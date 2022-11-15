知多啲：郊遊前做好準備 4招源頭減廢

環保保鮮紙--環保保鮮紙只需用水冲洗，不可使用清潔劑。另外若布面的蜂蜜蠟因扭摺而出現皺紋，不夠美觀，可用熨斗加熱壓平。（朱安妮攝）

方便簡單--食材預先清洗及切碎，可減少帶垃圾上山之餘，亦不會堵塞郊野公園內的洗手盆。（朱安妮攝）

【明報專訊】雖然不少郊遊者都意識到自己垃圾自己帶走，但有時可能因意外或貪一時之便而棄置郊野。長春社教育經理Terence認為保護大自然的最實際方法，就是從源頭減廢，出發前做足準備，減少攜帶即棄用品，全部使用可回收及慳位物品，自自然然便沒垃圾可棄置。

1.預先處理食材

到郊外野餐，可預先洗淨及處理食材。以今次Terence準備的蔬菜藜麥杯為例，一來山上取水洗菜不易，二來食材碎塊亦有可能堵塞郊野公園內水喉的去水位。預先處理食材的話，上山時只需用一支匙羮攪拌，可減少負重。他又建議可考慮使用甜筒杯等食材盛載食物，最後一併進食，毋須清洗器皿。

2.環保器皿盛載

食材避免以膠袋盛載，Terence說現時流行的環保食物袋是最佳選擇，內裏有防滲層，不用擔心漏水，而且在清洗及儲存亦較塑膠食物盒方便。如攜帶罐裝食材，亦應預先拆除包裝，再放入食物盒或袋內。他又建議可選購摺疊式水樽，喝光飲品後可摺疊成小圓餅狀，容易收藏。

3.毛巾代替紙巾

紙巾是山徑上十大常見垃圾之一，因為它們濕水後易爛，亦容易被風吹走。Terence建議行山時以毛巾代替紙巾抹汗，如不願袋着濕毛巾回家，他推介可到日式12元商店購買一個毛巾釦，行山時可將毛巾穿入並掛在背囊外，很快便會吹乾。

4.自製環保保鮮紙

在山上打開食物器皿後，有人會用保鮮紙封口，阻止昆蟲飛入。Terence推介自製環保保鮮紙，可到售賣香薰原料店購買蜂蜜蠟（bee wax）珠，並準備薄身的素色棉布或麻布，將蜂蜜蠟珠放在布與布之間，然後以熨斗的熱力均勻壓融中間的蜂蜜蠟到布塊的每一角落即可。使用時可將蜜蠟布放在器皿開口位上，以雙手掌心熱力令蜜蠟變軟，自製保鮮紙便會牢牢貼在器皿的開口位上，不用擔心會被風吹走，較透明保鮮紙環保。●

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