【明報專訊】特首李家超任內首份《施政報告》一開篇，說寫這3萬多字時，思考的是：「大家最關注什麼？市民對香港有怎樣的願景？對《施政報告》有什麼期望？」李家超也說習近平主席的七一講話，就是他的施政藍圖。扣除前言結語，7個章節，有5個直接抄自習講話：「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」、「共同維護和諧穩定」和「青年興 則香港興」。在「習有所呼」，與思考香港人最關注什麼之間，「超」的「所應」是否對題？

完善治理體系＝增設衙門？

最直接呼應領導人的段落，說在前頭。關於如何貫徹「一國兩制」、如何提高治理水平的篇章，放到最前。這兩章李家超較多強調自己，全份報告39個「我」字，有22個即56%在這兩章出現，是「我有所應」了習近平講話中，對特首作為「治理香港第一責任人」的要求。

李闡釋如何「完善治理體系」時，思路是在各領域設置更多跨局跨部門的督導、統籌架構，有傳媒統計報告新增各小組、辦公室、部門，有21個之多。重中之重的，如融入國家發展大局、北部都會區，都是他親自主持督導委員會；招商引才也新設了幾個衙門，有「引進重點企業辦公室」、「人才服務窗口」等，由司長分管。

這種「一個委員會／辦公室／小組解決一個問題」的思路，究竟算不算「完善」治理體系？還是相反，令體系趨向臃腫？新政府架構，花公帑增設3位副司長，正正是想在司級加強統籌，如今又添上無數個委員會，「督導」各部門做「份內事」，有份開會的、落手落腳做事的，明明卻是同一班人。這種「完善」除了方便有人問起時，可以說「我很重視，因此我成立了一個×××委員會專門處理」之外，對解決問題有何益？

職能、責任分割 找誰問責？

就以工業政策為例，本屆政府將「創新及科技局」重組為「創新科技及工業局」時，向立法會申請撥款的理據講明「將具體闡明再工業化為該局的恆常政策職能和工作重點」，如今《施政報告》又提出設立「工業專員」，職能又是「統籌和督導再工業化的策略工作」。職能分割、責任也同時分割，萬一香港再工業化失敗，究竟應該找局長問責？還是找專員呢？

這一章還有一處轉折比較奇怪，李家超提及上任後成立了4個工作組「正是一次體系設置」，而且「已做出一些成績」，讓一條被非法霸佔的土瓜灣後巷「重光」，然後筆鋒一轉，格局突然由小而大，宣布「成立香港投資管理有限公司」。這間公司將會掌控300億「共同投資基金」，並接管未來基金中3個合共約320億的投資組合。

為何這一節要放在「治理體系」？對讀習近平講話，提高治理水平，是包括「轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合」；成立「香港投資公司」正是落實這一要求，也象徵香港向「大市場小政府」正式告別。以往這類大動作會引起廣泛討論：政府介入市場應去到何種程度？如何避免利益衝突？政府與市場「結合」的好處壞處……但今次，只一段，匆匆帶過。連港投公司何時開始運作、公司章程、如何物色董事、如何確保透明度等，一概不知。觀乎現在立法會的監察力度，我不得不擔心，會一直「不知」下去。

「簡約公屋」有幾簡約？

《施政報告》一出，「簡約公屋」即成熱搜。屆屆政府，房屋都是「重中之重」，房策亦順理成章呼應主席的「排解民生憂難」。留意之後的記者會、論壇、上電台，李家超最熱切推銷的，正是簡約公屋。他的思路說得很白：有得上樓好過冇得上樓，早上樓好過遲上樓，哪怕住得簡陋啲，哪怕只係早少少，都好吖。

我沒有異議，很多劏房戶居住環境太惡劣，肯定樂意上「簡約樓」。如果因為有「簡約樓」而成功「砌靚條數」，將「綜合輪候時間」降至4年半，對民生亦是好事。但這道「房策主菜」至今細節仍太「簡約」，有些合該解釋的未解清楚。

例如：質素如何呢？當房屋局長在facebook放幾張相時，大家都疑惑那些是否就是「簡約樓」，後來又澄清，只是「方艙醫院」相片，務求證明「組裝合成都可以起得好靚」。與其估估下，不如砌一個真實示範單位又好、電腦合成一些相片又好，清楚講明「簡約樓」的「交樓標準」，市民起碼不用憑空想像。

又例如租金為何是九折？是否意味「簡約樓」的裝修配置是「正規公屋」的九成質素？官員解釋時說這些「簡約樓」會有接駁交通，但商場街市等配套會較「正規樓」差，九成的租金能反映這差異嗎？還未計及住幾年便又要再搬的因素。我認為租金應更低才合理。

還有：興建這些「簡約樓」的成本是多少？記者會上有人問副司長，他沒有回應數字，只謂與過渡房屋差不多。據今年6月的立法會文件，2萬個過渡房屋單位，政府資助額共116億，除開即每單位58萬元；而傳統公屋，據房委會數字，每單位建築成本為65萬元。換言之，納稅人付出九成成本（這或許就是「租金九折」的由來），興建這些住幾年的簡約樓房。

既然如此，不如將那些地，興建正正經經的公屋吧。反正政府都大力推廣「組裝合成」，即使是「正規公屋」將來也至少一半是「組裝合成」，那又有多大分別呢？或說那些「簡約樓」的用地不是「永久」，暫時公布的5、6幅用地，有官地、也有私人土地，當中官地可否調整規劃變成永久住宅？私人地又能否索性購入或換地？是否好過起完又拆、住進去的又幾年變遷一次？

冷與熱之間

「不應只看冷冰冰的數字」，這一句近來官員常掛在口邊。問防疫何時放寬，就答「不應是看冷冰冰的死亡數字，如果是你的家人，感覺就很不同」；問「簡約樓是否為輪候冊砌靚條數」，就答「不應只看冷冰冰的輪候時間，我代入劏房戶思考，早得一日得一日」。

但有時數字又是熱哄哄的，例如提到把輪候時間「封頂」在6年、「綜合輪候時間」務求任內降至4年半，官員又會很熱情地說是「非常大膽的決定」。

類似的「一時一樣」也發生在我們究竟要不要和別人比較。想「搶人」，但「人才通行證」計劃條件卻比新加坡更緊，怎搶呢？官員會說「不想將香港與其他地方比較」；但講起香港優勢，又會數香港是全球第一自由經濟體、全球企業營商環境排名第一、全球第一國際航空貨運量城市、亞洲唯一擁有5間全球百強大學的城市……全然都建基在比較的。

香港DNA是怎樣的？

如果李家超念茲在茲的，是開篇所提：市民最關注什麼？那麼「疫後復常」與「挽留人才」的空白，着實難以理解。談路線圖，他說絕對有，「唯一係唔可以𠵱家話畀你聽下個月會做乜」；談很多人移民，他就說香港吸引力如「DNA」，只要發揮優勢及向外宣傳，離港或會回流。向外宣傳是去哪裏呢？我留意到一個KPI：明年起律政司會率領法律界宣講團，出訪東盟、東南亞、中東及非洲國家。

又，說DNA，特首心中的香港DNA是怎樣的呢？是競爭力、貨運量、人民幣中心這些嗎？還是自由的教育與言論氣氛、調皮靈動又極少禁區的創作空間？

其他政策，都可分門別類，整齊歸結在習主席講話的標題以下，但香港人點解走？點樣挽留？儘管也是一種「憂難」，卻難以排解。

報告發表那天，我在facebook歸納了幾點觀察，留言中有不少說「謝謝你翻譯」、「多謝你用睇得明嘅中文寫出來，我根本懶得看份報告」。有一位讀者寫道，每年的《施政報告》「像山洞裏聽到有人說話，不斷有聲響，但聲頻老是那模樣，聽起來只覺不斷重複又重複」。如果政府只能選擇性地理解「民有所呼」，那注定有一群市民完全不關心你交出的呼應。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙林妙茵

圖•李香蘭

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao