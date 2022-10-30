通識導賞：殯儀館導賞 上一節生死課

西式禮堂周末較少人用，因星期日是主日，牧師、神父未能主持儀式，故星期六亦不會舉殯。（黃志東攝）

紅燈籠上寫有「九十有三」，祭台亦會用上紅蠟燭，表示笑喪。（黃志東攝）

在殯儀館，主家通常燒一壇紙紮。如果「院出」（直接在醫院出殯）或在火葬場，化寶爐較小，則會選用較細小的紙紮。（黃志東攝）

【明報專訊】「破地獄」為何要關燈？靈堂外燈籠點解分白色和紅色？現在「守夜」可否打麻將？這些都是月前九龍殯儀館導賞團的參加者提問。該館在疫情前定期為長者及慈善團體提供導賞，這是首次與坊間機構合辦30人公眾團，數小時內已額滿，可見大家對此地方充滿好奇。總經理張景越說印象最深的，是有參加者問為何殯儀館不設飯堂。答案除了因牌照複雜，也因為該區叫外賣方便。這又延伸到另一問題：原來可以叫外賣到靈堂？明天的萬聖夜由驅除惡鬼演變成老少咸宜的節日，殯儀從業員也希望逐漸破除忌諱和謠傳，讓大眾認識殯儀館是個傳達愛與孝心的地方。

燈籠顏色化表壽緣

九龍殯儀館2樓有8個禮堂，用來作佛道法事，部分靈堂外掛有紅色或白色燈籠，上面寫有歲數，如「八十有八」，總監梁伯威解釋：「60年為一個甲子，過了60歲就正式上壽，可掛燈籠。」60至89歲是白色，90歲以上用紅色。道教儀式的靈堂外設茶几，上有「壽」字棋子餅和香爐，供奉觀音化身的鬼王。佛教請和尚誦經，不用燒衣；道教則燒紙紮，通常綁好一組組放於走道或門前，「我們叫一壇紙紮，約22件」，包括洋樓花園、望鄉台、金橋和銀橋等。坊間雖有更小巧的新式紙紮，但選用的主家不多，梁伯威猜是少了一道橋，不能讓師傅拿着靈位做「過橋」儀式。若是道教，祭桌上常放豬頭和雞；佛教則是齋菜。道教儀式仍屬主流，「如果先人平時拜神，但沒正式拜佛或其他，通常都是道教儀式為主」。

靜音層禮堂 區隔鑼鼓聲、香火味

3樓在2008年裝修後設立5個靜音禮堂，供基督教、天主教或無宗教人士使用。因為安息禮拜或追思會較肅穆，也有唱聖詩環節，以前曾有教徒反映隔壁的中式儀式太滋擾。潮州齋、鶴佬齋多數大鑼大鼓，而且較其他道教儀式長，由下午2、3時做到夜晚10時，「如果在地下大禮堂，行到隔籬街都聽到」。於是該館特意闢建這靜音層，同時不能焚香燒衣，連原有的小型化寶爐、煙囪和抽氣扇都封起，以免有教徒介意禮堂殘留香火味。這層的禮堂較中式那邊光潔明淨，梁伯威解說，燒香易令牆壁變黑、破地獄要用油燈和在地上破瓦噴火，故中式禮堂牆身要特別打理，「地面當晚就要用灰吸走油和火屑，再掃走」。

中西式靈寢室 設計不同

西式靈堂的佈置較少，有十字架和基督教「主懷安息」或天主教「魂歸天國」橫匾等，部分教派需要準備復活蠟燭。梁伯威介紹其中一個較大的西式禮堂，其靈寢室有三面玻璃，左右均有走道，讓親友繞行瞻仰，毋須將棺木推出靈堂。「教會通常先為先人入殮，即放到棺木中，然後放在靈寢室。中式的遺體則置於牀上，棺木放旁邊，隔天（出殯）才入殮。」遺體腳底朝靈堂，即向親友方向。中式靈寢室不需繞行設計，「（靈柩）一定推出去（靈堂），因為喃嘸先生要在外面做運財儀式（領親友繞靈柩一周）」。靈寢室旁邊有更衣室，供主家換上麻衣孝服，現在大多從簡，故實際是休息室，備有供主家使用的竹席，也供擺放私人物品及平復情緒。

昔日大禮堂有「音樂台」？

殯儀館在20世紀中由西方傳入香港，最初為外國人或客死香港的華人設靈。一般華人在家中舉殯或回鄉下葬。「小時候逢七會按輩分打齋，尾七打完了才去吃纓紅宴。跟上山後吃的解穢酒是兩回事。」殯儀隨時代進步，該館在2008年大翻新，像將光管換成燈槽、紙皮石換成磚牆、加入環保化寶爐。曾辦過不少名人喪事包括影星李小龍的大禮堂「東海堂」樓底高，從前有一層「音樂台」，現已封起，「好像露台，有鐵欄。以前中西樂師都有，通常是大人物（喪事）。十多二十人坐在上面。現在不要說沒人用這些儀式，會奏音樂的都不會選擇來做喪禮」。舊時人們沒那麼講究私隱，在殯儀館辦公室坐下就談喪事安排，現在則增設了獨立會客室。殯儀館內明亮開揚，不同舊電影中所見的陰沉慘白，「以往祭台兩旁有金柱、中式圖案、紙皮石，光線沒那麼好，對外人來說可能有些恐怖，印象停在腦海，實際來到是兩回事」。

館內設殮房 可對外租借

除了設靈的流程，殯儀館亦有前後事務需打點，如花圈、棺木，甚至殮房。全港7間持牌殯儀館均持有殮葬商牌照，即既有殮房和禮堂設施，同時可協助治喪、運送遺體等。九龍殯儀館是全港3間可對外租借殮房的殯儀館之一，共有兩個殮房，12個存放空間。有指由於收費較私家醫院相宜，如死者在私家醫院離世或擔心公眾殮房設備，主家或會租用殯儀館殮房。第五波疫情時，醫院及公眾殮房飽和，火化時段不足，該館的殮房也常滿。一般殮房的建議溫度為4℃，他們的殮房則會調至0至2℃。如果先人於此舉殯，員工會預早從醫院或公眾殮房領取遺體，存放在殯儀館殮房，定期檢視狀况，並可在化妝前預先取出，「會釋出很多水分，特別是吊過鹽水的先人。先清潔整個身體再化妝，有足夠時間去做」。

另外，殯儀館設有花店，他說無論中西儀式，主家都傾向選用西式花牌、花圈或花籃，因中式多數是菊花、雜花；西式較多花款，如有百合、紅掌和天堂鳥等，更鮮艷的可以加上繡球、桔梗、玫瑰。假如逝者高壽，鮮色一點也無妨，「如果是50歲，主家說要大紅大紫，我們會勸不好，除非主家堅持。始終都叫英年早逝，不是喜事」。

盼藉公眾導賞 消除恐懼忌諱

該館將導賞視為生死教育一環，安排堂倌和化妝師解說。「若以前說要參觀殯儀館，沒人會理你。」這次導賞有保守網民批評，不理解參觀用意。其實早在疫情前，梁伯威已有帶長者參觀，他們較關心切身的安排，如棺木和壽衣，有的還百無禁忌，親自試穿。「很多長者一句話都沒留下就走了，子女為喪事爭執的不少。」另有帶弱能人士及家長前來參觀的慈善團體，因家長想先考慮身後事。今次的公眾導賞，有人表示連到殯儀館出席親人喪禮，也會感到害怕，故希望參觀能消除恐懼。

參加者覺得殯儀館神秘，每樣陳設都有原因。梁伯威是打理九龍殯儀館的第三代，小時候已經常踏足，甚至在這捉迷藏、睡棺材，他認為這裏像個機場，是告別親人的一站。張景越則說：「以往這行業較封閉、神秘，這些活動讓人們知道不是每件事都算過想過，更透明開放。每個人都會走到這一步，萬一遇到時可少走些冤枉路，（又想想）回到當下怎樣去生活。」最後，回說叫外賣的問題，齋菜舖通常願意送到靈堂外，但有的餐廳只肯送到正門。這大概呼應他們辦導賞的目的，「希望有個改變，大家認識後不需忌諱，始終是表達愛、孝的地方」。

九龍殯儀館

九龍殯儀館位於大角嘴，於1958年落成，由港府撥出地皮興建，長生店東主蕭明與商人吳海霖投得經營權，是九龍首間大型殯儀館，地下3個禮堂東海堂、德望堂、景賢堂保留至今。東海堂為李小龍出殯之禮堂。館內共有3層，16個禮堂，另有一層作會客室和陳列棺木。

中式禮堂運作流程

‧下午3時：如靈堂前有燈籠，要在主家到場前亮起。主家到場後檢查先人妝容、花牌姓名等細節

‧下午4時：法事師傅到場，先為先人開路

‧下午6時至9時：正式進行法事

‧當晚：部分主家會在殯儀館守夜，笑喪可打麻將；或離開，隔天再到殯儀館

‧隔天上午：出殯

‧上午11時至下午2時：部分主家會選擇這時段作約3小時的簡單過境儀式，即打齋、破地獄，完成後直接出殯

殯儀館前線人員

梁伯威說外國或日本常有一名禮儀師包辦喪禮，香港分工較仔細，殯儀館有以下崗位主理喪事：

1. 營業經理

九龍殯儀館有8個全職營業經理，是主家最先接觸的殯儀館人員。經理需了解整個家族關係，打點大小，提醒堂倌設靈時的注意事項。這崗位的性質有點似保險從業員，靠累積口碑和熟人介紹。

2. 化妝師

設1名全職化妝師，通常在設靈前一日要取出遺體，着手化妝更衣。

3. 堂倌

設堂倌部主管1名，按需要分配各靈堂的堂倌。設靈、守夜和出殯都由堂倌主責。經理不時到場跟進。

4. 服務生

全館有15個全職服務生，負責燒紙紮、裝點靈堂等事項，又稱「火刀」，估計是因常要替親友點香，以及要常備刀具之故。

其餘還有負責處理遺體、抬棺、入殮的全職仵工；按主家需要安排、數目不定的喃嘸師傅等。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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