HUAWEI nova 10 Pro雙鏡AI自拍 人像特寫細膩

【明報專訊】一般手機都主力提升機背主鏡頭的拍攝質素，但對於喜歡自拍的用家來說，前置鏡頭的功能更加重要。另一款HUAWEI新機nova 10 Pro，採用了創新的前置鏡頭拍攝技術：雙鏡頭立體視覺影像系統，能拍攝出更高質素的自拍照。

HUAWEI nova 10 Pro前置的雙鏡頭立體視覺影像系統，包括6000萬像素超廣角鏡頭，支援100度廣角視野及4K畫質；另有800萬像素人像特寫鏡頭，專為自拍而設，支援2倍光學變焦及5倍數碼變焦，帶來更出色的人像特寫。前置鏡頭擁有全像素精準對焦技術，比普遍的自動對焦鏡頭快30%；同時搭載AI質感人像演算法，通過XD Fusion提升手機於順光、逆光、高動態等場景下的成像表現，帶來精確的散景效果。用家只需輕按快門，就可輕鬆攝下有質感的人像特寫。

後置鏡頭亦不馬虎，配備5000萬像素超感知影像系統，主鏡頭採用旗艦級超感光濾色陣列，相比普通感光元件增加40%進光量，同時支援全像素精準對焦和零延遲快門技術，在低光環境下亦能帶來理想的拍攝效果。

■HUAWEI nova 10 Pro規格

系統：EMUI 12

屏幕：6.78吋2652×1200解像度 OLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G4G處理器

內存+儲存空間：8GB+256GB

外置儲存：不支援

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素主鏡頭 F1.8、800萬像素超廣角F2.2、200萬像素景深鏡頭F3.5

前置鏡頭：6000萬像素F2.4、800萬人像特寫鏡頭F2.2

網絡：4G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4500mAh

其他：100W快充、屏幕指紋、面部識別

體積／重量：164.24×74.45×7.88mm／191g

售價：$4588

查詢：8128 8810（HUAWEI）