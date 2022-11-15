知多啲：設計新3R 尊重以達再生

用盡木料--方塊椅的出現，由Piet Hein Eek轉念人力與物料間的價值關係而起，不浪費任何一塊細小木料。（受訪者提供）

【明報專訊】訪問前原以為Eric會多談個人對設計的看法，但他卻說了更多城市底蘊與文化。在早前舉行的KODW設計智識周的講者中，Eric特別推介以再生理念製作家具的荷蘭設計師Piet Hein Eek，訪問後更傳來對方名作「方格椅」的照片。設計師為了用盡回收木料，將它們切割為細小塊狀，再組裝產品。Eric以其作品來說明工業轉化之路：「以前工業設計常用3R，reduce（減量）、reuse（再用）、recycle（再循環），現在的新3R應是respect（尊重）、repair（修復）及remake（重製），由此達到再生（regenerate）。」

人力有價 物料無價

再生是有生命力、會生長的，基底正是尊重與珍惜。總愛說港人着重利益，但若稍為改變對利益的看法，一切皆不同。Piet Hein Eek在摸索設計與企業之路時，曾歷心態轉變：他一開始為保持工作效率，餘下很多小片廢木，其後他改變思維，以人力有價，物料無價的理念創作，就更珍惜被視為廢物的剩餘木料，以更好的方法「用盡」它們——仍是着重利益，只是對利益有了新理解。設計師保留時代的記憶，關係到荷蘭這個地方的自然環境與經濟發展，是設計企業家思索如何實踐一門持續生長的事業。這不止熱愛設計，亦要求以清晰的方法、手藝與製造流程將舊物再生。

設計救世的概念

設計救世，於荷蘭而言並不陌生，荷蘭國名的荷蘭語寫法為Nederland，有低地之國的意思，四分之一國土位於海平面下，生存備受威脅。早於15世紀，荷蘭人就懂得以風車排水，解決水患，其後更將治患技術輸出他國，化為經濟利益。荷蘭與香港也有很多相同處：人口密集、經濟自由度高、發展貿易經濟與服務業。Eric對比兩地：「荷蘭天然環境比香港困難，卻闖出新路，在生活各層面融進再生設計理念。」KODW活動中便探討他們如何以再生設計改善物流運輸、食品系統與城市規劃等。

「荷蘭有很多設計師與企業家，皆像Piet Hein Eek般尊重環境與文化，在荷蘭成長的新一代，使用這些再生概念產品，也形成了同樣的價值觀。」Piet Hein Eek用盡擁有的條件來做好產品，香港卻似乎未完全利用已有條件，甚或未完全覺知本有的優勢與豐富故事。只是香港一樣面朝各種威脅，或許正如Eric所期，在即將失去的威脅下，正是以設計求變之時。●