HONOR 70 5G智能追焦 拍Vlog貼實主角

【明報專訊】Vlog主用家若想找一部能夠自動追蹤對焦自己的手機拍攝影片，又想高性價比，HONOR 70 5G應該最適合。

HONOR 70有首創的Vlog主角追蹤模式，當手機拍攝全景畫面時，可利用智能人像追焦技術，鎖定單一主角拍攝以製作人像Vlog。另外，手機亦可透過雙重錄影技術，多個鏡頭同時攝錄，包括單一主角畫面及團體畫面，為影片帶來更多變化；用家只需指尖一點，即可無縫切換焦點，隨意輕鬆地發揮創意。

新手機內置雙主攝影像系統，自家研發的HONOR Image Engine運算平台配合AI技術，拍攝出高質素的圖像及影片。雙主攝影像系統包括5400萬像素主攝鏡頭（F1.9），搭載1/1.49吋的IMX800傳光元件，能強化影像細節，拍攝出更光亮細膩的圖像；超廣角微距鏡亦有5000萬像素（F2.2），廣角及特寫畫面皆出色。前置鏡頭為3200萬像素，配合AI超感知技術，可簡單拍攝出艷麗的自拍照。

■HONOR 70 5G規格

系統：Android 12

屏幕：6.67吋2400×1080解像度OLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G Plus

內存+儲存空間：8GB+128GB／8GB+256GB

外置儲存：不支援

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5400萬像素主鏡頭 F1.9、5000萬像素超廣角鏡頭F2.2、200萬像素景深鏡頭

前置鏡頭：3200萬像素F2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4800mAh

其他：66W快充、屏幕指紋、面部識別

體積／重量：161.4×73.3×7.91mm／178g

售價：$3699

查詢：2807 8156（HONOR）