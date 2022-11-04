同場加映：韓數碼藝術展館 看花聽海超治癒

【明報專訊】不用坐飛機，留在香港也能體驗到韓國的沉浸式展覽！知名的韓國沉浸式數碼藝術美術館ARTE MUSEUM已於鰂魚涌開設首個海外地區展館ARTE M，展示以「永恆的自然」為主題的多個作品，暫定為期15個月（未有確實日期），之後將於香港國際機場航天城的一站式遊樂零售新地標11 SKIES設立常設展館。

超現實雨林 動物會變色

是次展廳由4個獨立空間組成，分別是繁花（Flower）、叢林（Jungle）、海浪（Wave）和沙灘（Beach），透過數碼藝術重現自然的元素和空間，全是ARTE MUSEUM的代表作品。當中「叢林」的超現實熱帶雨林最色彩繽紛，觀眾可以看到不斷變色的各種動物：「叢林-熱帶」以陽光下色彩鮮艷的叢林為基礎，「叢林-瑩光」則以照亮黑暗叢林的動物為主題。「繁花」部分展示充滿生命力的花朵，「繁花-山茶花」及「繁花-油菜花」交替循環播放，旨在傳達鮮花的活力。一望無際的「沙灘」及澎湃的「海浪」，則讓人不知不覺間在重複又舒適的畫面和聲音中靜下心來。

開設展館的韓國數碼創意設計公司d'strict行政總裁李誠浩表示，自然的美麗直觀易懂，並深受大眾喜愛，故希望創作任何人都可以享受的作品，提供一個讓人舒適和治癒的地方，「ARTE M和ARTE MUSEUM是強調直覺的展覽，我們的作品不需冗長的解釋或對語境有深刻理解，只用簡單的文字和最直觀的視覺元素來講述一個故事」。在「繁花」中看到一片繁花似錦的花田，在「沙灘」中就會感覺像站在夜晚的海灘上。

為加強沉浸感覺，光影與聲效相互配合，甚至展館內使用的香味也是由專業調香師調配，觀眾只需放鬆自己的感官，自然地感受作品。●

ARTE MUSEUM 「ARTE M」

時間：上午11:00至晚上7:00

（完場前40分鐘截止入場）

地點︰鰂魚涌英皇道728號K11 Atelier 2樓HACC

門票：$128（周一至五）、$148（周末及公眾假期）

網址：bit.ly/3SInBno

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