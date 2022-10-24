高糖高鈉高脂 吃得節制 邪惡零食適時小放縱

均衡多元——平衡健康及生活，在飲食均衡多元化的原則下，長者偶爾吃一下「頑皮食物」也無妨。（nuiiko@iStockphoto）

【明報專訊】西多士、酥皮蛋撻、炸蝦片、忌廉蛋糕……這些高熱量、高糖、高鈉、高脂零食，被視為naughty food，美味但未必健康，吃了會令人產生罪惡感。面對naughty food，健壯人士要少吃，長者更是禁忌？

營養師表示，長者在平衡健康及享受生活，以及飲食均衡多元化的原則下，偶爾「頑皮」一下也無妨。

「在飲食均衡多元化的原則下，偶爾品嘗喜歡的食物，只要分量適當，其實沒有大問題。」註冊營養師潘卓琳表示，營養學上沒有naughty food，但有sometimes food，顧名思義，即是「偶爾吃就好的食物」，通常是一些高熱量、高糖、高鈉及高脂肪的加工食物，例如雪糕、西多士、菠蘿包、雞尾包、酥皮蛋撻、涼果、煎炸食物、含糖飲料、糖果及朱古力等，吃過量容易令體重上升，增加慢性疾病風險，所以應該控制分量及進食次數。

註冊營養師曾熙說：「在平衡健康及享受生活下，偶爾吃一次也無妨。」在飲食均衡多元化原則下，按照個人體質及健康狀况，偶爾「頑皮」一下問題不大，但建議「每星期不能吃多於1至2次」。

潘卓琳補充，患有營養不良的長者，若能夠在日常飲食中多攝取高熱量及營養素豐富的食物作為小食，對健康有益；但患高血壓的長者，不建議經常吃高鈉食物；患有糖尿病的長者不應一時之間吃大量高糖分及高碳水化合物的食物；至於體重過高或患有肥胖症，則不建議經常吃高熱量小食。

行公園舉水樽 多做運動

吃了naughty food，毋須有罪惡感。吃過雪糕或糖水後，不妨考慮散步回家，多做運動。身兼健身教練的註冊營養師曾熙稱，長者需要做帶氧運動及重量訓練，「在公園散步是帶氧運動」，亦可考慮室內單車機或踏步機，有些公園內亦有單車機設施；重量訓練目的為強化肌肉，在家中舉水樽、舉沙包已能夠訓練。大家不妨參考衛生署建議的長者家中肌肉鍛煉運動：

舉水樽：坐在椅上，右手拿着載有約500毫升水的膠樽，向上舉高至手肘伸直，然後慢慢放下。左右手各做10次為1組，每次做2至3組

舉沙包：坐在椅上，近足踝位置綁上半磅至2磅重沙包，然後慢慢提腳，盡量向前伸直，腳掌略向上屈，再慢慢放下。左右腳各做10次為1組，每次做2至3組

文：王木音

編輯：朱建勳

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