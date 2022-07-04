e新品：Skyworth 50吋4K電視還原逾10.7億色 $5000有找

機身略厚--雖然相比韓國生產商的電視，SUE8000的機身略為偏厚，但以不足5000元的定價來說，相信不少用家都會收貨。（品牌提供）

【明報專訊】電視機畫質愈出愈靚，功能愈來愈多，價錢也隨之三級跳。不過，最近Skyworth推出的4K電視機（型號SUE8000），配備用新一代QD技術的50吋Eco-QLED屏幕，內置Android TV（Android 10）界面，支援Netflix、YouTube、Google Play Store 等常用的應用程式，售價卻不足5000元，對於想升級電視但又不想花費大額金錢的用家，是一個值得考慮的選擇。

特殊燈珠 提升色域覆蓋

作為最新型號，當然用上不少新技術。SUE8000首次使用特殊的燈珠，並在背光中加入特殊的KSF熒光粉，從而提升顯示色域覆蓋，使畫面中的膚色表現更準確。另外，機內組件採用生態材料製作，聲稱能降低整體量子點材料之間的磨損率，使整體結構更穩定，使用壽命更長。

四維色調標準 增強對比度

基於新一代QD技術和Eco-QLED，SUE8000能顯示出超過10.7億種顏色，色域覆蓋率相比上一代提升了47%。在DCI-P3標準下色域值達93%，代表電視機能提供豐富的色彩表現。為了滿足影像上的提升及Android TV的運算，機內採用變色龍2.0機芯晶片影像處理引擎，配備四維色調標準，增強畫面的對比度，並加入人工智能，可以多方面改善電視畫質，令影像變得更清晰自然，同時令電視操作更順暢。另外，SUE8000亦支援Dolby Vision影像，提升畫面高、低光位置細緻度，用來看電影效果更好 。

7.1聲道輸出 雙向藍牙

音質方面，電視支援Dolby Atmos及DTS StudioSound系統，前者若配合外置揚聲器，最多能夠提供7.1聲道的環迴立體聲效果。而為了更方便用家使用，機內設有雙向藍牙5.1，既可以無線輸出至音響，也可以由其他裝置無線輸入音訊。同時SUE8000亦更新了緩存功能，即使關機後也不會消除無線連接資料，開機時便可以快速連接常用裝置。值得一提的是今次電視採用了無閃爍技術，消除屏幕閃爍對眼睛的不適。●

Skyworth SUE8000規格

尺寸：50吋

解像度：3840×2160像素

操作系統：Android TV （Android 10）

處理器：ARM A53 Quad core（1.5GHz）

記憶體／容量：2GB DDR／16GB

體積：1109.9×90.5×649.1mm（不連坐枱架）、1109.9×265.9×703.8mm（連坐枱架）

重量：9.5kg（不連坐枱架）、9.8kg（連坐枱架）

售價：$4680

網址：hk.skyworth.net

文：吳一鳴

[E潮]