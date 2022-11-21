三人談：忙碌過以前 究竟退休未？

【明報專訊】「你幾時退休？」以為答案簡單不過，但這一道題卻考起了面前3人，怎樣才算是退休？

這年頭，年過60的人，不少都有知識、有體力、有經驗；有人選擇從職場退下轉換跑道，有人從全職變半職，有人從高層管理轉做顧問，往往活得比上半場更忙碌，梁萬福和盧炳松（BC）正是人辦。梁萬福從醫管局退休後，繼續在私家醫院為長者診症；BC前後3次退休，現在同時營運自己的慈善基金又擔任客席講師。兩人問張嘉強幾時退休，意外掀起對「退休」的討論。

■張：張嘉強

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

張：我最後一份工作是管理遠洋船隊，負責船上人員的安危，是很緊繃的工作，我當時是ship managment的總監；做了一段時間後，實在抵受不到那股壓力，因而轉做顧問，跟進海事處驗船、處理法規事務（compliance），之後又做了一段時間。所以你問我幾時退休，要看如何定義，我想大概61、62歲。

梁：61歲前是做顧問嗎？

張：沒錯，是顧問，都是有錢收的工作，不知算不算退休。

梁：不用全職工作，對嗎？

張：是的。（反問梁）那麼你退休了嗎？

梁：（思考了一下）我已從醫管局退休。

張：我反問梁醫生退休未，他都未能回答yes或no。人生下半場，退休開始變得很模糊，現在好像比以前更忙碌。

如果以工作收入作分野，即使退休後仍找到有收入的工作，兩者（退休與收入）關係變得很模糊。但如果退休定義與強積金有關，那就很直接簡單，當你到達能夠提取強積金的年齡（即年滿65歲），那就是退休。

盧：我（退休後）有時在學校教書，兼職工作都可以供強積金。

梁：65歲後是自願供款，65歲前受僱（僱員和僱主）就要供。其實所謂退休，人生下半場很多時都不是一個全職狀態，「工作」變成想做就做，不論這工作有薪或無薪（paid or unpaid）。即使毋須掙錢維持生計，從事一份沒有薪金的工作，都算是工作；而當你仍需掙錢養活自己，那本身就是工作；就像BC的慈善基金，如果他本身有正職，這就是他的義務工作；但如果沒有正職，這就是他的工作。

張：他有工作啦，他都有派卡片給我。

他們3位，究竟退休未呢？