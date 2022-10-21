帝女花形象 各自演繹 長平公主今天面貌

2022 年「長平公主」《我2022 年的「長平公主」》由香港攝影師盧玉瑩所攝，想像長平公主若生於這世代所面對的景况。（主辦單位提供）

【明報專訊】即使不是粵劇迷，也會曉得「落花 / 滿天蔽月光」，這段耳熟能詳的歌詞出自唐滌生版《帝女花》——1957年由粵劇名伶任劍輝和白雪仙在利舞臺首次公演。匆匆65載，長平公主已蛻變成文化符號——誓不低頭，對愛情和國家同樣堅貞。「長平影像65影集」以長平公主為題，想像她來到今天的形象，與當代對話。

展示65個影像創作

「長平影像65影集」是「帝女花65」系列項目之一——慶祝任劍輝和白雪仙首次演出唐滌生版《帝女花》65周年。展覽呼應《帝女花》8幕，劃分為8區，不單講述《帝女花》的發展歷史，更展出65個影像，由10多名跨界藝術家創作，部分影像亦由公衆投稿，無分你我以影像來想像當代的長平公主。「帝女花65」項目總監陳善之期望透過有關長平公主的不同創作，改變大衆對粵劇的印象，吸引不同年齡層關注。

由搭戲棚到劇院演出

粵劇形象隨時代蛻變，從展覽地前身——利舞臺可見一斑。利舞臺由利希慎在上世紀20年代投資建立。陳善之提到，利舞臺建成最大原因是為了便利利氏家族觀賞粵劇。此舉亦同時改變了粵劇生態，從搭戲棚演出變成在劇院演出。無論從前還是現在，粵劇仍不停蛻變，拒絕墨守成規。

同場的「桃花源粵劇工作舍」營運及創作總監吳國亮投身粵劇界多年，他認為今次展覽廣邀跨界藝術家創作，除了希望鼓勵觀衆創作，更盼觀衆學習到創作中的解難精神。不少影像不多作解釋，留待觀衆詮釋，詮釋也有其創作空間。例如Aaron KWOK作品《平陽門巷》由外籍人士Alexandra ZAVOLOKINA飾演長平公主飲着咖啡，表達長平公主的遭遇不限於中華臉孔。但咖啡顏色深沉，同行有人誤以為飲血，這種理解又為作品添上另一種意義。另外，藝術家又一山人系列作品《長平：有感》置於利舞臺廣場1樓窗邊，採訪當時商場播放着輕快的日語歌曲，恰好與影像中舞蹈家梅卓燕的舞姿相映成趣。

遭逢厄運 百折不撓

吳國亮認為唐滌生版《帝女花》雖沒開宗明義講道理，但從情節當中就能體會人生哲理。長平公主面對國破家亡仍有無窮的生命力，亦是今次不少創作者的靈感來源。吳國亮亦受此啓發，創作一共5幅影像的作品系列「五行」，放置利舞臺廣場2樓窗邊。他解釋採用「五行」概念，源於五行變化組成世間萬物，更包括命數。而長平公主遭逢厄運卻百折不撓，正好述說了一種面對命運的方式。因此在5幅影像中，代表五行的5種顏色投射到背景上，舞蹈家潘翎娟則在影像中用身體表現長平公主的生命力。她更化上顏色與背景相剋的妝容，如背景是代表金的黃色，妝容則為代表火的紅色，如同對抗命運。

真．公主還是一代烈女？

除了藉長平公主的精神創作，也有不少人想像長平公主作為女性來到當代會面對到的困境。攝影師盧玉瑩作品《我2022年的「長平公主」》拍攝一個女子抱着孩子站立在行人天橋，她在作品簡介提出5個問題，期望觀衆尋覓自己的答案。舞蹈家張桂菱和錄像導演黎宇文創作的作品《萬春亭畔病海棠》則想表達病海棠的遲疑，如同當代女性每一日都需要在生活中抉擇。公眾投稿者Rex So和Alan Leung的《當世「公主」》更為大膽，呈現刁蠻任性的現代女性形象，想像長平公主來到當代會否變成罹患公主病的「真．公主」，還是仍能持守風骨的一代烈女？●

長平影像65影集

日期︰即日至10月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場（地面廣場、1樓及2樓）

查詢︰bit.ly/3ENmxLI

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安