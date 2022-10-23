無名周記：從鐵娘子到菜娘子

【明報專訊】英國首相卓慧思上任時躊躇滿志，被形容是「鐵娘子2.0」，矢言不理民望，做正確的事，結果一部「迷你預算」引發軒然大波，經過企硬、轉軚、棄車保帥、再轉軚、背叛等連場好戲後，卓慧思10月20日宣布辭職，在位僅僅45天，既是英國史上任期最短的首相，又是最年輕的前首相。不過，大家以後恐怕只會聯想起西生菜（Iceberg lettuce)。

真正掌權僅7天

如西生菜保質期

將卓慧思跟西生菜聯繫起來的，始於10月15日出版的《經濟學人》一篇名Iceberg Lady（西生菜娘子）的評論文章（文章實於10月11日網上刊登）。當時卓慧思因「迷你預算」弄得黨友不滿、市場動盪，文章認為她自迷你預算後已無法控制政府。文章由她9月6日上任計起，至關浩霆在23日發表「迷你預算」，引發政府自爆，扣除英女王伊利沙伯二世逝世的10日哀悼期，卓慧思真正掌權的日子只有7天，相當於西生菜保質期。10月15日，卓慧思最終為了自保，辭退財相兼盟友關浩霆，委任侯俊偉為財相，後者完全將其迷你預算推翻。大家已猜測她時日無多。

西生菜之喻叫大家拍案叫絕，小報Daily Star更從超市買一顆西生菜跟卓慧思的照片放在一起直播，看看哪個的保質期更長。到了10月20日，前一天還在死撐的卓慧思宣布辭職，花枝招展的西生菜宣布勝出。

New Statesman 2012年訪問政壇新星卓慧思的長文，今天讀來恍如隔世。Iceberg Lady當年嶄露頭角，是保守黨新一代，被形容為Iron Lady 2.0 （鐵娘子2.0），記者當時更問她會否有一天當首相，她只笑而不語。要了解鐵娘子如何進化成菜娘子，該篇文章不能不讀。報道對卓慧思的政治啟蒙有詳細描寫。卓慧思的父母都是左派，童年的卓慧思會跟父母參加示威。不過，中學時代她便來了一次U turn。

左派家庭出生

中學時代對戴卓爾夫人改觀

這次U turn比她在迷你預算後數不清的U turn遠為情有可原，畢竟青少年時期還是摸索階段。她在傳媒研究GCSE課程中做了一個關於戴卓爾夫人下台的報告，名為The End of an Era（時代的終結），開始對遭左派恨之入骨的戴卓爾夫人改觀。卓慧思這次U turn可能是出於青少年反叛也說不定。她憶述，當時很多老師對戴卓爾夫人非常反感，她則開始對工黨感到厭煩，也不喜歡學校的左傾文化。那種文化被她形容為「歌頌平庸，容忍學生和員工未達標的表現」。

卓慧思首個U turn是緩慢的，她沒有立即加入保守黨，反而加入自由民主黨。保守黨在戴卓爾夫人後已淪為過氣政黨，由老一代把持，在社會議題上保守，在年輕的卓慧思眼中恍如另一個世界。別忘了，當年的卓慧思十分前衛，早前才被人翻出她19歲提出廢除君主制的錄影片段。她直至大學最後一年才加入保守黨。她解釋，加入自民黨是基於信奉個人主義及自力更生原則，但她發現保守黨經濟學能更助實現這些原則。

鐵娘子崇尚大市場

左派批貧富懸殊增

卡梅倫出任保守黨黨魁後成功扭轉保守黨守舊形象回朝，卓慧思也在卡梅倫上台後當選議員，成為保守黨新臉孔。輿論一向認為卡梅倫沒原則，相較之下，卓慧思等新一代保守黨人卻有較強烈的意識形態，那就是堅持戴卓爾夫人主義。

戴卓爾夫人是強勢領袖，一手以新自由主義改造英國，向為保守黨人推崇。戴卓爾夫人崇尚大市場、小政府，任內放鬆管制及力促私有化，就算工黨貝理雅出任首相，其經濟政策也是大同小異。英國輿論對戴卓爾夫人功過評價向為兩極。支持者認為她令英國經濟重新上軌道，由國家控制轉向講求市場紀律，扭轉1960年代及1970年代的衰落。不過，對左派而言，戴卓爾夫人政策只有利富人，任內貧富縣殊加劇，社會撕裂嚴重，遺禍至今。

卓慧思「神似」戴卓爾夫人

惟世界早已變了樣

卓慧思在2012年的訪問中批評這種「左翼史觀」。她認為，貧富懸殊的真正根源在於教育，因為教育失敗才造成社會流動性問題：「為什麼很多專業都滿是接受私校教育、來自社會最上層？這是60年代至80年代教育政策失敗所致。」

卓慧思相信這一套，但世界在2011年佔領華爾街後早已變了。就算《經濟學人》及《金融時報》這些主張自由經濟的傳媒都關注貧富懸殊，惟在卓慧思世界裏這轉變似乎未出現過。她為減稅護航時仍不斷宣稱「做大個餅」可令大家受惠，繼續宣揚早已過時的「滴漏效應」。她的盟友關浩霆也是極崇拜戴卓爾夫人。關浩霆2015年出版名為Thatcher’s Trial: 180 Days That Created a Conservative Icon的書，描述戴卓爾夫人1981年如何在6個月內改造保守黨，促成「現代政治領導最偉大的創舉之一」。據《金融時報》描述，關浩霆在書中稱戴卓爾夫人無視批評，「不要擔心人們現在怎樣想」、「不要為民望工作。尤其重要的是，不要在乎報紙說什麼。最重要的是你的決定必須清楚，並經得起歷史考驗」。

關浩霆和卓慧思的確將這些教訓奉行到底。兩人為「迷你預算」辯護時不時令人誤以為是戴卓爾夫人模仿大賽。卓慧思雖在保守黨大會前夕轉軚，不再取消45％的最高稅階，以示聆聽民意，但仍擺出強勢領袖姿態，將包括環保人士、工黨及工會等所有反對者歸類為「反增長同盟」，自視為英國勤勞工作者的代表，態度跟戴卓爾夫人十分相像。

兩人經濟政策實有不同

戴卓爾夫人減稅同控赤字

不過，他們的經濟政策真的和戴卓爾夫人相似嗎？大幅減稅似乎很像，但不盡然。戴卓爾夫人任內的確下調個人入息稅最高稅階及基本稅率，但並非一味減稅，也講求財政紀律，控制赤字，也確保減稅措施不會助長通脹。削減入息稅的收入減幅，便由上調消費型增值稅（VAT）來抵消。

根據IMF的統計，英國的稅收佔GDP比例在戴卓爾夫人任內是增加的。相反，卓慧思跟關浩霆的減稅促增長「妙計」，則只有減稅，政府無法解釋如何彌補財政缺口之餘，更承諾提供能源補貼。當全球面臨通脹，這樣減稅只會推高通脹，而欠缺財政紀律的政府債券也無人問津，造成金融市場動盪，甚至影響退休基金。

卓慧思最後連鐵娘子金句「You turn if you want to, the lady’s not for turning」也無法堅守。但鐵娘子的幽靈並未隨卓慧思下台而消失。下任首相大熱、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）今年7月跟卓慧思競逐黨魁時也是以戴卓爾夫人繼承者自居，他也是信奉低稅，但提倡循序漸進減稅，顯得有紀律得多。

倘保守黨續模仿大賽

政治經濟只會不穩

但英國經濟欠增長的癥結真是在於稅嗎？《金融時報》的首席經濟評論員沃爾夫（Martin Wolf）今年3月便引述IMF調查顯示，英國的稅務負擔在15個歐洲國家中位列尾三。比利時、芬蘭、德國、瑞典、奧地利、荷蘭、丹麥、挪威的稅務負擔都比英國高得多，但他們人均GDP都較英國高。高稅有損生產力的說法不攻自破。沃爾夫亦稱，低稅迷思令英國家庭的可支配收入是15國中最不平等的。經濟近年轉差自然令社會最低下一層承受最大打擊。當然，學戴卓爾夫人還可以學私有化，但經過多年私有化，英國還有什麼東西可以私有化而又不打擊民眾生計？

保守黨又再一次選黨魁，意味着又再有一名沒經民選的首相誕生。誰是下任首相引起不少猜測，約翰遜會否回朝更成話題。不過，如果保守黨繼續戴卓爾夫人模仿大賽，政治經濟只會繼續不穩，國民只有看看誰是下顆西生菜了。

文˙林康琪

編輯•李宏豐

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