【明報專訊】早天與前輩飯敘，仍然保留一家人電視送飯作為主要娛樂的他說，近日終於也去看了《飯戲攻心》，他好奇怪每當笑位出現之前，全院觀眾便已大大聲笑咗先；很多人重複看完又看又再走入戲院，去經歷一次又一次的集體亢奮……

人人都說這陣子是港片小陽春。話題電影贏盡口碑，票房亦節節上升，演員講笑話去謝票多過戲裏出場；年輕導演輩出，不少一執導演筒便一鳴天下響，例如近日上映的《正義迴廊》，家明評比對上一輩的同類片種，《正》「以更虛心姿態去面對真實、改編奇案」。（頁十二）又如有份角逐金馬獎項的《窄路微塵》，未上映已先聲奪人，說角色演出令人刮目相看，電影描述尤其在疫情下社會上不被看見的清潔工，不少人都在期待看新晉導演如何駕馭這一題材。於是今期我們也湊個熱鬧，先邀約導演林森做個訪問。

疫情下小眾電影獨立音樂出現一個個萬人場面的爆米花，同是疫情下召開的二十大，在新聞採訪安排上比起往日多出不少限制，卻少了百家爭鳴的場面。「無名周記」寫日本最近一宗法庭裁決，裁定一自民黨議員在社交網絡讚好中傷記者伊藤詩織的帖文為罪成，伊藤挺身指控性侵的訴訟經歷磨人的5年，網絡之上容易口沒遮攔成性，裁決自然引起關注，且看林康琪詳細列出背後理據，據此真實案件一窺日本的法治和社會。

最後一提中大改校徽引發全城關注，今期我們訪問了老資歷的品牌設計師李永銓，聽到不少有趣故事。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao