按摩椅電競椅合體 OSIM「變形金剛」V手絕招鬆筋骨

雙管齊下--膝部熱感按摩器提供3種震動模式及5種溫度選擇，聲稱助膝部血氣運行更順暢，紓緩膝關節不適，也有助消除久站引致的疲勞。（品牌提供）

【明報專訊】香港人工作繁忙，尤其是辦公室一族，長期坐着若加上坐姿不良，更容易導致腰痠背痛。有人會選擇做按摩或熱敷，其實現時坊間不少針對肌肉繃緊的產品，設計亦方便放在辦公室，讓用家一邊工作一邊紓緩肌肉，花費亦不算太高，絕對能迎合大眾需要。

360°滾輪推壓腰背

今年是《變形金剛》電影系列上映15周年，OSIM與《變形金剛》聯乘推出升級版電競天王椅V，以電影中兩大主要角色柯柏文及大黃蜂作主題，將按摩椅與電競椅二合為一。它不但為久坐的電競用家而設，長時間對着電腦工作的白領同樣適合。升級版電競天王椅V設有獨家V手按摩科技及360度按摩滾輪，能還原專業按摩師V手同步開合的動作，而滾輪則針對推壓腰背，聲稱能紓緩下背部僵硬感及因久坐而導致的痠痛。

扶手4向調整 減肩膀負擔

升級版電競天王椅V設有3組預設模式，分別針對肩頸、下腰及全身按摩。此外，兩邊扶手均可作出4向調整，包括上下、前後、左右及旋轉，供用家調節最合適的位置以減少肩膀負擔。而椅子、頭枕及腰枕的高度、傾斜度亦可以自由調校，確保用家視線與屏幕保持最適合的角度和距離。椅背可向後傾斜至145度，無論是打機或是工作太累時，都可隨時後仰小休片刻。椅背長81厘米，適合身高150至185厘米的用家使用。

為了提供足夠支撐，升級版電競天王椅V的記憶海綿頭枕使用PVC編織皮革物料，質地柔軟又透氣；坐墊則以高密度的海綿製作，提供足夠承托。對於要在辦公桌吃午飯的人來說，也不用擔心弄髒椅子後難以清理，因全椅用上耐磨、抗污、防水、抗拉伸、耐光耐寒的物料製作，同時甲醛含量亦符合日本嬰幼兒用品標準，讓你坐得安心。●

升級版電競天王椅V

售價：$5680

查詢：2790 2300

OSIM無線暖枕 隨時隨地全身揉揑

想在工作環境中隨時隨地按摩，又不想花大錢更換按摩椅，能針對不同部位按摩的便攜式按摩器是不錯的選擇。OSIM最近推出的uCozy 3D Plus無線3D暖暖枕，外形看似枕頭，其實內裏有符合人體工學設計的3D滾輪，以360度及雙向旋轉來揉揑肌肉外，還有溫熱功能，有助紓緩肌肉痠痛。

用家除了可把暖暖枕放在頸肩位置外，也能放在腰間、前臂、小腿及大腿位置上按壓，無論在公司還是家中，都能隨時使用。它採用內置電池設計，充滿電後能按壓60分鐘，而當電量低時，開關鍵上的LED燈便亮起紅色提示充電。另備有可調節鬆緊的魔術貼，用家可輕易固定在椅子上。●

售價：$880

查詢：2790 2300

Gemibee「膝套」穴位發熱 助血氣運行

膝關節不適問題在香港常見，不少人因上班或照顧家庭而長時間站立、走動或久坐，令關節繃緊，由Gemibee推出的膝部熱感按摩器或許幫到手，用家只需要把裝置穿戴於膝蓋，再按下開關，按摩器便能發放熱力和震動，品牌聲稱可促進關節位置的血液循環之外，也能紓緩及放鬆僵硬的肌肉。

膝部熱感按摩器提供3種震動模式，用家可調校不同震動頻率；同時提供5種溫度選擇，包括40℃、45℃、50℃、55℃及60℃，品牌宣稱能在膝部的主要穴位散發熱力，助血氣運行更順暢。按摩器採用內置電池設計，充滿電後能連續使用3至5小時（視乎所使用的震動頻率及溫度而定）。為了方便上年紀的用家使用，控制器採用可拆式磁吸設計，使用時可把控制器拆下並以無線方式更改設定，免除彎腰或提膝的麻煩。●

售價：$899

網址：www.gemibee.com/knee

Gemibee砭石發熱「腰封」 多管齊下減腰痛

工作期間腰背痠痛，想邊按摩邊工作，Gemibee推出的砭石發熱紓緩腰帶或幫到手，它採用腰封設計，有需要時只要戴上身即可使用。品牌聲稱腰帶結合了中醫傳統理療及物理按摩技術，內置6片砭石，啟動後可釋放遠紅外線及超聲波以紓緩肌肉疼痛。為配合不同人需要，腰帶內置7種按摩模式及3種溫度（40℃、50℃及60℃），設有不同強度及深度的振動頻率，不用怕影響工作。

砭石發熱紓緩腰帶只重540克，戴上身也不算笨重；加上內置4000mAh容量電池及採用USB充電，放在公司充電備用也很方便。腰帶長103厘米，設有魔術貼及延長腰帶，適合腰圍23至48吋的用家使用。●

售價：$699

網址：www.gemibee.com/relax-belt

OTO邊聽歌邊「睛」明按摩

面對繁忙的工作，不單單腰背肌肉會痠痛繃緊，作為「靈魂之窗」的眼部肌肉，其實都十分值得留意。由OTO推出的Eyetonic眼舒靈（型號：E-800）最大賣點是內置5個包含氣壓及震動按摩的自動模式，再配合溫熱按摩功能，品牌聲稱可三管齊下放鬆眼部四周繃緊的肌肉及紓緩眼部疲勞。

為了方便用家隨身攜帶，Eyetonic眼舒靈採用可折疊設計，同時支援使用USB充電，就算發現無電，只要接駁流動充電器即可。而Eyetonic眼舒靈除了可放鬆眼部肌肉之外，也內置藍牙功能，可接駁手機或其他裝置播放音樂，便可邊聽歌邊按摩，令身心同時放鬆。

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售價：$1980

網址：www.otobodycare.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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