典。這種「經典無限loop」的做法或者可以討好高齡的觀眾，畢竟那個日子的TVB、當年的電視文化，就是陪伴他們成長的東西。但究竟這些節目及其安排在年輕觀眾中有何作用，則很值得認真探討。是跨代分享的話題？還是「趕客」的節目？身體最誠實，收視數據總可以是供人參考的資料。與此同時，我們必須明白，基於生理因素（例如人總會死亡），那批老觀眾只會愈來愈少，逐年遞減。永遠擁抱這批忠實支持者，不是探索未來發展的辦法。

TVB這種台慶文化的更深層問題是，它間接鼓勵電視台不斷向後望，美其名是總結過去，展望將來，實質上是擁抱同一批觀眾，滿足於以往輝煌的日子。但隨着固定觀眾群老化，而拓展新受眾一直未見有所突破，則懷舊、數經典、講過去變得蒼白。所謂曾幾何時，已經是遙遠得愈來愈多人覺得與自己無關了。然而，一年又一年，這種「倒後鏡」式的總結，還是要繼續下去。●

文：趙東尼

[文化力場]