生態戰士淨山清徑 拯救有價值「垃圾」

活動有意義--Ellen（左起）、Peter、Sam第一次參加長春社「生態保衛戰」，說在長春社工作人員（右一）協助下，將山上廢物回收再用很有意義，而不是單純執垃圾。（周群雄攝）

【明報專訊】近年不少人會自發一邊行山一邊執垃圾，實行「自己香港自己救」。其實最有效減少郊野垃圾的方法，還是在出發前做好準備，盡量少帶垃圾上山，郊遊或露營時才會無物可棄。政府轄下營地將在後天（17日）重開，正計劃上山露營？就要學定幾招減廢技巧。

疫情關係，香港人過去兩年多難以外遊，部分康樂及娛樂場所亦有一段時間無法開業，不少人唯有走到郊野尋樂，一時之間山野間擠滿行山客、違法露營者，更在大自然留下各種匪夷所思的「廢物」。長春社教育經理鄧俊賢（Terence）說昔日行山露營，通常只會發現殘餘的食物、罐頭、水樽、廁紙等想像到的廢物，「但今時今日可能因為打卡文化盛行，為求拍出靚相，有人幾乎將家中廚房用品都帶去露營，例如帶爐具去煎牛扒，還要用一塊靚砧板擺盤及擺放精緻餐具影相，可想而知要動用更多膠袋去盛載」。

麻將 爐具 LED燈 疫下多奇特「廢物」

Terence說一套入門露營用具只需數百元，有人或視為即用即棄品，用後棄置郊野山頭，留下各種新淨「廢物」。記者曾在假日後到訪蒲台島，見到熱門的露營草坡散落各種垃圾，情况慘不忍睹；Terence的經歷就更離譜，「最誇張試過執到成套營具爐具，又試過執到麻將、裝飾營幕的LED燈，浪費之餘亦污染了大自然」。

美國在上世紀六七十年代早有「山野無痕」（Leave No Trace）概念，鼓勵人們郊遊時別帶走一草一木，也別留下任何東西。香港漁農自然護理署亦於2015年起分階段推出「自己垃圾自己帶走」活動，移除郊野公園山徑內的垃圾桶，又多次舉辦宣傳及教育活動。其後從漁護署公布的統計報告可見，活動成效顯著，大部分郊野公園的垃圾數量大幅減少三至九成；但疫情下郊野公園遊客大增，漁護署曾在2020年3月於facebook「告急」，指首季垃圾數量較2019年同期急升一成，Terence估計與郊遊新丁有關，「經常行山或露營人士早已習慣將垃圾帶走，但新加入的遊人未必理解清除垃圾的難度，以為必定有政府部門派員清掃，再加上有部分遊人行為自私，對大自然造成頗大破壞」。

邊執邊分類邊反思

長春社每年舉辦「生態捍衛戰」，招募及組織生態捍衛戰士義務到長春社設計的山野路線，以4人一隊形式清理山徑垃圾。記者早前跟隨大隊，到其中一條會經過「露營聖地」赤徑的路線觀察。有別於其他清理山徑活動，「生態捍衛戰」並非單純執垃圾，每隊首先獲派4個回收袋、長短夾及山野資源分類回收紀錄表，然後由兩個隊員負責以長短夾執拾垃圾，並分類放進可回收及不可回收類別垃圾袋，另外兩個隊員則負責拍攝垃圾位置及填寫回收紀錄，回到終點後再由長春社導師點數及覆核分類。Terence說過程故意設計得繁瑣，全因希望參加者不要只顧執垃圾，而是要思考為何垃圾會在該處撿到，同時了解部分垃圾原來還有回收價值。長春社在活動後會將參加者拾到的可回收垃圾，按類別轉交相關的回收公司處理。

讓有價值「垃圾」重回生產鏈

首次參加今次活動的Sam、Ellen、Peter均有行山習慣，不過3人說平日專注行山，沒特別注意沿途垃圾棄置情况，經過今次活動，才留意到原來山徑上有很多垃圾，特別在露營地區就更嚴重，放眼盡是罐頭、鋁罐、紙包飲品盒、塑製食具、煙頭、電池，甚至塑膠地蓆也遺留現場。原本預期在約2公里路程撿出1公斤廢物，結果很快已達標。他們又說在活動開始後不到10分鐘，已在路旁撿到一塊黑色布料，攤開一看，竟是一件女裝泳褲，笑稱應有機會贏「最奇特垃圾」大獎。

同樣第一次參加執垃圾活動的小學生Corrine，便與媽媽Sophia及朋友組隊參加。記者見她沿途表現落力，跑上跑落，經常搶着去執垃圾，連地下一小片紙碎也不放過。Corrine說活動不算辛苦，但與媽媽均沒想過會撿到很多煙頭及糖紙，而且露營地區就更惡劣，認為露營人士應將自己的用具及垃圾帶走。在她的「戰利品」中，便有一個手推車輪，估計是有人用手推車由赤徑走上北潭凹期間脫落，但因坡道太斜而放棄下坡取回。

當隊員都將廢物帶到終點──赤徑，長春社員工會攤出所有垃圾仔細分類，Terence解釋：「這些棄置物品並非全都是垃圾，我們會挑出仍具回收價值的物品，例如玻璃樽、膠樽、鋁罐、廢紙、雜膠，分類清洗後帶走，再轉交回收商處理。」活動後報告會再個別通知參加者，希望讓大家明白到，清徑活動除了清除垃圾，還會讓有價值的「垃圾」重回生產鏈。

除了生態保衛戰，長春社還不時舉辦生態保育活動，有興趣可到官網（bit.ly/3tHKUUl）報名。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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