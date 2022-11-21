今年征服3個超馬 68歲長跑好手 愈跌愈勇

人生導師——張嘉強義務為學生擔任人生導師，同學在課程尾聲為他製作書刊，為他這60多年走過的路留下紀錄。（鄧宗弘攝）

退而不休——盧炳松（左）和梁萬福（右）退休後各有不同工作，活得比上半場更忙碌，兩人問張嘉強（中）何時退休，意外掀起對「退休」的討論。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】如果發現自己「每100萬步就跌倒1次」，你會怎樣做？

68歲的長跑好手張嘉強，經常跑山跑馬拉松，去年接連3次跌倒，但並沒有跌怕他、逼他「掛靴」退役；反而說因而得到上天啟示：「既然跌不死，就要重新學跑，重新學跌。」

他說人生就如長跑，在跑道上，不分上下半場，只要按自己步伐，不論快慢，每天都在超越自己。（註：主持及受訪者因拍攝需要暫除口罩）

身穿反領polo恤、深藍色牛仔褲，68歲的張嘉強應記者要求跑起來拍照，腳步輕盈俐落。他跑馬拉松23年，無論是平路、山路都難他不倒。習慣通山跑的他打趣道，「我屬馬，無辦法不跑」。老人科專科醫生梁萬福大讚他「好fit」，所以要找他做訪問。

張嘉強醉心跑步，雖已近古稀之年，卻愈跑愈勇。20多年前開始跑馬拉松，近年更挑戰50公里以上的超級馬拉松。目標是要創紀錄，打破自己最佳時間嗎？

太自滿出意外 跌至翻筋斗

「不是！」張嘉強肯定地回應，「我跟太太說，（練跑）不是為了馬拉松跑得更快，而是希望再過十年廿年仍能與她一起逛百貨公司」。練習跑步，就是為了使日常生活更舒適，「希望明天有更加好的日子，keep住50年不變」。他說跑步時，腦袋只想着向前跑，暫時停止思考，有減壓之效。

去年4月挑戰自己，參加62公里超級馬拉松，從中山紀念公園出發，往東跑至小西灣，再上山到龍脊，經石澳、淺水灣、深水灣，再到南區的海洋公園、數碼港，最後返回起點，環繞香港島跑一圈。第一次跑如此長的距離，他想藉比賽為教會籌錢，更相約教會弟兄姊妹陪他跑部分路段。

比賽當日，他狀態大勇，不消6小時已跑過31公里。「（比原定計劃）時間提早1小時，小西灣、龍脊最難那段路亦已過，速度不錯，又沒有感到疲累，那時我想，是否應該打電話給support team，叫尾段與我陪跑的人提早1小時到海洋公園呢？」他突然壓低聲音道：「當我一想到這裏，我就跌倒。」他憶述當時失足，跌至翻筋斗，左腳膝蓋皮膚裂開，手亦擦傷，傷口血淋淋。雖然傷勢不算嚴重，沒有傷至骨頭，但終究未能完成比賽。「我負傷捱到數碼港，尾段由兒子代跑至終點。」

這次跌倒，張嘉強學懂謙卑，「因為我在31公里時驕傲，即刻就懲罰你」。他說自己初段狀態好、跑得快，太自滿，自以為可以超額完成，結果就跌倒了，不能完成賽程。

1年3跌現警號 揭左腳不夠力

第一次跌傷，他認為是意外，並無懷疑自己體能，連傷口也沒有縫合，待自行復元。半年後跑渣馬全馬，跑至彌敦道時，又再跌倒。「那次跌法與上次不同，整個人水平向前趴在地上，完全無傷，但電話放褲袋壓到四頭肌，疼痛得很，亦影響馬拉松成績。」跑完渣馬後，他在獅子山公園附近跑山時再次跌倒，與第一次一樣跌至翻筋斗。

「我發覺大約行100萬步，就會跌1次，這樣我會死！」1年3跌，雖然傷勢不算嚴重，但他知道不是巧合，是身體發出的警號。「個天就是這樣，跌我唔死，就提醒了我，我要很努力，練到打破statistics！」

透過身體檢查，發現原來是左腳不夠力，「（跑步時）無法完全提高左腳腳尖，當下動作就如煞車一樣，使身體向前衝」。於是花半年時間專注練提腿、改善步幅，練跑時更戴上手套，做好隨時跌倒的準備。

做大學旁聽生 圓兒時科學夢

練好跑姿，張嘉強重整旗鼓，單是今年頭已完成3個超級馬拉松，還期望不久將來可挑戰250公里的撒哈拉沙漠馬拉松！跑得如此瘋狂，理所當然以為跑步是「正職」，他卻說跑步只佔很少時間。

「我正在學微積分！」他還把時間分給學習和義工活動，參加長者學苑，以旁聽生身分與大學生一起上課，幾乎日日都有堂。約他做訪問，幾乎沒有一天閒着，訪問當日有測驗，為了赴約而「走堂」。「50年前我讀中學，夢想是做科學家，但一畢業，就到銀行工作……當然是搵食緊要。」做不成科學家，變成在商場大展拳腳，做過銀行、獵頭公司、航務公司……直至退休，重新執起書本。張嘉強上課投入得很，不時舉手發問，問到連台上的教授都留意到這個超齡學生，提名他成為教資會研究評審工作小組（物理）成員，與頂尖科學家、教授為大學研究成果評分。輾轉與科學沾上了邊，張嘉強說感覺像圓了兒時夢想。

以高齡之姿回到校園，他很享受與年輕一代上課、做project，他們的活力、新奇的想法總能感染他，強調與年輕人沒有代溝，「因為只有一個年代，就是由3歲到80歲」！他拿出幾本彩色印刷刊物，封面印有他的肖像和名字，儼如傳記一樣，原來是他義務為學生擔任人生導師時，同學在課程尾聲製作的書刊。每一本不同主題，關於追夢、關於人生、關於家庭，有同學在書中留下一句：「不要放棄生命中的每一個機會，因為這些看似無足輕重的機會，或會帶領你到達理想的目的地。」與他過去60多年來跑過的路如出一轍。

文：張淑媚

場地提供：香港柏寧酒店SKYE

編輯：朱建勳

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