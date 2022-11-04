藝文青：打風時漫遊回憶 尋找《大浪邨》

【明報專訊】已經11月，想不到還有風假。記起楊學德新展覽「今天不唱情歌」，當中筆者最喜歡的作品《大浪邨》，畫作的說明文字寫道︰「我嘅故鄉而家喺我個回憶裏面打緊十號風球。」這風景畫，乍看以為主角是海邊的欄杆，靠近一點卻見到這些「欄杆」其實是上世紀七八十年代的公共屋邨，在海邊一字排開，岸上還有舊式紅色巴士，但誰說那巴士不是剛好擱在欄杆旁的模型？

楊學德新作 少了沉重更富童心

融合兩個意象，城市的記憶如幻似真。楊學德5月在黃竹坑馬凌畫廊辦「好大個煙圈」展覽，大嘴巴中有小煙圈、生豬肉能砌成一座塔；當時不少人以「魔幻寫實」形容作品，畫家以顏色鮮艷的大型畫作戲謔現實，用色重，玩味濃。今次展覽最吸引的，反倒是與《大浪邨》相似，用色淡、詩意濃的作品，那魔幻不沉重了，輕如泡影。

另一幅作品《前面而家點》，畫的是孩子們在足球場上耍樂，但重點落在後衛與龍門上，因為太大霧，所以他們看不到在前場爭奪皮球的孩子，顯得非常無聊，當然又要讀讀楊學德幽默的說明文字︰「其實而家係邊隊打緊邊隊唧？我想行開一陣去買花生同啤酒。」掌握不到現况，看不到前景，不知在等什麼的狀態，反映當下不少人的迷惘，香港這城市又如何從疫情回復過來？

畫交通工具 寓意「浮城」命運

其他作品，看高達把井形屋邨當淋浴間洗澡，與敵人渣古在鵝頸橋的兩旁用玩具槍對戰，又在天星小輪上與渣古談初戀。楊學德重複繪畫天星小輪，例如沉沒海中心且生滿海草的小輪、變成直升機的小輪、被白泡吞沒的小輪……還有幅《尋日好天氣》有變成烏龜的小輪，有架貓形巴士與小輪賽跑，同行友人說聯想到宮崎駿的動畫，這次展覽好像比上一次展覽更富童心。

火車、巴士、電車、小輪……楊學德今次像特別喜歡畫交通工具，還畫了兩個水手，這些都是流動、轉瞬即逝的意象，也是香港這個城市的隱喻。無論是昔日轉口港的角色，抑或移民潮下離散的趨勢，重複印證香港「浮城」的命運，受多少次颱風吹襲，這座城始終不曾落到地上。

此展也是深水埗獨立藝術空間Parallel Space的4周年展覽，本於上星期結束，現時延長至11月6日。這周末有空不妨到大南街逛逛，雖然街景改變不少，但仍有不少藝文空間，在此默默耕耘。

■今天不唱情歌

日期：即日至11月6日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：深水埗大南街202號地下Parallel Space

文：劉螢