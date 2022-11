世盃2022：卡塔爾的世界舞台

next

【明報專訊】不經不覺,距離世界盃開幕只有14日了。精彩的揭幕戰由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾,我敢打賭大部分本港球迷不認識這兩隊任何一個球員。

香港人對卡塔爾的認識和聯想,不太年輕的應該會想起當年香港申辦亞運,搞到全城都記得「香港一蛋撻」,就是敗在卡塔爾的多哈手上的。當年很多人不知道多哈是乜東東,但現在回顧二十年前(是的,香港申辦亞運是20多年前的事了),成功申辦亞運只是卡塔爾在各種國際體壇盛事大展拳腳的開始而已。

卡塔爾這中東小國,雖然人均GDP位列全球前幾位,面積卻大約只是十個香港,人口不足三百萬(不少其實是移民工),但上世紀末開始,卡塔爾王族便準備大灑金錢建立國家新形象,提高國際知名度和區域影響力。卡塔爾的年青王族精英,一直不高興西方社會傳媒給中東國家的刻板形象。這些王族後代當然含着銀匙出世,很多已是歐美名校畢業能操多國語言的各類專才,但在西方主流文化的想像中,永遠是那種穿白袍戴頭巾在沙漠拖着駱駝的形象,(情况像有些香港人覺得屯門的人是騎牛一樣),於是覺得既然有油錢,就應該用來建立一個現代化西化的形象。

主辦權成拉票策略

建立新形象的方法包括大興土木興建現代化建築,投資航空事業令卡塔爾/多哈成為歐亞的重要中轉站,多建度假設施吸引西方遊客,令多哈等成為國際城市等。打響國際知名度的重要策略之一,便是競投體育盛事。2000年申辦亞運成功,只是初試啼聲,其後不斷爭取舉辦各種體育盛事。2010年贏得今屆世界盃主辦權,正是此一策略之顛峰。同區的阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)其實採取同樣策略,投資航空和體育,成為提高知名度和形象的不二法門。

早年揀選世界盃主辦國有種堅持,就是有一定足球地位的國家才可主辦(其中一個原因是主辦國不需外圍賽便佔決賽周一席位),但自八十年代開始,夏維蘭治和其徒弟白禮達競選國際足協主席的重要殺著,就是以世界盃決賽周席位,作為爭取足球中較弱勢的洲份(包括非洲、亞洲、中北美洲等)選票的手段,於是給這些洲份世界盃主辦權(或者其他次級國際賽事,例如U23/ U16/U14或女子足球),是他們爭取這些洲份代表支持以連任的策略一部分。於是由1994年美國、到2002年日韓、2010年南非、終於今年到了從未入過世界盃決賽周的卡塔爾。

數年前看過兩位調查記者Heidi Blake和Jonathan Calvert所著的The Ugly Game: the Qatari Plot to Buy the World Cup一書。兩名記者獲熟悉國際足協的某吹哨者提供過百萬頁的各類內部文件和電郵,他們把自己鎖在一間深山小屋中三個月盡量狂啃。世界盃主辦權由國際足協的執行委員會決定,是來自不同國家的25人。書中詳細說出卡塔爾如何一票一票的把主辦權買回來。這包括當時卡塔爾接觸法國總統薩爾科齊,薩爾科齊擁的巴黎聖日耳門(PSG)當年嚴重財困,於是卡塔爾承諾在世界盃主辦權投票後,在主權基金中撥出鉅款收購PSG以及成立跨國體育頻道beIN Sports轉播法甲賽事。薩爾科齊因而施壓要法國在國際足協的代表柏天尼把票投給卡塔爾。

年尾踢世盃 打亂聯賽秩序

卡塔爾當年意外獲得主辦權,即時的質疑是夏日的中東如何踢世界盃?結果國際足協要破例把比賽放在11至12月舉行。11月踢世界盃,其實打亂了不少秩序,歐洲的聯賽因而要在這段日子停頓大約一個月。

我由1982年開始每屆(差不多)看足世界盃決賽周的所有賽事,但今屆總覺提不起勁來,沒有很大興趣的研究賽程和各隊戰術、表現、人腳和實力,想來除了年紀漸大外,球賽放在11月是一個重要因素。正常世界盃放在六月,通常各大聯賽完了後還有大約三個星期,可以稍事休息、培養情緒、做做功課,但今年由於世界盃插了在季中的緣故,歐洲各大聯賽以至歐洲球會賽事,由8月到11月都已經是大開快車。今年所有歐洲強隊,自9月開始差不多都是每周兩賽,球迷已經看得很累,到下星期聯賽暫停到世界盃開鑼就只一星期,我只會想那星期怎樣睡多點覺,對世界盃已經沒有期待興奮的感覺,餘下的變成了一種資深球迷的責任感。

我本來以為世界盃在(歐洲聯賽的)季中舉行,可以令球員減少疲態;因為歷屆在6月的世界盃,不少球星經過整季征戰,不少都傷疲交併以及出現厭戰情緒,難以演出高水準,但11月應該沒有這個問題,有利各強隊發揮。但今年大開快車下,面臨世界盃前的傷將大增,又未必一定是對強隊有利。

大灑金錢 改變形象

今年的世界盃,可以說是卡塔爾利用鉅額投資體育項目,走進世界舞台的中心的策略的收成期。以二十多年的經驗來說,卡塔爾的錢可說是「用得其所」;本來沒有什麼人認識也沒有很大影響力的中東國家,自今年之後很多人都會記得他們舉辦過世界盃。卡塔爾主辦世盃,當然有不少民間團體批評其人權狀况、勞工權益等,但這些批評通常對國家的形象影響有限,因為相關新聞只能吸引國際傳媒一段短時間。11月21日卡塔爾對厄瓜多爾,球證一鳴笛,所有人的注意力都會回到場上的22人和皮球上面,以後的人記得的卡塔爾,多數都是和今屆世界盃足球有關的事情。

