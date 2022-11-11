單人匹馬 逐步改寫藝術史

【明報專訊】「關於草間，我一直告訴別人，她是單人匹馬的，由她的創作生涯可以述說藝術史。」吉竹美香是藝術史學者，亦曾為多個日本藝術家策展，她將草間彌生置於亞洲戰後藝術版圖：村上隆有學者味道，熟知日本藝術史，用作品表現他眼中的日本藝術、歷史和戰敗史；奈良美智的作品訴諸直觀和情感，包含人世洞察，揭露內心私密處；李禹煥則是概念先行的韓國「物派」領袖和哲學家。

敢作敢為 推動女性地位

至於草間，她能駕馭繪畫、雕塑、素描和展演等媒介，同時是精於時裝和設計的創業家，「她是媒體大師，懂得媒體心理，譬如做令人震驚的展演、製造會被報道的場景（以宣揚反戰及和平信息）。我估計在紐約某時期，她的報道比安迪華荷要多」。在展廳可以一睹她在紐約布魯克林大橋、華爾街、地下鐵站等地的偶發藝術活動攝影紀錄。

1960年代，探索極簡抽象的草間隻身在美國生活，力抵當時主導藝術界的抽象表現主義，並投入反文化運動，成為社會解放代表，並為日本藝術家另闢新路。1973年回國時，她未被保守藝術圈接納，經歷人生低潮之際，卻寫過多篇小說甚至贏得文學獎項。吉竹美香從研究中得知，1980年代初日本泡沫經濟時期，出現一群被媒體稱為「超少女」的藝術家，包括吉澤美香和大塚由美子等，而草間正是這波浪潮的啟蒙，「草間是少數堅決推動女性地位的（藝術家），她是抵抗傳統、決心和生存的象徵」。

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