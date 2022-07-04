360度浸沉光影音效 走入莫內名畫 賞睡蓮日出

遇上《撐陽傘的女人》--《撐陽傘的女人》畫中人是莫內的妻子及年幼的兒子，觀眾如同走進莫內的畫作世界。（黃志東攝）

【明報專訊】3年前曾在香港舉行的梵高多感觀體驗展覽大受歡迎，最近另一印象派大師莫內的畫作亦以沉浸體驗形式登陸香港！在西九文化區舉行的期間限定沉浸體驗展「尋找足印．莫內」，由比利時的創意工作室策劃，一改以往看藝術作品的既定印象，以36分鐘的動畫呈現莫內約200幅畫作，結合光影、聲音等效果，大眾可以走入畫中，成為藝術品的一部分，打卡之餘更能感受藝術的魅力。

「尋找足印．莫內」沉浸體驗展，由推廣藝術及科技技術的本地公司ChillHoYeah聯同比利時創意工作室Dirty Monitor舉辦，展期由即日至明年1月。創作室利用數碼技術，呈現印象派畫家莫內（Claude Monet）的經典作品，包括代表作《印象．日出》（Impression, Sunrise）、《撐陽傘的女人》（Woman with a Parasol）及《睡蓮》（Water Lilies）等。15名數碼藝術家花逾半年時間，將畫作製成動畫，投射於5.7米高的四面屏幕，配合360度燈光、原創音樂和聲音導航，讓觀眾伴隨莫內踏上他一生的藝術之旅。

360度投影 猶如重臨作畫現場

進入展覽場館，首先有簡介及教育區，介紹莫內生平和作品，然後便是沉浸式體驗區。ChillHoYeah活動策展總監黃沛聰表示，展覽分別透過投影技術及VR建構沉浸式視聽體驗，將莫內當年作畫的現場呈現給公眾，「透過360度投影技術，讓公眾親身感受莫內作畫時的第一身視覺、感覺及聽覺，彷彿站在莫內旁邊，看着他、陪伴他作畫一樣」。例如動畫中的《撐陽傘的女人》，莫內妻子Camille的頭巾和裙襬帶有飄逸動感，陽傘也會輕輕擺動，讓觀眾恍似感覺到那刻的陣陣微風。他續指，莫內追求光線與色彩變化，所以經常在不同環境下觀察及創作出多幅同一主題的作品，這有助團隊還原莫內作畫時的情景，如同一地方的天氣變化，人物的移動以至風的方向。

莫內曾遊歷多個國家，留下大量不同地方的作品。黃沛聰分享，是次展覽需要創作超過6.5萬張畫面來製成動畫，難度之一在於畫與畫之間的轉換是否流暢和連續，背後需要對莫內的人生、藝術風格及時代背景有充分了解。「建構沉浸式體驗，需要有一個很完整的故事結構，正如電影劇本一樣，必須要有起承轉合，才可以令觀眾享受36分鐘的故事。」

投影中展現了喧囂的巴黎、法國諾曼第的海岸、挪威的雪山、充滿迷霧的倫敦泰晤士河，還有金色溫暖的威尼斯；也包含他生命中的重要時刻，包括他第一次接觸藝術時的漫畫、開啟他職業生涯的印象派展覽、妻子的去世及最後定居的Giverny小鎮。觀眾可以自由在場內走到不同角落欣賞，若想要與各幅名畫合照，便要記得抓緊出現的時刻。

用VR穿越 來趟莫內藝術之旅

作為印象派大師，莫內注重光線和空氣的變幻。活動文化藝術總監賈奕楠指，莫內總是試圖捕捉他面前稍縱即逝的瞬間，「莫內的整體作品並沒有致力於完全再現他眼前的自然，而是讓我們感受到它不斷改變的顏色變化、光線變化或同一地方的水的動態」。藉由數碼技術，結合莫內創作的每一幅畫，讓它們在大眾眼前「動起來」，慢慢重現莫內想要讓人感受到的效果，欣賞和理解他創作風景畫的方式。

欣賞過沉浸體驗展後，觀眾可加購VR體驗（$28），全長12分鐘，在戴上VR眼鏡後便置身於莫內的名畫世界，由莫內的Giverny故居出發，在《撐陽傘的女人》身邊經過，走進《聖拉扎爾火車站》感受火車噴出的蒸氣，越過充滿霧氣的《查令十字橋》，漫步在《雪地裏的乾草堆》，最後返回莫內居住超過40年的Giverny小鎮。整個體驗彷彿穿越時空，真正踏上莫內的足印，體會他所見所感。場館門口亦設有打卡位，10張AR明信片模擬莫內曾經到訪的地方及畫作的場景，只要掃描地上的QR code即可看到，並可拍照留念。●

尋找足印．莫內

日期︰即日至2023年1月15日

時間︰早上9:30至晚上10:30（每節45分鐘）

地點︰西九文化區文化廣場（戲曲中心旁）

門票：成人$288，小童$238，家庭票（包2成人1小童）$693

網址：bit.ly/3Nb19SE

文：陳真紀

模特兒：Annie

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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