兩手揈揈去露營 「梯田」紮營 天幕下數星星

F區是另一個可自攜裝備租用的露營營位，可自備擺放一個4人隧道營帳及一個大型天幕，亦可租用營地提供的和風小山屋露營套裝（$1400起/2至4人）。客人有需要亦可免費借用露營手拉車。（蘇智鑫攝）

「梯田」區——「梯田」區5至8人自攜營帳區域，並送多用途柴火爐，可作燒烤、煮食、保暖使用。如客人沒有自備露營用具，亦可以$700（每套/每晚）租用2人營、地蓆、睡袋、營燈、露營枱及煮食用具等的新手露營2人套裝。（蘇智鑫攝）

圓拱波波營——圓拱波波營內設施齊備，設有4呎及4呎半雙人牀、搖椅及冷氣，同時備有門鎖，讓你有個舒適glamping體驗。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】雖然不少國家已經重開大門，歡迎遊客到訪，但相信仍有不少人抱着「睇定啲」的心態，暫時仍未有外遊打算，繼續熱中本地遊。不過兩年多以來，酒店staycation已經玩過了許多次，不如試試野外露營新體驗。你說荒山野嶺，無水無電無涼冲，咪搞我！其實現代露營跟昔日相比已經大不同，有不少私人營地提供一站式設備，從營幕到睡袋營燈等一應俱備，甚至提供廁所及淋浴設備。出走野外，更加方便。

開業不足1年的牧緣田里營地位於石崗，營地佔地約16萬平方呎，面積比一般露營場地大，細分為A至F區，除了提供不同種類的營帳如印第安營、豪華露營帳篷、圓拱波波營及平台小山屋外，更有供客人自攜營帳紮營的「梯田」及山景區等。由於開業日子短，設施大都新淨企理，草地亦算青葱茂密，而最值得一提的是營地擁有3層「梯田」的山景露營區，可遠眺雞公嶺山景。幸運的話，身邊有機會出現小貓小狗，甚至有牛和山羊，甚有身處台灣山區農莊的感覺。山景區分別供2人、2至4人及5至8人自攜營帳租用，當然亦可額外付費購買新手套裝，租用營帳、睡墊、睡袋、營燈、煮食爐、鍋等露營工具，這樣便可兩手揈揈去露營。

住波波營 歎豪華glamping

若你想體驗現時最流行的豪華glamping，那就必定要選圓拱波波營。現時營地共有10個波波營，分別有直徑6、5及4米3種不同面積，可供2至4人入住。其中一款直徑6米的半球形帳篷內設有雙人牀架連牀褥、冷氣機、電掣插頭拖把、環保蚊香、電蚊拍、衣物掛架、和式坐墊和茶几等，部分帳篷更設有透明天幕，讓你躺在牀上數星星；亦有部分波波營附設平台及設有戶外桌椅的花園草地，你大可在樹下享受悠閒午餐。

高台和風小山屋 限18歲以上入住

至於喜歡傳統露營感覺的，不妨選擇印第安營或設於一樓平台的和風小山屋。印第安營佈置走民族風，亦備有小型獨立冷氣機，不過由於帳篷相比圓拱波波營有較大範圍接觸地面，感覺裏面稍熱，冷氣在夏天只能稍為降溫，不過現在踏入初冬，入住時間就變得剛剛好了。而帳篷內和式茶几及坐墊、民族風裝飾及戶外藤椅都讓人很有度假感覺。至於全場只有兩間的小山屋則是一個私隱度較高的2人帳篷，只限18歲以上人士入住，搭建於小高台，不但可以站高一點看盡營地美景，環境亦較寧靜，營外備有戶外桌椅，亦有露天吧台，特別適合情侶或閨密談心。

其他設施配套方面，營地設有免費洗手間、熱水淋浴間（個人清潔及衛生用品需自備）、共享冰箱、冷熱水飲水機、廚用鋅盆、瑜伽墊、兒童遊樂場及成人單車等。除了歡迎寵物跟主人一同入住，最近營地亦與兒童用品品牌合作，於其6米圓拱波波營推出期間限定的親子友善主題房，住客可免費享用該品牌提供的餐椅、摺疊式浴盆及玩具。

膳食方面，無論租用哪種營帳的客人，均可自攜食物進場，有需要更可放入共用冰箱冷藏，或租用無火gas燒烤爐、直立式燒烤爐或傳統燒烤爐煮食。此外，客人也可提早3個工作天向營地訂購無火gas爐燒烤2人餐（$488）或4人餐連黃薑飯（$1180），食物包括扒類、雞翼、大蝦、蔬菜拼盤等，並連基本餐具。現訂購豪華露營體驗區亦會限時贈送DIY自助早餐，包括煠蛋、麵包、粥及果汁等。營地接待處亦有士多售賣簡單零食和飲品。

■牧緣田里

址址：石崗清潭路10號

交通：乘搭巴士64K於元崗村站下車步行10分鐘；港鐵錦上路站乘的士；自駕到營地收費停車場

價錢：印第安營每晚$1950起（4位），4米圓拱波波營每晚$1650起（2位），和風小山屋每晚$1500起（2位），露營區$480起（2位）

預訂：holimood.com.hk/hk/owner/69592

文：顏燕雯

模特兒：Bobo & Yoko

編輯：梁小玲

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