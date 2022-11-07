醫言有理：痰火核病因多

【明報專訊】淋巴結（lymph nodes）遍佈全身，除了頸部、腋下及股溝等多個部位外，胸腔及腹腔內亦有大量淋巴結，屬人體重要免疫組織；內含大量免疫細胞，可抵抗病毒細菌入侵。病從口入，不少細菌病毒主要經口鼻進入人體，包括新冠病毒，頭頸淋巴組織乃第一防線。頸部淋巴結脹大，俗稱「痰火核」，有多種不同病因。

鼻咽癌淋巴癌 頸淋巴結脹大

50歲王先生發現右頸淋巴結脹大至4厘米，不紅不痛；用抗生素後，沒有好轉迹象。正電子掃描顯示鼻咽亦有腫塊，活組織檢查確診鼻咽癌（nasopharyngeal cancer）。醫生建議電療加化療，可有效控制病情。

60歲李太左頸淋巴結腫脹，已超過半年時間，一直諱疾忌醫；淋巴結緩緩增大，最終決定見醫生。正電子掃描顯示全身淋巴結皆脹大，活組織檢查確診低毒性濾泡性B細胞淋巴癌（follicular B cell lymphoma），骨髓穿刺亦見癌細胞，淋巴癌屬4期。李太接受針對B細胞的阿托珠單抗（obinutuzumab），加苯達莫司汀（bendamustine）化療，效果良好。

25歲張小姐正在大學攻讀碩士課程，最近有長期低燒現象，同時左頸淋巴結腫大。正電子掃描顯示左頸及胸腔淋巴結腫脹，後者直徑10厘米；左頸淋巴結活檢確診何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma），骨髓穿刺未見癌細胞，屬淋巴癌2期。張小姐接受單抗藥物布倫妥昔（brentuximab vedotin），加3種化療藥物：阿黴素（doxorubicin）、長春鹼（vinblastine）及達卡巴嗪（dacarbazine），效果良好，根治機會高。

70歲陳太左右頸淋巴結腫脹，正電子掃描顯示全身淋巴結脹大，活組織檢查確診較少見的套細胞淋巴癌（mantle cell lymphoma），骨髓穿刺亦見癌細胞，淋巴癌屬4期。李太接受針對B細胞的利妥昔單抗（rituximab），加苯達莫司汀化療；療程共6個月，效果良好。套細胞淋巴癌復發機率較高，完成6個月的療程後，建議持續接受利妥昔單抗治療。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）