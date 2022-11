next

【明報專訊】位於Somerset House旁的180 The Strand,算是區內新展覽場地,由Soho House營運,活化了這座粗野主義(Brutalism)建築。建築內有多個展覽區,展出相對較前衛的藝術品。Richard Mosse的個人展Broken Spectre(A)便以多張巨型高空相片及短片,記錄亞馬遜森林開發後的瘡痍地貌。多媒體藝術團隊Universal Everything的展覽Lifeforms,展出14個將人體化為不同形態的投影裝置作品(B)。個人認為最有趣的是創意工作室New School的成員作品展,如圖中Ester Mejibovski的打火機作品PLEASE DO NOT STEAL(C),測試觀眾會否偷走打火機。又或是Tom Schneider以假髮及水泡製成的Lazy Fruit, Black Inflatable Lounger座椅(D),都是古怪而有趣之作。●

網址︰www.180thestrand.com

文︰Dawn Hung