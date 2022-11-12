e新品：Leica M6菲林機再進化 優化旁軸系統更易對焦

經典重臨——Leica M6由1984至2002年間共生產了近17.5萬部，可見其受歡迎程度，因此廠方特別在今年推出新版，以滿足更多用家的需求。（品牌提供）

【明報專訊】提到德國相機，不少人都對Leica情有獨鍾，就算相機已走向數碼化以至手機化，Leica的菲林相機依然備受愛戴，至今依然長賣長有。在1984年推出的M6，據統計直至2002年間，廠方已手工製作了近17.5萬部，是其中一款最受歡迎的相機。今年廠方再推出新版M6相機，以滿足更多用家的需求。

光學元件表面加塗層 除雜散光

在歷年推出的舊版M6相機中，觀景器倍率分別有0.72倍及0.85倍兩種，到了2022年版的M6，劃一使用Leica MP的防眩光觀景器，放大倍率為0.72倍。為了去除雜散光的眩光，新版本所有光學元件表面都有塗層。新版M6的測光表，會通過機械控制的布製快門上的亮區來測量光線，為了方便拍攝者掌握測光數值，新版M6的測光表在指示曝光正確時，不僅延續了舊版的兩個箭頭符號，還新增了一個紅點。此外，新版M6還增設電池警告指示燈，避免拍攝中途才發現無電。

為了增加新鮮感，新版相機重新設計了頂蓋；舊款頂蓋的材質為壓鑄金屬鋅，新款則改用實心黃銅製成，並鍍有一層與M11相同的防刮擦的黑漆，比較舊版更耐用。另一方面，新機亦保留1984年原版的神髓，例如紅色Leitz標誌、傾斜的菲林回片桿等，機背也設有經典的ISO轉盤。

雖然廠方為了向舊版M6致敬，新版的外觀沒有太大差異，但也改良了旁軸系統，令拍攝者更容易對焦。新版全機都由德國手工製成，單是其機械旁軸系統便由100多個獨立零件手工製作，顯出相機的身價。

售價：$42,800

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