未來城市：過渡屋「軟硬兼施」 共同構建和諧社區

【明報專訊】《施政報告》提出將於未來5年興建約3萬個「簡約公屋」單位，簡約公屋將以集裝箱方式建造，按標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，讓輪候傳統公屋不少於3年者入住及等待上樓。無論名字是簡約公屋或過渡房屋，大眾都關心集裝箱究竟好不好住？居民可否無縫銜接上公屋？有什麼配套？香港社會服務聯會（社聯）轄下社會房屋「南昌220」是香港首個使用組裝合成建築法興建的過渡房屋，租期為期2年。街坊擺脫劏房的牀虱木虱，得以在新屋擁有私人空間，小朋友可以跳飛機、大人做義工，過渡房屋還有身體檢查、瑜伽班。這些經驗不止簡約公屋可參考，甚至傳統公屋也能採用。

「南昌220」由社聯策劃，恒基兆業借出土地，東華三院營運，提供89個單位，包括1人、2人及3人家庭單位，並設有無障礙單位，人均居住面積不少於75平方呎。申請人必須輪候公屋至少3年，居於惡劣環境。住戶在2020年遷入，最近2年租約期滿，62.8%搬到其他過渡社會房屋項目，25.5%能夠上樓，其他人因為想留在原區等原因遷往私人市場，如與家人同住、租住劏房。這是香港第一個使用組裝合成建築法興建的過渡房屋，亦是第一個完約、要拆卸的組合屋，將會遷拆至大埔樂善堂過渡房屋項目「樂善村」重用。

組合屋好不好住？

大眾對於組合屋或疑惑：「組合屋是否貨櫃屋？」社聯項目總監 （社會房屋）何俊傑說不是，組合屋只是尺寸跟貨櫃一樣。貨櫃大小的組件在廠房製作好後，再運到工地裝嵌，為方便組件在馬路運輸，社聯就定為2.5米貨櫃大小。組合屋不是貨櫃製成，內有石屎結構，能隔音隔熱。將來遷拆重用時，整個組件連石屎、馬桶、洗手盆一起搬走。例如3人家庭單位就是一個獨立組件，將會整個單位拆走搬運。建築公司說南昌220的組合屋可以用至少20年。如果有一天，輪候公屋時間真的能夠「封頂」，甚至大為減少，不再需要組合屋做過渡房屋時，何俊傑想像，組合屋還可以做有醫護支援的獨立長者屋、青年宿舍。

何俊傑說自己初踏進3人單位時，都擔心住戶會否覺得貨櫃般窄長的空間會很難運用，但意外地住戶都說十分滿意。他們曾作問卷調查，97%住戶都願意向其他人推薦入住社會房屋，也很滿意組合屋的空間、光線等。在遷入組合屋前，街坊都住在環境惡劣、狹小的劏房，有街坊原本的劏房充滿牀虱木虱；有小朋友很喜歡跳芭蕾舞，但以前因為劏房太小，只能在牀上跳；有老人家因為行動不便要坐輪椅，但家住唐八樓，整年沒有落過街，搬進來後可以入住地下的無障礙單位，廚房、廁所都能用輪椅進入。

社聯調查發現，入住南昌220前後，住戶的租金水平由平均4279元下降至2953元，人均居住面積中位數也由55平方呎增加至97.3平方呎，住戶對住屋滿意度由5.57分上升至8.06分。除空間變大、租金便宜的硬件措施以外，社聯和東華三院花更多心力在過渡房屋的社區營造上。

培養睦鄰關係

「我們目的是服務能建立鄰里關係，除了建立倫理關係之外，還要提升住戶的能力，幫到自己幫到人。」負責營運的東華三院經常舉辦居民見面會和活動，如裝飾聖誕樹、新年寫揮春、藝術治療工作坊、音樂會等，讓街坊互相認識。街坊之間就變得愈來愈融洽，會互相關心。有婆婆獨力照顧坐輪椅的丈夫和智障兒子，「所以她的精神壓力好大，經常都為頭家奔奔波波，要照顧她先生」。搬到南昌220後，鄰居知道她的處境，經常走到她家串門，關心她的近况、送菜給她，婆婆後來也積極參加活動和做義工，生活明顯過得比以前開心。如果婆婆仍然住在唐八樓，沒有人伸出援手，不知道會否釀成另一宗照顧者悲劇。「不可以太簡約，只有硬件，如果你做到社區是好的、街坊互助的話，對於街坊來說是好有幫助。」

物資共享車 參與度高

南昌220地下的單位全是3人家庭單位和無障礙單位，單位對出有一條露天走廊，成為小朋友的遊樂場。遇上放學時間，有二三十個小朋友在這個公共空間玩耍、踩滑板車，有的在地面畫格子跳飛機。鄰居之間背景相近，熟絡後容易建立安全感。「他們好信任大家，住地下的街坊可以打開門，因為他們覺得小朋友在這裏好安全。就算他們出去買餸都好，會跟鄰居說『你幫我睇住小朋友先啦』、『你幫我照顧佢啦』。」何俊傑稱這些公共空間、康樂空間十分重要，要有空間讓小朋友走動、街坊休息。街坊也反映希望有更多休閒設施、康樂設施、晾衫設施等，因為現時單位不設晾衫架。

他曾到英國參觀社會房屋，當地的社會房屋為精神康復者、露宿者、低收入家庭等提供住宿。他參觀的組合屋無機構幫忙協調住戶關係，容易出現家庭問題、糾紛，甚至有治安問題，他說香港過去徙置區也有類似情况。「那些群體可能本來有些不好的習慣，會出現摩擦、違規，你單單懲罰是處理不到問題。」何俊傑稱服務機構的角色在於理解基層的需要，幫助他們磨合關係、處理危機。南昌220的住戶要另覓居所，機構亦為住戶安排其他過渡房屋，「更好的話可以發揮他的能力，可以脫到貧、找到工作，這些發展就是我們想看到的社區營造」。

東華三院在公共空間設置了一輛物資共享車，鼓勵街坊在木頭車上分享多餘物資，灌輸街坊共享的概念。此外，機構也組織街坊一起去做義工，如派菜給鄰居、收集物資再擺放到深水埗區的共享雪櫃。街坊也嘗試拍片分享技能，有街坊教其他人做甜品。「這批街坊我們見到他們幫人、願意分享的動機都好高，其實只要有同工從中協調，將他們串連起來，令他們有信心，他們自然就會做到這些東西。」何俊傑對於街坊這麼積極也感到很驚喜，大眾常覺得基層街坊是有需要的人，但他們本來也很願意去幫助別人。他引述有街坊分享，做義工、參加活動後，覺得自己在社區上有一個位置，「有人認同她，其實對她來說很重要，她在社會上企得直不直，可能因為做了這些事，令她有信心繼續前進，照顧小朋友、做小朋友的榜樣，我們重視的是這些地方」。

發掘專長助脫貧

雖然入住過渡房屋能改善住戶居住環境、紓緩房屋負擔，但住戶仍然覺得自己很窮。他們平均收入是每月12000元，低於整體住戶貧窮線14000元。「但他們又可以做到好多事情，幫好多人，有好多能力，學好多技能，所以我覺得是浪費了，他們需要一個機會，去發展他們的能力。」何俊傑希望將來在其他社會房屋項目，能夠再進一步幫助基層脫貧，如創造更多有義工津貼的社區互助實習和就業機會給基層住戶。「例如做義工，他們也不止是做義工，他們能夠透過做義工獲得資源，例如免費蔬菜、免費物資。」他又舉例可仿效社區保母計劃，社區保母義工幫忙託兒後能獲義工獎勵金，為更多服務鄰里的義工提供津貼。此外，可以在社區房屋層面提供就業培訓和職業配對平台，「有些社區房屋的同工，例如聯絡街坊的工作、文書工作，都交給街坊去做，讓他有實習經驗，當是實習場所，訓練後再找工作給他，無論物管又好、速遞又好」。他認識有街坊廚藝了得，有街坊擅長編織，「會不會可以製作一些香港品牌的產品，例如織衫、煮食，讓她更認同自己，甚至增加收入」。

關顧街坊健康

未入住過渡房屋前，超過兩成住戶的精神健康都處於高風險水平，出現焦慮、憂慮情况。「他們大部分來自劏房，以前都有些精神壓力、家庭問題。」在第五波疫情下，處於高風險水平的住戶更增加兩倍，住戶擔憂自己會確診或失業。除了精神健康，住戶的身體健康也值得關注，尤其基層街坊忙於餬口，沒有時間心力關注自己的健康。南昌220曾與深水埗地區康健中心合作，舉辦營養講座，讓街坊對健康飲食有更多認識。何俊傑建議社區房屋應該加強健康服務，如設立社區支援健康站，針對街坊的身心健康。

帶起運動風氣 改變生活習慣

在社聯轄下另一個過渡社區房屋項目「昌新一號」，社聯與香港中文大學醫學院那打素護理學院合作，為居民做不同的身體檢查，如中風及糖尿病等測試，並跟進住戶精神健康狀况，發現一半住戶都有心血管疾病風險。「知道他們的情况，就舉辦不同的活動給他們，例如飲食班、做運動班等等」，嚴重的病患則轉介至社區藥房、看醫生。服務機構跟街坊建立了長期關係，方便跟進街坊的健康狀况，甚至可能比一年覆診一次的醫生，更能推動街坊改變生活習慣。「我們經常接觸他們，所以都會看到他們健康行為、飲食習慣是怎樣，關係如果熟絡的話會聽我們的意見。」在社區房屋有左鄰右里一起上運動班，動力也比自己一個做運動大。「社會房屋應該跟基層健康整合起來，又可以聯繫街坊，亦可以做到照顧基層健康的功能。」

這次南昌220作為試驗計劃，租期只有短短兩年，何俊傑說的確太短，現時香港其他過渡房屋租期亦有5年。「從街坊角度去想，就算上不到公屋都好，你都不要經常搬，至少都要4、5年，最理想當然是可以再長一些，可以直接上到公屋，減少搬屋次數。」過渡房屋只是讓住戶上公屋的中轉站，何俊傑更希望以上這些措施能夠應用在傳統公屋；不然街坊在過渡房屋每天高高興興地跟鄰居種花種草、上瑜伽班，上公屋後反而不認識鄰居、沒有社工關心近况、沒有社區健康站跟進。

《施政報告》提出房屋局長將主持專責小組，為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，主題如健康生活、綠色建築，或提供樂齡設施以提高住戶的幸福感。何俊傑建議，幸福設計指引要加入社區關係元素，「如何做到這件事，除了在設計之外，我們覺得都要好像我們的過渡房屋，有一個社工隊，去帶起街坊的關係，令他們互相信任、一起參與」。他舉例，公屋互助委員會解散後，空間可否用來做社工隊或健康保險站的基地，每幢樓都有一個，開展社區營造，支援街坊。

社聯即日至10月31日於深水埗南昌街202至200號舉辦「我們的住屋日記」展覽，設真人圖書館及公眾導賞團，分享基層住屋的情况與從事過渡房屋的經驗。

【公屋輪候篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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