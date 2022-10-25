梳頭帶油脂到髮尾 頭髮更有光澤

【明報專訊】站在鏡前整理頭髮，有人用「五指梳」抓幾下，有人精挑不同材質、形狀的梳，務求梳理出心水髮型。梳頭，其實不單為整埋頭髮，馬振強指，梳頭可以將髮根的油脂帶到髮尾，使頭髮更富光澤。

早晚各梳20次 通經絡惜住頭皮

「經常梳頭按摩可促進頭皮健康，因為頭是諸洋之匯，多條陽經經絡必經之地。」鄧海君教路，由前髮際梳到後枕，動作要輕柔，早晚各梳20次以上，至頭皮發熱感覺舒服即可，可防止因氣血、經絡不通，產生頭痛等問題，亦有保健功效。可用木梳、牛骨梳等天然物料製成的梳，梳齒較圓，比較適合按摩。

葉維邦教大家不同的梳頭方法：

短髮：

濕髮逆梳強韌髮質

濕髮時用天然木梳或骨梳由後枕向前髮際「逆梳」，可以激活頭皮和毛囊，令頭髮生長得更強韌

中長髮：

半濕逆梳通爽髮根

在半濕乾狀態「逆梳」，可令髮根通爽，頭髮輕盈富層次感，令髮型更立體

長髮：

中間梳至髮尾解結

梳頭防打結，在半濕乾狀態，將長髮撥到一邊，手握中段頭髮，由中間開始慢慢梳至髮尾，把頭髮梳順，再撥到另一邊，重複梳順髮尾，最後整個頭由上而下梳，可解開打結，令頭髮更柔順

■依髮質揀梳

梳的款式林林總總，應怎樣選擇？葉維邦和馬振強教不同髮質人士選擇心水的梳。

去水坑

針對頭髮量多、厚身、粗硬的人；濕梳有助快乾

豬鬃毛

天然豬鬃毛製成，因製作工序繁複所以較昂貴；適合乾梳，可將頭油由髮根帶到髮尾，滋潤頭髮

氣墊、按摩珠

可以在濕髮時使用；氣墊可避震不會扯斷頭髮；按摩珠有助梳理打結的頭髮

防打結梳（detangling brush）

梳齒短身兼柔軟，梳頭時沒那麼容易纏到頭髮

負離子梳

入電池使用，標榜有一層負離子覆蓋在梳齒表面，可防靜電、「毛燥」

清潔方法：

梘水浸泡 木梳風筒吹乾

梳的材質主要可分為木梳與膠梳，馬振強指「木梳勝在沒有靜電」，但容易發霉，需較花心機護理。梳理完濕髮後，梳子需放在通風環境。清潔梳子時可放入一盆加入洗頭水或洗手液的水中浸泡，洗乾淨；木梳要用風筒吹乾，以免發霉，膠梳可直接用毛巾抹乾水分。

■按穴促進頭皮頭髮健康

頭髮頭皮，不但影響儀容，更與健康息息相關。

50多個穴位廣佈頭部，鄧海君指，梳頭有助刺激穴位，日常還可按摩下圖穴位，「保持頭皮氣血循環暢通，促進頭皮及頭髮健康之外，也可消除大腦疲勞、醒腦提神、明目」。按摩可用按或揉法，按穴力度宜適中，不宜太大力，以免牽扯頭髮。

按法：以指腹按壓穴位，逐漸用力下壓

揉法：以指腹輕按於穴位上，帶動皮下組織，作輕柔迴旋轉動