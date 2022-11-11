6大主題 剖析逾70年創作路

【明報專訊】草間彌生在亞洲及全球藝術界赫赫有名，鄭道鍊說這次是她在日本以外、亞洲甚或是全球的最大型回顧展，「草間沒有太多嚴肅的個展」，過往展覽常圍繞特定時期或某類作品，少有全面回顧其藝術歷程。「因為這需要時間、資源和專業知識，不止學術或策展專業知識，這是其中一部分，也必須有其他知識，如藏品登記、修復、詮釋。」

成M+首個特別主題展

整個展覽中只有兩件屬Ｍ+藏品，其餘均是從草間、私人收藏和博物館等30多個渠道借得，不少從未於日本境外展出。吉竹美香抗拒「最大型」一詞，但說展覽開生面之處，在於用6個主題：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡及生命的力量，剖析草間逾70年來的創作路。

以草間作M+首個特別展覽的的主題，鄭道鍊說並無懸念，因真正能代表20及21世紀視覺文化、享有國際聲譽和影響力的亞洲藝術家名單並不長，「草間絕對是在名單的前列」。他認為香港觀眾多對日本文化感興趣，而且香港是東西方交匯之地，會從草間的亞洲根源，以及歐美與日本經歷中尋得共鳴。

吉竹美香在疫情下審視草間的作品，說其中生存和治癒的題旨最能回應時代，「對世上大部分人來說，她的主題容易理解，對專家而言，又非常重大」。

疫下作品寄語勇敢面對

鄭道鍊冀藉展覽提醒觀眾，不僅是草間的創作，藝術同樣有治癒力量，「沒有其他藝術家能以草間的方式表現此主題，我覺得這非常切身，期望能打動觀眾」。草間於疫情所繪的一幅近作（今次亦有展出），如詩般的標題寫道：現在我擁有藝術的力量／聽見人間的狂亂／與天空雲彩的回音／在人世的陰霾中／每天勇敢地面對幻影。

[文化力場]