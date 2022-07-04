4K/120fps拍片 雙原生ISO Sony FX30抵玩電影攝錄機 旅遊新寵

電影攝錄機--Sony FX30是輕巧的4K Super 35電影攝錄機，可配備XLR手柄，除了用於捕捉低角度畫面，也方便接駁更多不同音訊輸入。（JJ攝）

【明報專訊】隨着旅遊大門重開，又是一眾「攝影師」大顯身手的時候。今天要記錄旅程所見所聞，很多人已不滿足於單單拍照，還要剪輯出猶如電影般的旅遊影片。對這類用家來說，手機雖然方便，但要操控更多影片格式、參數，還是專業器材才可做到。最近Sony、FUJIFILM等品牌都不約而同地推出主打拍片的無反相機或運動相機，總有一款適合做你的全新旅伴。

專業級攝影器材大都價值不菲，初學玩家或不捨得入門。最近Sony推出Cinema Line系列的入門機種FX30，是一款輕巧的4K Super 35電影攝錄機，提供多種專業級拍攝功能，如雙原生 ISO、log拍攝模式等；機價$14,990起，讓更多人負擔得起。

FX30使用全新的背照式2010萬像素APS-C CMOS感光元件和雙原生ISO（800/2500），能拍攝高靈敏度、低噪點的影片，對應Sony全線E-mount鏡頭及配件。新機支援多種錄製編碼，它以60fps的速度從6K高採樣來記錄16:9的4K影片，也能拍攝如4K/120fps、1080p/240fps等慢動作畫面。錄製時均可以色彩更豐富的10-bit 4:2:2拍攝。耐用的鎂合金機身配上新設計的散熱結構，加上可靠的電源續航力，讓用家可長時間拍攝高格數的4K影片。

配XLR手柄 接駁不同音訊輸入

新機機身小巧，以平頂設計，加上螺絲紋配件連接點，既方便用家手持拍攝或低角度拍攝，也方便加裝雲台或添加配件等。FX30亦配備XLR手柄，除了用於捕捉低角度畫面，也讓用家接駁更多不同音訊輸入，配合機身兩個XLR音訊輸入和一個用於4頻道錄音的3.5mm輸入，帶來最清晰的收音效果。當然機身亦內置立體聲米高峰，「裸機」收音都有一定質素。記憶卡插槽有2個，兼容CFexpress Type A和SDXC記憶卡。

FX30的自動對焦快速可靠，包括實時眼部自動對焦（人、貓狗、鳥類）、實時追蹤及自動對焦輔助等，而且使用對焦圖功能可協助更靈活操控，讓用家盡情玩景深。

5軸防震+時間碼同步 邊跑邊拍夠穩定

攝錄機內置5軸光學影像穩定技術、時間碼同步功能，用家即使邊跑邊拍，都能拍出穩定的畫面。另外，FX30也融合了Cinema Line系列的精髓，包括新設計的自定列表式主選單，讓用家快速選擇常用功能，還有全新待機電影屏幕、拍片專用按鈕和轉盤等。以往如此級數的專業攝影機，至少要兩三萬元起步，FX30無疑更為親民。●

Sony FX30規格

感光元件：2600萬像素（影相）、2010萬像素（拍片）APS-C CMOS

屏幕：3吋236萬像素可反式觸控LCD

ISO： 50-102400（擴展）

儲存：SD Card／CFexpress Type A×2（最高2TB）

影片格式：4K Super 35、XAVC HS 4K、S-Cinetone電影效果

其他：雙原生ISO、4K/120fps拍片、HDMI

體積／重量：129.7×77.8×84.5mm／646g（連記憶卡及電池）

售價：$14,990（淨機身）、$17,990（機身連XLR手柄）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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