料理分子：自製焗薯蛋批 遊桃園神社

【明報專訊】「成功路三段再往前約100米往右轉，目的地就在你的左手邊。」手提電話屏幕內，地圖的目的地正顯示着桃園忠烈祠停車場的位置。停車場的旁邊就是我們今天要到訪的景點：桃園神社。從新北府中出發，到達桃園神社的車程大約35分鐘。賢早於兩周前已計劃這周的休假到訪神社和一家有名的台灣菓子手信城。兩個地點相隔30分鐘車程，也是充滿日本氣氛的觀光景點。桃園神社並非仿製的日本神社，它是與日本北海道釧路市鳥取神社合作，透過鳥取神社木下宮司的協助，原汁原味地在桃園呈現日本神社文化的體驗。

情迷日本神社

到日本旅遊，往往對神社有一種情有獨鍾的感覺，凡經過大大小小的神社，若時間上許可，必定入內走一趟。賢身上必攜帶着一本御朱印帳，他的帳冊已被御朱印蓋滿了一半。御朱印，原是神社或寺院給予信徒在寺院內抄經的「證明」，後來逐漸簡化，普及到神社也供御朱印，只要誠心參拜後繳付約300至500日圓就可取得。御朱印多是由社務人員以黑色的墨書寫，再蓋上朱紅色的印章，而專門用來抄寫的冊子稱為「御朱印帳」。

通常在小窗口前拿出御朱印帳，職員便會點頭示意，跟你說御朱印的價錢，然後有禮貌地請示稍候片刻。曾經在一家小神社親眼看着職員題字和蓋章。每間神社的御朱印都有自己的特色，但格式則是規定了的，左邊起是年號、月、日，中間是神社的名字，而紅色的印章直接蓋在神社的名字上。百家神社，百種御朱印，字體各具特色。

神社往往予人平靜的感覺，進入神社前有一個簡單的儀式。在鳥居前一鞠躬，待心情平靜下來便可以穿過鳥居進入神社境內。原來鳥居的中央通道是神明專用的，我們要從左右兩側通過以表恭敬。

入神社 先除穢

桃園神社的手水舍位於鳥居的左邊，手水舍供人進行簡易的「除穢儀式」。

一、首先輕輕一鞠躬。

二、右手持柄杓，舀起清水淋於左手冲洗。

三、將柄杓換到左手繼續清洗右手，並再將柄杓換回右手。

四、倒出小量水於左手掌心上，含入口中漱口再吐到腳前的水溝內。再以柄杓中的水清洗左手。

五、右手將手柄朝下豎起柄杓，讓杓中剩餘的水沿着手柄流下冲洗柄杓，柄杓倒扣並放回原位，最後在對着手水舍行一鞠躬，完成。

敲響銅鑼 5円結緣

桃園神社的參拜殿沒有繩鈴，但有一個銅鑼和敲棍在奉賽箱上，可隨喜投入香油錢，日本人多數投入5円，因為5円和ご縁（緣分）的發音相同，所以日本人以5円象徵牽起緣分之意。敲響銅鑼後，深深行兩次鞠躬禮，拍手兩次，雙手合十向神明祈願。祈願後再次90度鞠躬，完成。

桃園神社內有一個角落，木製的小走道上掛滿了風鈴祈福短冊，原來相傳在日本古代，強風吹來時會引來惡神降臨或流行病，風鈴清澈的鈴聲能夠驅邪及祈願。拜訪神社的當天涼風陣陣，不時傳來陣陣風鈴聲，清脆、清澈，絕不詭異。

穿過風鈴小走道，是售賣御守和繪馬的地方。

加持御守 一年內有效

這裏的御守都經過神職人員的祈禱，據說可以破魔除厄，加持後的御守不能打開，神符被打開後會失效。御守必須隨身攜帶，可以放在錢包中，靈威自拜領開始使用後一年內有效力，舊的可以帶回神社請神社協助處理或留念亦可。我喜歡蒐集各神社的御守，被它們的外形、體積、花紋和顏色吸引着。通常放在家中的飾櫃內展示，每次看到這些收藏品都自我感覺異常良好，總能說服自己購買喜愛的，因為這次不買，不知道會不會有下次。結果新冠肺炎疫情令這個想法更堅定。

還有我非常喜愛繪馬，繪馬起源於最初用來向神靈祈願獻祭的活馬，後來發展為假的木馬，到現在則是畫在木板上的繪馬。把願望、姓名和年齡都寫在繪馬上，神明看完願望才能找到你呢。2018年和爸爸、姐姐、姐男朋友和弟弟到訪京都貴船神社，那繪馬的形狀是一片深紅色的紅葉，是我最喜愛的繪馬收藏品。

在神社內尋得安靜

桃園神社內有一個和菓子體驗的活動，只在周四至周日舉行，到訪的那天沒有活動舉辦，很可惜。於是光顧了在旁的神社豆花，木碗盛載着泡浸在黑糖水內的抹茶豆花和黑芝麻豆花，豆花本身沒有甜味，所以糖水的分量配得剛剛好。微風中，沒有蚊子打擾，安靜的遊人各自享用着豆花，風鈴的清脆聲伴隨着，自己彷彿是一隻浸醉在貓咪放鬆音樂快進入夢鄉的貓，那種平靜得令人發呆的入定狀態，是我夢寐以求的。多買了一塊繪馬，只簡簡單單寫了一句便掛在繪馬架上：「願以平靜的心面對一切。」

神社的點心往往都是甜的，如和菓子、水信玄餅或羊羹等。很想在神社內品嘗到鹹的點心，但外表也能像和菓子那樣吸引，亦方便攜帶到戶外享用。於是便構思製作這個千層忌廉焗薯芝士蛋批。從批皮到千層忌廉焗薯，以至混合洋葱、甜椒、煙肉和芝士香的蛋批內餡，也像和菓子那樣一絲不苟。焗薯的香氣與海鹽和忌廉的香甜產生化學作用，令吃的人感到幸福。香滑的蛋批與烤到金黃色、酥脆批皮形成對比。還有一個邪惡的食法，跟本欄上次介紹的濃蝦醬意粉一樣，在熱辣辣的批上加一小球雪糕伴食，多層調味，多重口感，多麼滿足。

【千層忌廉焗薯。材料】（約8件）

‧美國焗薯……400克

‧蛋……2隻

‧忌廉……160毫升

‧牛奶……80毫升

‧牛油溶液……20克

‧芝士碎……20克

‧鹽……1湯匙

‧胡椒……1/2茶匙

【做法】

1.把薯仔去皮切片，約2毫米厚，切完泡水暫存，防止薯片氧化變黑。

2.在烤焗容器底部墊一張焗爐紙，在容器整個內部塗上牛油溶液。

3.把薯片一片一片，半重疊狀態放入容器內至半滿。

4.另外把雞蛋拌勻，加入忌廉、牛奶、牛油溶液、鹽、胡椒和芝士粉拌勻。

5.把步驟4的液體慢慢地倒入薯片內，直至碰到最上層薯仔。

6.放入焗爐內，加小量熱水在旁泡着容器，以上火180℃，下火150℃，焗40分鐘。

7.焗至表面金黃色，薯片變得軟身即可。

【芝士蛋批批皮。材料】

‧軟牛油……100克

‧糖霜……27克

‧花奶……11毫升

‧奶粉……13克

‧低筋麵粉……73克

‧高筋麵粉……77克

【做法】

1.將軟牛油與糖霜混合，直至糖霜消失。

2.然後加入花奶拌勻。

3.再加入奶粉。

4.然後加入低筋麵粉攪拌。

5.最後加入高筋麵粉拌勻。

6.麵糰包好放入雪櫃至少半小時，備用。

7.半小時後把麵糰放在兩張焗爐紙的中間，慢慢用棍推開至3毫米厚。

8.麵糰推開至批模的大小再多4厘米闊。

9.把其中一張焗爐紙拿走，把薄麵糰小心蓋在模上，慢慢把另一張紙與麵糰分開。

10.碎掉的麵糰可填補批模上的洞。

11.用拇指和食指揑緊批皮的邊緣，讓邊緣看來比較完整。

12.用叉子在底部刺洞，在烤焗的過程底部可排氣，防止脹起。再放入雪櫃備用。

【蛋批。材料】

‧蛋……2隻

‧洋葱碎……100克

‧煙肉碎……2片

‧黄、紅甜椒粒……各50克

‧忌廉……150毫升

‧紫蘇油……3毫升

‧雙色水牛芝士……30克

‧芝士粉……30克

‧鹽……1/2茶匙

‧黑椒碎……1茶匙

【做法】

1.將洋葱碎炒香，撈起備用。

2.以同一個鍋子炒香煙肉，備用。

3.黃紅甜椒粒炒香，備用。

4.另把雞蛋打發，加入紫蘇油。

5.加入忌廉拌勻。

6.最後加入調味料、水牛芝士和芝士粉拌勻。

7.從雪櫃取出批皮，在邊緣塗上蛋黃液。

8.把之前焗好的千層忌廉焗薯脫模，放在批皮的中央。

9.把炒香的蔬菜和煙肉平均放在批的邊槽內，然後倒入蛋漿。

10.最後在千層忌廉焗薯上灑上芝士。

11.放入焗爐以上火180℃，下火160℃焗35分鐘至蛋漿熟透和呈金黃色。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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