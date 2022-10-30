ways of listening：網上重溫維也納愛樂音樂會 聽樂曲故事熱身

【明報專訊】維也納愛樂樂團早前訪港，3000張門票轉眼售罄。兩場音樂會順利舉行，無法入場觀看或錯過了直播的朋友，定必樂見此好消息：樂團和康文署達成協定，在11月上旬起在康文署網頁轉播那兩場音樂會的錄影，細節即將公布，暫定為時4星期，不容錯過。謹此先為讀者熱身，介紹兩場音樂會的樂曲，以及我對是次率團來港的奧地利指揮韋沙—摩斯特的所知所想。

■第一場樂曲

宗教救贖 華格納：《帕西法爾》前奏曲

第一場（10月24日）有歌劇序曲、交響詩及交響曲各一首。三幕歌劇《帕西法爾》是華格納最後一齣歌劇作品，1882年首演。此歌劇以歐洲中古傳說為題材，糅合基督教、佛教，以及德國哲學家叔本華的思想。劇情其實沒那麼玄，主角帕西法爾由母親「絕聖棄智」地養大，卻被命運帶進聖杯騎士團的世界。妖女的誘惑反而令他頓悟慈悲心，他為騎士團奪回落於邪魔手上的聖矛後，給眾人帶來救贖，包括那名妖女。

這次演奏《帕西法爾》的第一幕前奏曲，雖能簡單形容為一首10分鐘的「慢歌」，但歌劇前奏曲通常有預告劇中旋律及劇情的功能，所以這曲的慢是夾雜了虔誠、痛苦、慈悲、渴望、修道者的晨鐘暮鼓。

死亡與永生 理察‧史特勞斯：《死與變容》

理察‧史特勞斯被視為華格納之後，德語歌劇的代表作曲家，他在歌劇領域得到認同前，以「交響詩」這種體裁在樂壇掀起熱潮，《死與變容》（1889）是其中一首。交響詩比起交響曲，通常有較強的故事元素，音樂格式也沒交響曲嚴格。《死與變容》描寫一個人臨終時，經歷痛苦及回顧一生，死亡終於來到，跨過最慘烈的一關後，得到甜美的安寧及永生。

「變容」一詞，有些人會譯作「昇華」或「淨化」，出自《聖經》中，耶穌向門徒展示他肉身之下的神聖面容，光芒萬丈，這裏引伸為天國的景象。理察‧史特勞斯用音樂所表達的痛苦及安寧，其他宗教或無信仰的聽者也可共鳴。相傳在創作此曲的60年後，史特勞斯百年歸老時說：原來死亡果然是這麼一回事。寫《死與變容》時他只有25歲。

自然的樂章 德伏扎克：《第八交響曲》

下半場的德伏扎克交響曲，並不是他最有名的《新世界交響曲》（即是《第九》），但德伏扎克最後三首交響曲（七、八、九）都經常在世界的音樂廳聽到，假如你碰巧少聽，現在正是時候。一個巧合之處，德伏扎克《第八交響曲》跟先前聽到的史特勞斯《死與變容》都是在1889年寫成。

我費煞思量都想不到如何把《第八交響曲》，形容得像捷克指揮家Václav Talich這麼好：「這首作品高唱草原及夏夜之歡樂、藍色森林的憂鬱，以及捷克農民的尋歡作樂。」歡樂的第一樂章及憂鬱的第二樂章，都會聽到小鳥之聲，第三及四樂章的舞蹈感覺較強，前者優雅、後者激昂。

預演新年音樂會樂曲

港樂迷好幸福！

管弦樂團到別處作客，通常都會「安歌」一兩首，在主場反而不會。維也納愛樂兩場都為香港觀眾帶來兩首安歌，一共四首史特勞斯家族（他們是奧地利人，德國人理察和他們無關，姓氏的德文串法也不同）的圓舞曲或波爾卡舞曲。維也納愛樂的新年音樂會就是以史特勞斯家族的舞曲作主題，韋沙—摩斯特更將擔任2023年新年音樂會的指揮。這還不止，這四首作品：《金翅雀》圓舞曲、《與誰共舞》波爾卡舞曲（第一場）；《水彩畫》圓舞曲、《快過來！》波爾卡舞曲（第二場）都是2023年新年音樂會將會演奏的。

翻查我的舊文章，我在2013年3月曾在紐約卡內基音樂廳，聽過韋沙—摩斯特指揮維也納愛樂的演出，那場也有加奏一首圓舞曲，但只得一首，香港朋友能聽到4首，真令這次望門興嘆的我羨慕。當年我對指揮有這個感想：「細節不會誇張，速度及音量恰到好處」。雖然我未聽這兩場的轉播，但我今年9月在柏林聽韋沙—摩斯特指揮克里夫蘭管弦樂團時，也有像9年前的感覺。

■第二場樂曲

英雄的掙扎 布拉姆斯：《悲劇序曲》

第二場（10月25日）上半場都是布拉姆斯作品，布拉姆斯不單是當時維也納音樂界的無冕王者，這裏演奏的兩首曲目，都是由維也納愛樂作世界首演。聽過第一場三首樂曲的宗教救贖、瀕死體驗和自然美景，布拉姆斯卻很抗拒將音樂「故事化」，希望為音樂而音樂。他的音樂非但不難以捉摸，反而情感非常直接。

1880年首演的《悲劇序曲》，並非像上一場那首華格納那樣為一齣歌劇而寫，而是藉序曲之名義去作一首較短的管弦樂作品。華格納專注於歌劇，布拉姆斯一生沒寫成一齣歌劇，雖然他有摸索過。話雖如此，《悲劇序曲》仍是劇力萬鈞，啟首的兩個和弦已像當頭棒喝，可將此曲當成悲劇英雄的掙扎來聽，雖有平靜柔情的時刻，掙扎到尾仍是徒勞無功。

大師冷門作 布拉姆斯：《第三交響曲》

或者當成同一作曲家《第三交響曲》的前奏曲也可以。於1883年首演的《第三交響曲》，是布拉姆斯四首交響曲中，最少機會在音樂會聽到的一首，除非想演出一個布拉姆斯交響曲系列，要包攬四首才會篤定演奏。此曲被冷待我認為非常不公，多少有惡性循環的成分，愈少奏就愈少人喜愛，然後又少被演奏。現在有維也納愛樂為香港觀眾奉上，就張臂迎接吧。

第一樂章有相當孤高的情懷，較響亮的段落有磅礡氣勢，較柔和那些則像沉思。第二樂章及第三樂章聽來就像兩首慢板，前者比較祥和，後者頗為凄怨。素來嚴格的布拉姆斯，在第三樂章似乎踰越了規矩，因為傳統交響曲不會有兩個慢板，應該寫一個慢板及一個輕快舞曲，他把第三樂章定為「小快板」又用一個類似圓舞曲的節奏，譜出凄怨樂章。第四樂章重拾第一樂章的動力，爭鬥的張力更強，最後不是以凱旋結束，更像黯然淡出，也令人聯想到剛剛聽過的《悲劇序曲》。

經典配樂出處 理察‧史特勞斯：《查拉圖斯特拉如是說》

最後再有一首理察‧史特勞斯的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》，於《死與變容》後7年，即1896年完成。它取材自尼采的同名哲學著作，作曲時尼采還在生，但已陷入瘋狂狀態。查拉圖斯特拉即是祅教（又稱拜火教）的創教者，尼采假借他的名義闡述自己的哲學思想，當中最著名的有「上帝已死」、「超人」及「永劫輪迴」，這裏不是解釋它們的地方，但也可略略一提，這些概念雖曾對希特勒帶來啟發，但受到啟發並不代表會成為希特勒，尼采思想來到21世紀，激勵不少人停止怨天尤人，為自己人生負責。

《2001太空漫遊》借用

理察‧史特勞斯並非要將哲學翻譯為音樂，他想描寫人類從創世以來，從宗教及科學所得到的進化，然後達至尼采所提倡的「超人」境界。樂曲引子有時被稱為「日出」，寇比力克電影《2001太空漫遊》借用來襯托代表創世的日出，是電影史上數一數二的經典場面。小號那3個音符（C-G-C）在音樂語言來說可謂基本到極，卻叫人十分難忘，它儼如全曲的DNA，又名為「自然動機」。

正因為這一分半鐘的「日出」太膾炙人口，很多人因此忽略往後半小時的音樂，或把較細聲的地方當成冷場，只想捱到、或乾脆跳到較嘈吵的地方。我想指出，那些段落即使有較黑暗呆滯的片刻，但很快便牽引到其他深情或者躍動的部分。對於全首樂曲，我最為欣賞理察‧史特勞斯，即使選用幾乎是無格式的交響詩體裁，仍很嚴謹地運用音樂材料，這些動機或旋律，不會只是匆匆閃過，而是一直累積，推動音樂前進。

此曲的高潮大約在「舞蹈之歌」至「夜遊者之歌」前半，馬勒《第三交響曲》的第四樂章也有覆蓋《查拉圖斯特拉如是說》相應段落，不同在馬勒把尼采的話語寫成寧靜神秘的歌曲給人聲唱出，史特勞斯則以澎湃管弦樂直奔高潮，還包括代表午夜的12下鐘聲。可不是要為兩位偉大作曲家分高低，但我想鼓勵熱愛馬勒但未能同樣對待史特勞斯的朋友發掘一下此曲，或可令音樂人生再添一項熱愛。

樂團巡演這回事

樂曲介紹完，想以僅餘篇幅介紹一下管弦樂團海外巡迴演出，一樣未必人人知道的細節。邀請外隊訪港，可不是叫外賣預先一小時落單，也不是預早一個月約食飯、早一年派喜帖那麼簡單，是要在更早的時間商討，暫定日子，讓樂團及協辦單位協調好巡迴演出的所有停站。適逢本地疫情受控，香港趕得及作實成為是次巡迴的一站，維也納愛樂也秉持專業態度，願意遵守本地防疫規定，儘管有人仍不絕抹黑樂團及康文署。

香港樂迷餓了3年，一吃就吃頂級。雖然能入場的幸運兒只屬少數，但其他樂迷、甚至非樂迷也可在網上一同免費分享。唯望早日復常，大家身體健康，可繼續在音樂廳內欣賞美樂。

文˙ 劉偉霖

{ 圖 } 康樂及文化事務署

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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