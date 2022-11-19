評分第1 vs. 2億像素 vs. 自拍利器 超強攝力手機 出遊零負擔

人像清晰自然——HUAWEI Mate 50 Pro前置人像自拍（左圖）及後置人像散景拍攝（右圖）均相當自然。（JJ攝）

可調光圈——HUAWEI Mate 50 Pro擁有多個實用拍攝模式，更增設可調節的物理光圈，拍攝效果更出色。（設計圖片，JJ攝、karandaev@iStockphoto）

【明報專訊】手機拍攝功能一日千里，由以往畫質只夠滿足拍「呃like相」放上社交網，發展至今天已具備超高像素、長焦甚至物理調節光圈，功能、質素相比單反相機已差距不遠；有些款式更打低傳統手機大廠，取得國際拍攝機構認證第一名的殊榮。現在開關出遊，可能帶一部高質素拍攝手機已勝任有餘。

10段可調物理光圈 HUAWEI Mate 50 Pro專業級體驗

HUAWEI雖然早年未能完全使用Android系統，令不少用家望而卻步，不過廠方仍然全力研發手機的拍攝功能，早前宣布推出XMAGE影像系統，HUAWEI Mate 50 Pro正是首部採用XMAGE的手機。新機其中一大賣點是可物理調節光圈，由F1.4至F4，且有10段之多，操作體驗已經跟專業相機看齊；加上機械結構、成像技術及圖像運算等全面升級，最近在外國攝影權威評測機構DXOMARK的評分中，Mate 50 Pro取得149分，成為近期的拍攝手機一哥。

反轉Mate 50 Pro手機，細看5000萬像素的主鏡頭，可看到內有一片片的光圈葉。Mate 50 Pro啟動自動模式時，光圈會自動根據不同場景而智能匹配；當轉用專業模式，用家便可手動調節光圈，隨意調整景深範圍和虛化程度。主鏡頭最大光圈有F1.4，入光量充足之餘亦融入XD Fusion Pro引擎，提升拍攝影像的亮度、光影細節及冷暖對比。除了主鏡頭外，機背亦有潛望式長焦鏡頭，實現高達200倍的數碼變焦範圍；廣角微距鏡頭則帶來不一樣的微觀世界，除拍照外更支援超微距影片拍攝。前置自拍鏡採用1300萬像素超廣角鏡頭，支援78度至100度闊的廣角畫面，用家可更自由方便構圖取景。

「崑崙玻璃」加強韌度

Mate 50 Pro同步推出標配版（256GB ROM）及高配版（512GB ROM），後者更搭載品牌自主研發的「崑崙玻璃」。以複合離子強化注入技術，生產出數以億計的納米晶體，能大幅提升玻璃韌度。手機獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔權威認證，耐摔及抗壓能力有保證。電池容量有4700mAh，支援66W有線快充及50W無線快充，就算旅途中瘋狂打卡都無問題。手機支援電池應急模式，可在1%低電量下智能啟動，支援待機3小時或通話12分鐘，解決燃眉之急。

娛樂方面，新機屏幕清晰通透，支援120Hz刷新率。立體聲雙喇叭搭載全新音效引擎，低音更飽滿，無論是聽歌、看電影還是打機都能獲得極佳體驗；另外亦採用音訊降噪技術，提升雜訊抑制，優化降噪效果，在嘈雜環境下仍然能夠保持通話清晰。

■HUAWEI Mate 50 Pro規格

系統：EMUI 13

屏幕：6.74吋2616×1212解像度OLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G

內存+儲存空間：8GB+256GB（標配版）／8GB+512GB（高配版）

外置儲存：最高256 GB NM Card

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素主鏡頭F1.4-F4、1300萬像素超廣角鏡頭F2.2、6400萬像素潛望長焦鏡頭F3.5

前置鏡頭：1300萬像素F2.4

網絡：4G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4700mAh

其他：66W快充、50W無線快充、反向充電、屏幕指紋、面部識別、IP68防水

體積／重量：162.1×75.5×8.5mm／209g（標配版）、205g（高配版）

售價：$7788（標配版）、$8988（高配版）

查詢：8128 8810（HUAWEI）

文：JJ

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com