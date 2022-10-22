Sony ZV-1F大光圈超廣角 拍vlog自動去縐紋

【明報專訊】時興玩vlog，一上YouTube便看到成千上萬的YouTuber每天上傳有趣影片。Sony看準時機，推出專門為拍攝vlog而設計的輕便相機ZV-1F。它內置F2.0的20毫米超廣角定焦鏡頭，自拍視野廣闊，捕捉更多背景之餘，大光圈也能拍攝出一定散景效果，更突出主體或營造柔和的效果。

新機有「柔膚效果」功能，無論影片和照片都能改善膚色，拍片時還可以自動減少皺紋。面部優先自動對焦會在拍攝時自動調整亮度，即使在光線變化大的環境下也能以最佳亮度捕捉表情。當然精準的人眼、動物眼部自動對焦也獲得保留，使YouTuber拍攝時毋須分心在對焦上。新機也支援防震，確保邊行邊拍的影像保持穩定流暢；加上新加入的Creative Look功能，為用家提供多種預設選項，配合不同色調、亮度、色深等，在靜止圖像和影片中營造所需要的氛圍。

ZV-1F輕巧易用，僅重256克，適合日常隨身攜帶。它備有側翻的多角度LCD觸控屏幕，可通過觸控屏更改功能和設定，包括變焦等。另外相機配備Bokeh Switch按鈕，錄製影片時讓用家快速切換散景效果。新機亦加強手機連接功能，可經過手機App直接以藍牙或Wi-Fi連接相機並傳送圖像和影片。用家甚至可以使用標記功能，在一段長影片中標示特定15、30或60秒的短片並傳送到智能手機，直接發布到社交媒體，毋須額外編輯。●

Sony ZV-1F規格

感光元件：2010萬像素1吋 CMOS

鏡頭：20mm/F2.0、4倍數碼變焦

屏幕：3吋92.1萬觸控式LCD

快門：1/4" - 1/32000

ISO：80-12800（擴展）

儲存：SD card

續航力：影片連續拍攝約60分鐘

其他：Wi-Fi、藍牙4.1、USB Type-C、Micro HDMI、3.5mm插口、Mic-in

體積／重量：105.5×60×46.4mm／256g（連電池及記憶卡）

售價：$4290

查詢：2833 5129（Sony）