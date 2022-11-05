度「耳」打造個人化音質 Bose耳機4咪偵察 半秒消噪

24小時續航--連同充電盒，可提供長達24小時的使用時間（開啟消噪功能）。（JJ攝）

【明報專訊】真無線耳機發展一日千里，一顆小小的耳機內置最新靜音消噪技術。最近市面推出了幾款有特色的藍牙耳機，既有果粉期待之作、音響大廠出品，亦有走型格路線或高性價比的另類之選。人人都能享受專屬的音樂世界。

美國音響專家Bose新推出的QuietComfort Earbuds II，以首度亮相的自家智能耳內音場調校技術CustomTune作為賣點，宣稱能根據每個用家獨特的耳內結構，全智能調節，打造最個人化的音質及消噪表現。

CustomTune如何運作？當用家取出耳機戴上後，會聽到一個特有音效，此時耳機內置的米高峰會蒐集音效在耳道內反射的數據，針對每個人獨特的耳道結構，計算出最適合的音質與消噪設定。一切調節都在不到半秒內完成，經過調校後，不但音樂表現充滿細節，消噪表現也顯著提升，以往難以消除的噪音如近距離人聲、巴士上孩子哭鬧聲等，都在用家意識到之前慢慢淡出。同時，系統會即時感應用家周圍環境的噪音變化，時刻保持消噪表現。

提升通透模式 噪音干擾即消除

CustomTune還能配合Bose的動態噪音感應技術ActiveSense，顯著提升通透模式的效果。用家開啟通透模式後，環境聲音更清晰自然之餘，如突然出現強烈噪音干擾時，ActiveSense能即時調節CustomTune的消噪設定，在噪音出現時立刻消噪，並在噪音結束後回復原來設定。每隻耳機內置4個米高峰，1個位於內側，3個在外側，用來感應、測量噪音信號並傳遞至晶片內，結合微型感測器，可在毫秒之內精準反應，發出相反聲音信號抵消噪音。

傘狀耳套+穩固環 自由搭配更貼合

除了兩大智能調校技術，全新設計的Fit Kit耳套亦令耳機的消噪能力進一步提升。為了確保耳機與耳朵高度貼合，耳套一改傳統的一體式設計，改為可更換的傘狀矽膠耳套與穩固環，耳套與穩固環各有3種尺寸選擇，不同尺寸之間可以自由搭配，即使是左右耳有些微差別的用家，都能找到最適合自己的組合，確保佩戴時穩固與貼合。Bose Music App也新增了耳機佩戴測試功能，系統通過播放特殊音效來測試耳機有無漏音，確保音質及消噪的表現。●

Bose QC Earbuds II規格

耳機續航力（連續聽歌時間）：6小時（消噪開啟）

充電盒續航力：約24小時（消噪開啟）

充電時間：約3小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：主動式消噪、藍牙5.3、IPX4防水（耳機）、可調式 EQ、20分鐘快速充電使用2小時

重量：約6.24g（單耳機）、約59.8g（充電盒）

售價：$2299

查詢：2123 9000（Bose）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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