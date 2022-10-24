醫路同行：兒童便血 「不平等對待」

【明報專訊】跟「圈外」朋友逛街，她聽到我回覆醫院同事的電話，發現同樣都是「兒童大便有血」。我建議其中一個病人一兩星期內有空就來讓我看看，另一個就催促要盡快去醫院。見到如此「不平等對待」，她忍不住問我原因。

其實，小孩子大便有血／消化道出血，原因有很多，一般分為兩大類：嘔吐物帶血或咖啡渣狀，或大便呈黑色（甚至是黑色帶紫，芝麻糊狀），都是上消化道出血的徵狀；而假若沒有嘔吐，只有帶鮮紅色／瘀紅色的大便，或是在紙巾上發現有血，便是下消化道出血的徵狀了。一般來說，兒童上消化道出血都要入院觀察、治療，而下消化道出血，則要視乎顏色和出血量。

大便有血 宜先拍照記錄

兒童上消化道出血可大可小，但經過詳細的問診、身體檢查，大多可以探索一二；例如嬰兒、幼童「吐血」，聽着恐怖，但實質多是「騙案」。有些嬰兒在進食母乳時，啜損了媽媽的乳頭，血其實是從媽媽身上來的。有些幼童經常挖鼻孔，繼而容易流鼻血，把吞下的血吐出又成為驚嚇事件了。至於真正的出血，可以跟藥物、幽門螺旋菌感染、重複性嘔吐、胃泌素（一種刺激胃酸分泌的荷爾蒙）、肝硬化等有關。醫生會視乎小童情况，決定是否需要禁食、注射藥物，甚至安排內窺鏡（胃鏡）檢查和止血。

至於兒童大便有血，建議先拍照片記錄。雖然照片顏色會跟實物有偏差，但相比起實物上的血液在數小時後變色，相片仍是最準確的參考工具。假若血的顏色鮮紅，沒有混合在大便裏，加上肛門痛楚，便多是「出口問題」，比如肛裂；然而，假若血的顏色呈瘀紅，混合在大便裏，又或是有黏液夾雜其中，便多是腸內的問題，如牛奶蛋白敏感、急性腸胃炎、過敏性紫癜、大腸瘜肉、炎症性腸病等。假若血的顏色呈紫紅，甚至連大便的形態也變得稀爛，徹底混合在一起，有着濃濃的血腥味，便可能是小腸出血（如梅克爾憩室出血），而且流血速度挺快，建議馬上到急症室求醫。

很多家長都會擔心，孩子大便有血，是否一定要做大腸鏡呢？答案是否定。經過臨牀檢查，又或者一些簡單的血液、糞便化驗後，過半數病症都會有確實的診斷。大腸鏡只保留給病因不明，或懷疑瘜肉、炎症性腸病等的個案，情况屬少數。腹部手術亦只適用於小腸出血，或有梅克爾憩室的小孩，情况亦不常見。

文：繆蔚章（香港中文大學醫院小兒外科專科醫生）