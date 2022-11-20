美斯和C朗的最後瑜亮時刻

【明報專訊】在2018年看世界盃決賽周的時候，有一天突然有種感觸，覺得贏世界盃真的很難。贏世界盃當然要球技、合作和運氣，缺一不可，但有時不是你有好的球員球技就會贏世界盃。It's all about timing.

如無意外，今屆世界盃應該是美斯和C朗拿度兩位超級巨星的最後一屆世界盃。兩個人由2008年開始一共贏過12次世界足球先生，可說是近15年最主導的球員，既生瑜何生亮，哪一個比較偉大一直沒有結論，但兩個人都沒有贏過世界盃，兩個人都恨到流口水，今年應該是最後機會，似乎誰人可以帶領球隊奪得世界盃，誰就可以在這場比併中獲得最後勝利。

C朗 障礙或功臣？

近一年多，我可是差不多有看過C朗的所有球會賽事的，只能說今年他要爭盃是「時機不對」。現在葡萄牙三線都有在球會很高水準的球員，後防有簡斯路、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路等，進攻中場有貝拿度施華、祖奧菲歷斯、般奴費南迪斯等。葡萄牙20年前費高、雷哥斯達的黃金一代，偏偏就欠頂級射手（保連達和紐奴高美斯都不算是了）。C朗5年10年前當然是世界頂級射手，但當年輔助班底沒有這麼出色，it's all about timing.

今年C朗在球會表現明顯速度體能和爆發力都減退不少，經常失機甚至單刀都被人追番。如果以聯賽曼聯對維拉的表現，他已經是介乎沒有用和阻住隊友之間的水平。但我敢打賭葡萄牙國家隊不敢不出他打正選前鋒，本來可用的高質前鋒利物浦的祖達又受傷沒有入選。最近C朗在媒體鬧足好多人，已無退路，其他大球會應該亦不會請他。現在他的ego，已經膨脹到大過整個卡塔爾，表現不好踢得不順入唔到波又會發脾氣，對隊友或教練都會是頗難服侍的，可以成為爭標的障礙多於功臣。

反觀美斯，其實近一兩年在巴黎聖日耳門已經有點開始扮演輔助的角色。當然美斯是技術型球員，強項不是體能、爆發力和速度（雖然他短程加速是可以很快的），盤扭和傳送甚至遠射的技能都沒有這麼受體力下降影響，反之C朗一直都沒有隨着年齡漸大而轉型，去到哪裏都要做球隊以至宇宙的中心。但阿根廷同樣是多進攻中場而沒有頂級射手：現在前線各人連最佳時的希古恩也及不上。今年兩個人能不能「標尾會」，視乎能否做心態和角色轉換，融入球隊協作，而不是個人的技術表現。

球季消耗體力

世界盃難贏的地方，在於你要有好球員，以及不同位置都有互相配合的好球員，同一堆球員同時期成熟和當打，而在世界盃那段日子沒有受傷或者是有好的狀態。經營國家隊不同經營球會，你不可以買人，你國家那幾年沒有好的前鋒就是沒有好的前鋒。美斯2014年入過世界盃決賽，但當年有看的人都會知道經過漫長的球季後，美斯到世界盃已經筋疲力盡和明顯厭戰。今年在11月舉行，本來以為會減少厭戰或者受傷，但是由於之前「趕賽程」，結果臨尾傷兵愈來愈多，像塞內加爾的文尼本來應該是最後一屆世界盃了，但偏偏臨尾受傷，緣盡卡塔爾。It's all about timing.

很多國家隊領隊有個心結，如果上屆表現得好，覺得今屆有責任重選很多上屆的球員。但其實對很多球員來說，如果4年前是高水準好狀態，老了4年後仍然是高水準好狀態的機會其實不高。德國2018年就是這樣在分組賽死掉的，球隊明顯老化和速度不足，結果被韓國和墨西哥跑死。這幾十年來，衛冕冠軍往往沒有好成績，不少在早階段便會出局，與此不無關係。

以香港應該最多擁躉的英格蘭來說，2018年打入準決賽相信對很多人來說是驚喜，球隊不算有很多頂級球星但戰術部署得宜，心理上也調整得不錯，去年歐國盃殺入決賽更令很多人會憧憬今年世界盃「football is coming home」。但不巧的是，今年很多主將在聯賽的表現都不佳，或因各種原因上陣時間不多，但修夫基仍然將他們選入大軍中。這至少包括馬古尼、史達寧、獲加、史東斯等。我覺得最離譜是今季轉投曼城的加雲菲臘斯，在曼城上陣只是53分鐘（有40分鐘是聯賽盃），但仍然入選，不知如何服眾。相較2021年，像懷斯、阿歷山大阿諾特、軒達臣等的水準都已下滑。分組賽與伊朗、美國、威爾斯同組，表面看對手並不強，但全部都是快速跑得可以跑死你的球隊，修夫基排陣相信也費煞思量。

世界盃是tournament football，贏世界盃不需真的最強，最重要是打順了而在適當時候達到高水準。2018年莫迪歷演出八面玲瓏，令他當年罕有地擊敗C朗和美斯當選世界足球先生。當年克羅地亞中前場配合極出色，但淘汰賽階段先後贏丹麥、俄羅斯和英格蘭，都耗費相當體力而又輪換不足，到了決賽對法國，我的感覺已是a bridge too far。到了去年的歐國盃和今年的世界盃，整隊已經是太老了。但今年可說是沒有明顯熱門的一次賽事，球隊備戰亦應該比前不足，因為聯賽停到開幕只是一星期，而外圍賽則是大半年前的事。我期待在分組賽階段或者16強，都會有「熱門」爆冷出局。

文˙馬嶽

編輯•王翠麗

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