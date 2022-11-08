專家教路：露營回歸原始 急救包照明工具不可少

【明報專訊】有人喜歡兩手揈揈去glamping，但也有人喜歡回歸原始，自攜各種露營用品親手搭建營帳，感覺的確與別不同。隨着防疫政策放寬，政府剛重新開放郊野公園燒烤區，大家自然會期望下一個輪到露營地點。因此是時候要做好準備了，找來香港山藝協會總教練梁梓浩（Sunny）講解新手露營注意重點。

衣：必備風褸保暖

•由於郊外或高山溫度比市區和平地低，帶備足夠保暖衣物十分重要。順帶一提，有人會以大褸或羽絨外套當作睡袋，Sunny認為這並非不可，但不及睡袋般可自由郁動；而且外套未必可包裹背部，令背部感到寒冷

．薄身或厚身風褸是露營必備，夏天擋風，冬天保暖

食：每人每天2公升飲用水

．毋須追求一套cook set，平日家中用的碗、便當盒都可作為餐具，最重要是懂得靈活變通

．預備每人每天要有2公升飲用水，並要先了解營地附近有沒有水源，如有合適的水源便可減少帶水，以濾水器過濾水使用

．食物隨個人喜好，新手可嘗試烹煮簡單食物，而Sunny會煮番茄薯仔清雞湯、燜雞等

住：營帳抗風防水 浴簾可充當地蓆

．注意營帳質量，例如有些一按掣即開啟的營帳，不夠穩固，遇上大風或不堪一擊。秋冬露營也會遇上下雨，因此要注意營帳是否防水

．紮營時留意風向、營帳抗風力是否足夠等

．營帳內要鋪上防水地蓆，不一定要用露營專用地墊，簡單如一塊浴簾也可替代，但勿以垃圾袋或報紙代替，因為不環保之餘，沾上污水也難處理

．睡袋由三四百到三四千元都有，便宜的多為棉質，昂貴的多為羽絨，羽絨質料不但較輕，保暖度也高

．必備睡墊，坊間款式不少，有些充氣的，但較易破穿，需帶備修補工具

其他：2個2人營好過1個4人營

．野外露營要以輕便為主，如4人同行，寧帶2個2人營，也不要帶一個4人營，一來大家可以分擔重量，二來要在野外找一塊大平地來放置4人營也不容易

．必備急救用品，包括繃帶、膠布、敷料等基本用品。Sunny稱有些人寧願帶音響器材也不帶急救包，但他認為行山或露營時不能心存僥倖，如有人受傷，急救包便可解燃眉之急

．防蚊、防曬用品必須帶備，可選用純天然的艾條、蚊香等

．照明工具亦屬必要，但要注意用燈的禮儀，如光線太強勁，或以頭燈直接照射他人眼睛也不適宜

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