草間彌生新作空降M+ 狂亂人間一點治癒

【明報專訊】M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」明天開幕，除逾200件展品外，還有3組新作，其中裝置《神經的死亡》和雕塑《南瓜》可於地下大堂觀賞，毋須購票入場，故早前佈展後，已有市民輪候與雕塑合照。抽樣問其中一對夫婦：覺得雕塑如何？猜到南瓜何以歪斜嗎？他們笑答認不出是南瓜，但覺瓜上的黃色和波點逗趣。

展覽由M+副總監及總策展人鄭道鍊與駐美獨立策展人吉竹美香共同策劃，二人在專訪中，引介細賞新作的角度，以及93歲的草間彌生向觀眾傳遞的心意。

鏡面空間 延續圓點執念

「無限鏡房」從來是草間彌生最搶鏡的作品，這次不同一般密閉的鏡房，草間先以鏡面鋪蓋不規則空間，綴以懸浮氣球，裏面再有一間方形小鏡房，恍若「鏡中有鏡」。吉竹美香三度策劃草間個展，曾經有一個以鏡房為主題，她解說草間鏡房有不同類型，有的掛滿LED燈如繁星密佈，有的用圓點貼紙令家具消融。今次新作《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）整個空間高9米，可歸類為她自1990年代創作的「圓點執念」系列，為系列中最大規模。吉竹美香認為此裝置象徵人體，打開我們對外界和自身內在的感知，錯落的氣球則像微觀與宏觀的宇宙。圓點是日月，是生命泉源，是置身點點星辰中的地球，「而兩顆圓點，草間說過像兩個人試圖連接一樣，這種相互連結很重要」。這件場域特定作品，需按M+潛空間有如地堡的結構設計，鄭道鍊說草間自知高齡，在疫情前已減少出國，靠工作室團隊作左右手。於2019年，工作室已派員到M+大樓工地勘察。鄭在今年9月赴日本時見到組件實物，至佈展時才看到作品全貌。泰德現代美術館館長Frances Morris曾說草間有種管理瘋狂（managing madness），這也是草間予外界的印象。鄭道鍊表示，這次草間對展覽主題和作品詮釋持開放和尊重態度，具體表明自己的好惡，只有對展示方式，如某些作品擺放的間距或組合提意見，笑言「她非逢事必管（micromanager）」。

「神經」裝置 注入色彩

另一新裝置作品《神經的死亡》（2022）垂掛於3個樓層之間，代表神經系統。鄭道鍊看成是植物或神話中的宇宙蛇；吉竹美香則想到森林。她說「神經」由工作室成員親手縫製和繪畫，如手工藝品，比鏡房平實內斂。作品的舊版本是1976年的同名作，於展廳展出。那是約100米長的黑白「神經」，如纏結的藤蔓，看來較粗糙和留有縫紉線頭，一角可見草間當年的簽名。鄭道鍊稱，此作可說是展覽主角（centerpiece）之一，因當時草間從美國回到日本不久，正歷人生低谷，陷入抑鬱泥沼，在翌年自願搬進精神病院。「作品非常個人、如實地呈現她當時的精神狀態。」新版本是M+委約作品，策展人最初提議了數個與草間近年創作意念相關的方案，雙方磋商後決定更新舊作，草間更為此寫了《致我死去的神經》一詩。作品規模比原作大上數倍，多條鮮艷明亮的「神經」一掃舊作的陰沉，代表宇宙的愛流貫全身，讓她重拾力量。鄭說：「我不想推測她創作此作時的精神狀態，但我有信心說，她是在向觀眾傳遞愛和希望的心意。」作品呼應她12年來創作的數百幅「我永遠的靈魂」系列畫作，系列標誌其藝術語言由無限網、波點和南瓜，轉向絢爛的具象繪畫，配上詩意的標題，如《夕陽紅光是我對活着之美的衷心請求》，展現她的精神追求，「近乎以非常純真（naive）的方式，一再重申愛和希望的信息」。

《南瓜》一組兩件：高瘦與肥矮

吉竹美香記得，草間工作室裏擺了許多南瓜模型，都是她未有機會製成雕塑的作品。另一於M+展出的一組兩件新作《南瓜》（2022），有別於從前渾圓、芥末醬色的波點南瓜，她認為較具人類特徵，分別似高個子和矮胖子，「感覺它們會活過來，會變成大堂的亮點」。作品令人想到草間另一批貌似食肉植物或外星生物的軟雕塑。觀眾若細看，可發現其中一顆圓點上有草間簽名。展廳內，可見草間早期製作的6件小南瓜雕塑，近似在日本直島海邊的大南瓜，兩者外形均與真實南瓜相差無幾。而這次南瓜雕塑的奇特大小和比例，是鄭道鍊前所未見：「揭示和突顯了草間從不只是可愛、從不是為了可愛。人們會這樣認為，但她其實在問更深層的問題：什麼是完美、不完美？」與她探討抑鬱、自殺的作品並置，更理解她如何直面人生乖舛及缺陷，「驅使人們思考對完美和正常的假設及定義。人們可能被鮮黃色和圓點南瓜吸引，在底下實有更深的，對人性、自然和我們身處的宇宙的反思」。以往的南瓜雕塑通常較高大、放於戶外。現場也有觀眾說道，在戶外或與維港高樓有強烈視覺對比。吉竹美香解說，因展覽中已有兩件大型裝置，故安排相對小的雕塑來平衡。為引起更多觀眾迴響，團隊選址地下大堂，而非像野口勇的遊玩雕塑般放在天台花園。

預告：鄭道鍊和吉竹美香將在11月20日「星期日副刊」專訪中深入展廳，介紹當中最難得一見的作品、草間被低估的創作時期，以及草間對災害、戰爭、現代社會的思考。

■「草間彌生：一九四五年至今」展覽

日期：2022年11月12日至2023年5月14日

地點：西九文化區M+博物館

票價：$240（特惠票$150）

網址：bit.ly/3NRh0pL

文：梁雅婷

編輯：朱建勳

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