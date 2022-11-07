好zone動：雙手合十 緩解頸梗膊痛

【明報專訊】很多頸椎不適的問題，都是感到肩頸肌肉繃緊，或是覺得頸部比較易累。

頸梗膊痛時，有人選擇俗稱「啪頸」的手法治療去紓緩；有人則覺得頸部比較繃緊，未必需要求醫，但不知道有何正確方法放鬆肩頸。

頸部緩慢轉動

今次介紹一個簡單動作，將雙手合十，頭部微微向上仰，掌根放在兩邊鎖骨之間的位置，指尖對着下巴，然後頸部緩慢地向左轉及向右轉，雙眼望向天花板；過程當中，下巴不要離開指尖。有人在轉動時，會出現響聲，之後頸部就會放鬆了。

在做這個動作的時候，只要保持緩慢速度轉動的話，其實很安全。如果過程中有頭暈或不適就要馬上停止，並諮詢物理治療師或相關專業人士意見。

準備姿勢：

雙手合十，頭部微微向上仰，掌根放在兩邊鎖骨之間的位置（圖A）

動作：

指尖指着下巴，然後頸部緩慢地向左轉（圖B）及向右轉（圖C）約5次

注意事項：

1.肩膀需要放鬆，不要縮起

2.保持正常呼吸，不要閉氣

3.做動作期間如有不適應馬上停止，尋求專業意見

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文：周錦浩（物理治療師）