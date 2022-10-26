電子藝術：探索設計跨足元宇宙

【明報專訊】不少傳統媒體均走出傳統，如意大利版的ELLE Décoration便參與米蘭設計周作為品牌化手段之一。法國版的ELLE Décoration亦看準參與設計周的品牌化商機，並由雜誌高級編輯Jean-Christophe Camuset應合今屆巴黎設計周Meta Sensible的主題，在巴黎Archives Nationales的Hôtel de Soubise舉辦D3SIGN CAPSULE by ELLE Décoration設計展（A），探索設計跨足元宇宙的可能。

設計最大的難度在於生產，但元宇宙突破了生產方式的局限，讓設計師有更大的發揮空間。整個組合方式，將設計/建築單位跟電子藝術單位配搭成組合，合作設計出共16款於SuperRare平台競投的NFT作品。當中最有趣的，是法國設計工作室Döppel Studio與拼貼藝術家Emir Shiro合作的"EROGENE" - Industrial erotism（B），將花瓶與人體線條拼合。當中亦有建築作品，如墨西哥建築師Manuel Cervantes與法國立體藝術兼建築師Nicholas Préaud合作的A Timeless Ruin，以瑪雅等已文化滅絕的建築為靈感，探索建築在無人之境下，如何與大自然融合。●

網址︰www.d3signcapsule.xyz

文：Dawn Hung